https://ria.ru/20230302/zemletryasenie-1855322568.html
Сейсмолог усомнился в методе Хугербитса, предсказавшего "мегаземлетрясение"
Сейсмолог усомнился в методе Хугербитса, предсказавшего "мегаземлетрясение" - РИА Новости, 02.03.2023
Сейсмолог усомнился в методе Хугербитса, предсказавшего "мегаземлетрясение"
Доцент Исследовательского института по предотвращению природных катастроф при японском Университете Киото, сейсмолог Есихиро Ито усомнился в методологии... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T12:17
2023-03-02T12:17
2023-03-02T12:17
в мире
землетрясение в турции и сирии
курильские острова
япония
российская академия наук
наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852210627_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_d818ba06662280a8fcaabd9ed8fbf84a.jpg
ТОКИО, 2 мар – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Доцент Исследовательского института по предотвращению природных катастроф при японском Университете Киото, сейсмолог Есихиро Ито усомнился в методологии нидерландца Фрэнка Хугербитса, предсказавшего миру "мегаземлетрясение", поставив ее в один ряд с известной теорией о связи морских приливно-отливных явлений и мощных землетрясений. "Это схоже с известной теорией, что приливно-отливные явления могут вызвать сильные землетрясения. Приливы и отливы на Земле вызваны относительными положениями Земли, Луны и Солнца и вращением по их орбитам. Представляется возможным включить влияние других планет и спутников в теорию. Однако, влияние других планет и спутников предельно мало с учетом их массы и отдаленности от Земли", - пояснил специалист в беседе с РИА Новости. Ито добавил, что "влияние других планет может быть даже меньше, чем влияние от колебаний атмосферного давления на Земле". Отвечая на вопрос РИА Новости, существует ли вероятность мощного землетрясения в ближайшие дни в районе разлома, проходящего у Курильских островов и японского острова Хоккайдо, ученый ответил, что "один из возможных вариантов, хотя это и не подтверждено данными". "Землетрясение магнитудой 6 на прошлой неделе произошло вблизи побережья Хоккайдо. Землетрясение могло спровоцировать медленный сдвиг вдоль курильского разлома близ Японии", - уточнил доцент японского университета, также отметив, что он "не слышал в последние несколько дней про медленный сдвиг" в данном районе. Ранее в соцсетях распространилось зловещее предсказание Хугербитса, который полагает, что из-за сближения критической геометрии Земли, Меркурия и Сатурна в первой декаде марта нашей планете грозит "мегаземлетрясение" с магнитудой 8,5 и выше. По его словам, оно затронет Камчатку, Курильские острова, Японию, Индонезию. Фрэнк Хугербитс стал известен после разрушительного землетрясения, произошедшего в Турции и Сирии 6 февраля. За три дня до катастрофы он разместил пост в Twitter, в котором предупредил о возможности землетрясения магнитудой 7,5 в этом регионе. Директор Камчатского филиала Геофизической службы РАН Данила Чебров рассказал РИА Новости, что какие-либо предвестники землетрясений на Камчатке не фиксировались, а директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин в беседе назвал нидерландца Фрэнка Хугербитса, предсказавшего миру "мегаземлетрясение", прорицателем, а не ученым.
https://ria.ru/20230302/zemletryasenie-1855282978.html
https://ria.ru/20230301/turtsiya-1855082319.html
https://ria.ru/20230228/zemletryasenie-1854752795.html
курильские острова
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852210627_340:0:3069:2047_1920x0_80_0_0_10ec4a67c2679b8bae7d38622f043409.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, землетрясение в турции и сирии, курильские острова, япония, российская академия наук, наука
В мире, Землетрясение в Турции и Сирии, Курильские острова, Япония, Российская академия наук, Наука
Сейсмолог усомнился в методе Хугербитса, предсказавшего "мегаземлетрясение"
Японский сейсмолог усомнился в методе Хугербитса, предсказавшего мегаземлетрясение
ТОКИО, 2 мар – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Доцент Исследовательского института по предотвращению природных катастроф при японском Университете Киото, сейсмолог Есихиро Ито усомнился в методологии нидерландца Фрэнка Хугербитса, предсказавшего миру "мегаземлетрясение", поставив ее в один ряд с известной теорией о связи морских приливно-отливных явлений и мощных землетрясений.
"Это схоже с известной теорией, что приливно-отливные явления могут вызвать сильные землетрясения. Приливы и отливы на Земле вызваны относительными положениями Земли, Луны и Солнца и вращением по их орбитам. Представляется возможным включить влияние других планет и спутников в теорию. Однако, влияние других планет и спутников предельно мало с учетом их массы и отдаленности от Земли", - пояснил специалист в беседе с РИА Новости.
У Курил произошло второе за день землетрясение
Ито добавил, что "влияние других планет может быть даже меньше, чем влияние от колебаний атмосферного давления на Земле".
Отвечая на вопрос РИА Новости, существует ли вероятность мощного землетрясения в ближайшие дни в районе разлома, проходящего у Курильских островов и японского острова Хоккайдо, ученый ответил, что "один из возможных вариантов, хотя это и не подтверждено данными".
"Землетрясение магнитудой 6 на прошлой неделе произошло вблизи побережья Хоккайдо. Землетрясение могло спровоцировать медленный сдвиг вдоль курильского разлома близ Японии", - уточнил доцент японского университета, также отметив, что он "не слышал в последние несколько дней про медленный сдвиг" в данном районе.
В Турции не прогнозируют аннуляций путевок после землетрясений
Ранее в соцсетях распространилось зловещее предсказание Хугербитса, который полагает, что из-за сближения критической геометрии Земли, Меркурия и Сатурна в первой декаде марта нашей планете грозит "мегаземлетрясение" с магнитудой 8,5 и выше. По его словам, оно затронет Камчатку, Курильские острова, Японию, Индонезию.
Фрэнк Хугербитс стал известен после разрушительного землетрясения, произошедшего в Турции и Сирии 6 февраля. За три дня до катастрофы он разместил пост в Twitter, в котором предупредил о возможности землетрясения магнитудой 7,5 в этом регионе.
Директор Камчатского филиала Геофизической службы РАН Данила Чебров рассказал РИА Новости, что какие-либо предвестники землетрясений на Камчатке не фиксировались, а директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН
Петр Шебалин в беседе назвал нидерландца Фрэнка Хугербитса, предсказавшего миру "мегаземлетрясение", прорицателем, а не ученым.
СМИ: в Турции после землетрясений участились жалобы на кожные заболевания