Рейтинг@Mail.ru
Сейсмолог усомнился в методе Хугербитса, предсказавшего "мегаземлетрясение" - РИА Новости, 02.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:17 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/zemletryasenie-1855322568.html
Сейсмолог усомнился в методе Хугербитса, предсказавшего "мегаземлетрясение"
Сейсмолог усомнился в методе Хугербитса, предсказавшего "мегаземлетрясение" - РИА Новости, 02.03.2023
Сейсмолог усомнился в методе Хугербитса, предсказавшего "мегаземлетрясение"
Доцент Исследовательского института по предотвращению природных катастроф при японском Университете Киото, сейсмолог Есихиро Ито усомнился в методологии... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T12:17
2023-03-02T12:17
в мире
землетрясение в турции и сирии
курильские острова
япония
российская академия наук
наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852210627_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_d818ba06662280a8fcaabd9ed8fbf84a.jpg
ТОКИО, 2 мар – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Доцент Исследовательского института по предотвращению природных катастроф при японском Университете Киото, сейсмолог Есихиро Ито усомнился в методологии нидерландца Фрэнка Хугербитса, предсказавшего миру "мегаземлетрясение", поставив ее в один ряд с известной теорией о связи морских приливно-отливных явлений и мощных землетрясений. "Это схоже с известной теорией, что приливно-отливные явления могут вызвать сильные землетрясения. Приливы и отливы на Земле вызваны относительными положениями Земли, Луны и Солнца и вращением по их орбитам. Представляется возможным включить влияние других планет и спутников в теорию. Однако, влияние других планет и спутников предельно мало с учетом их массы и отдаленности от Земли", - пояснил специалист в беседе с РИА Новости. Ито добавил, что "влияние других планет может быть даже меньше, чем влияние от колебаний атмосферного давления на Земле". Отвечая на вопрос РИА Новости, существует ли вероятность мощного землетрясения в ближайшие дни в районе разлома, проходящего у Курильских островов и японского острова Хоккайдо, ученый ответил, что "один из возможных вариантов, хотя это и не подтверждено данными". "Землетрясение магнитудой 6 на прошлой неделе произошло вблизи побережья Хоккайдо. Землетрясение могло спровоцировать медленный сдвиг вдоль курильского разлома близ Японии", - уточнил доцент японского университета, также отметив, что он "не слышал в последние несколько дней про медленный сдвиг" в данном районе. Ранее в соцсетях распространилось зловещее предсказание Хугербитса, который полагает, что из-за сближения критической геометрии Земли, Меркурия и Сатурна в первой декаде марта нашей планете грозит "мегаземлетрясение" с магнитудой 8,5 и выше. По его словам, оно затронет Камчатку, Курильские острова, Японию, Индонезию. Фрэнк Хугербитс стал известен после разрушительного землетрясения, произошедшего в Турции и Сирии 6 февраля. За три дня до катастрофы он разместил пост в Twitter, в котором предупредил о возможности землетрясения магнитудой 7,5 в этом регионе. Директор Камчатского филиала Геофизической службы РАН Данила Чебров рассказал РИА Новости, что какие-либо предвестники землетрясений на Камчатке не фиксировались, а директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин в беседе назвал нидерландца Фрэнка Хугербитса, предсказавшего миру "мегаземлетрясение", прорицателем, а не ученым.
https://ria.ru/20230302/zemletryasenie-1855282978.html
https://ria.ru/20230301/turtsiya-1855082319.html
https://ria.ru/20230228/zemletryasenie-1854752795.html
курильские острова
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852210627_340:0:3069:2047_1920x0_80_0_0_10ec4a67c2679b8bae7d38622f043409.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, землетрясение в турции и сирии, курильские острова, япония, российская академия наук, наука
В мире, Землетрясение в Турции и Сирии, Курильские острова, Япония, Российская академия наук, Наука
Сейсмолог усомнился в методе Хугербитса, предсказавшего "мегаземлетрясение"

Японский сейсмолог усомнился в методе Хугербитса, предсказавшего мегаземлетрясение

© Sputnik / Сертач Каяр | Перейти в медиабанкРазбор завалов после землетрясения в турецком городе Адыямане
Разбор завалов после землетрясения в турецком городе Адыямане - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© Sputnik / Сертач Каяр
Перейти в медиабанк
Разбор завалов после землетрясения в турецком городе Адыямане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 2 мар – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Доцент Исследовательского института по предотвращению природных катастроф при японском Университете Киото, сейсмолог Есихиро Ито усомнился в методологии нидерландца Фрэнка Хугербитса, предсказавшего миру "мегаземлетрясение", поставив ее в один ряд с известной теорией о связи морских приливно-отливных явлений и мощных землетрясений.
"Это схоже с известной теорией, что приливно-отливные явления могут вызвать сильные землетрясения. Приливы и отливы на Земле вызваны относительными положениями Земли, Луны и Солнца и вращением по их орбитам. Представляется возможным включить влияние других планет и спутников в теорию. Однако, влияние других планет и спутников предельно мало с учетом их массы и отдаленности от Земли", - пояснил специалист в беседе с РИА Новости.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
У Курил произошло второе за день землетрясение
Вчера, 10:14
Ито добавил, что "влияние других планет может быть даже меньше, чем влияние от колебаний атмосферного давления на Земле".
Отвечая на вопрос РИА Новости, существует ли вероятность мощного землетрясения в ближайшие дни в районе разлома, проходящего у Курильских островов и японского острова Хоккайдо, ученый ответил, что "один из возможных вариантов, хотя это и не подтверждено данными".
"Землетрясение магнитудой 6 на прошлой неделе произошло вблизи побережья Хоккайдо. Землетрясение могло спровоцировать медленный сдвиг вдоль курильского разлома близ Японии", - уточнил доцент японского университета, также отметив, что он "не слышал в последние несколько дней про медленный сдвиг" в данном районе.
Девушка у бассейна одного из отелей в Антальи - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
В Турции не прогнозируют аннуляций путевок после землетрясений
1 марта, 14:47
Ранее в соцсетях распространилось зловещее предсказание Хугербитса, который полагает, что из-за сближения критической геометрии Земли, Меркурия и Сатурна в первой декаде марта нашей планете грозит "мегаземлетрясение" с магнитудой 8,5 и выше. По его словам, оно затронет Камчатку, Курильские острова, Японию, Индонезию.
Фрэнк Хугербитс стал известен после разрушительного землетрясения, произошедшего в Турции и Сирии 6 февраля. За три дня до катастрофы он разместил пост в Twitter, в котором предупредил о возможности землетрясения магнитудой 7,5 в этом регионе.
Директор Камчатского филиала Геофизической службы РАН Данила Чебров рассказал РИА Новости, что какие-либо предвестники землетрясений на Камчатке не фиксировались, а директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин в беседе назвал нидерландца Фрэнка Хугербитса, предсказавшего миру "мегаземлетрясение", прорицателем, а не ученым.
Жители на улице пострадавшего от землетрясения турецкого города Адыямана - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
СМИ: в Турции после землетрясений участились жалобы на кожные заболевания
28 февраля, 07:37
 
В миреЗемлетрясение в Турции и СирииКурильские островаЯпонияРоссийская академия наукНаука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала