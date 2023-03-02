https://ria.ru/20230302/zemletryasenie-1855282978.html
У Курил произошло второе за день землетрясение
У Курил произошло второе за день землетрясение - РИА Новости, 02.03.2023
У Курил произошло второе за день землетрясение
Второе землетрясение магнитудой 5,0 произошло в четверг в акватории Тихого океана у Курильских островов, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T10:14
2023-03-02T10:14
2023-03-02T10:56
происшествия
курильские острова
тихий океан
шикотан
российская академия наук
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 мар – РИА Новости. Второе землетрясение магнитудой 5,0 произошло в четверг в акватории Тихого океана у Курильских островов, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН. "Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано 2 марта в 17.14 (9.14 мск). Эпицентр располагался в 60 километрах южнее села Малокурильское на острове Шикотан. Очаг землетрясения находился на глубине 63 километра", – рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. По информации собеседницы, подземные толчки силой 3 балла ощутили жители Малокурильского, на соседнем острове Кунашир ощутимость могла составить до 2 баллов.
https://ria.ru/20230301/geologiya-1855203845.html
курильские острова
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курильские острова, тихий океан, шикотан, российская академия наук
Происшествия, Курильские острова, Тихий океан, Шикотан, Российская академия наук
У Курил произошло второе за день землетрясение
У Курильских островов произошло второе за день землетрясение магнитудой 5,0