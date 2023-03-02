https://ria.ru/20230302/zemletryasenie-1855322568.html

Сейсмолог усомнился в методе Хугербитса, предсказавшего "мегаземлетрясение"

Сейсмолог усомнился в методе Хугербитса, предсказавшего "мегаземлетрясение" - РИА Новости, 02.03.2023

Сейсмолог усомнился в методе Хугербитса, предсказавшего "мегаземлетрясение"

Доцент Исследовательского института по предотвращению природных катастроф при японском Университете Киото, сейсмолог Есихиро Ито усомнился в методологии... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T12:17

2023-03-02T12:17

2023-03-02T12:17

в мире

землетрясение в турции и сирии

курильские острова

япония

российская академия наук

наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852210627_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_d818ba06662280a8fcaabd9ed8fbf84a.jpg

ТОКИО, 2 мар – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Доцент Исследовательского института по предотвращению природных катастроф при японском Университете Киото, сейсмолог Есихиро Ито усомнился в методологии нидерландца Фрэнка Хугербитса, предсказавшего миру "мегаземлетрясение", поставив ее в один ряд с известной теорией о связи морских приливно-отливных явлений и мощных землетрясений. "Это схоже с известной теорией, что приливно-отливные явления могут вызвать сильные землетрясения. Приливы и отливы на Земле вызваны относительными положениями Земли, Луны и Солнца и вращением по их орбитам. Представляется возможным включить влияние других планет и спутников в теорию. Однако, влияние других планет и спутников предельно мало с учетом их массы и отдаленности от Земли", - пояснил специалист в беседе с РИА Новости. Ито добавил, что "влияние других планет может быть даже меньше, чем влияние от колебаний атмосферного давления на Земле". Отвечая на вопрос РИА Новости, существует ли вероятность мощного землетрясения в ближайшие дни в районе разлома, проходящего у Курильских островов и японского острова Хоккайдо, ученый ответил, что "один из возможных вариантов, хотя это и не подтверждено данными". "Землетрясение магнитудой 6 на прошлой неделе произошло вблизи побережья Хоккайдо. Землетрясение могло спровоцировать медленный сдвиг вдоль курильского разлома близ Японии", - уточнил доцент японского университета, также отметив, что он "не слышал в последние несколько дней про медленный сдвиг" в данном районе. Ранее в соцсетях распространилось зловещее предсказание Хугербитса, который полагает, что из-за сближения критической геометрии Земли, Меркурия и Сатурна в первой декаде марта нашей планете грозит "мегаземлетрясение" с магнитудой 8,5 и выше. По его словам, оно затронет Камчатку, Курильские острова, Японию, Индонезию. Фрэнк Хугербитс стал известен после разрушительного землетрясения, произошедшего в Турции и Сирии 6 февраля. За три дня до катастрофы он разместил пост в Twitter, в котором предупредил о возможности землетрясения магнитудой 7,5 в этом регионе. Директор Камчатского филиала Геофизической службы РАН Данила Чебров рассказал РИА Новости, что какие-либо предвестники землетрясений на Камчатке не фиксировались, а директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин в беседе назвал нидерландца Фрэнка Хугербитса, предсказавшего миру "мегаземлетрясение", прорицателем, а не ученым.

https://ria.ru/20230302/zemletryasenie-1855282978.html

https://ria.ru/20230301/turtsiya-1855082319.html

https://ria.ru/20230228/zemletryasenie-1854752795.html

курильские острова

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, землетрясение в турции и сирии, курильские острова, япония, российская академия наук, наука