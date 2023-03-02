https://ria.ru/20230302/zaytsev-1854790521.html

Биография Вячеслава Зайцева

Биография Вячеслава Зайцева - РИА Новости, 02.03.2023

Биография Вячеслава Зайцева

Художник-модельер Вячеслав Михайлович Зайцев родился 2 марта 1938 года в Иваново в семье рабочих. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T01:13

2023-03-02T01:13

2023-03-02T01:13

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Художник-модельер Вячеслав Михайлович Зайцев родился 2 марта 1938 года в Иваново в семье рабочих. В 1956 году окончил Ивановский химико-технологический техникум по специальности "художник текстильного рисунка", в 1962 году – Московский текстильный институт (ныне Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина) по специальности "художник-модельер".В 1962-1965 годах он работал художественным руководителем Экспериментальной швейной фабрики по производству спецодежды. В 1963 году Зайцев представил свою первую коллекцию спецодежды для работниц села. Телогрейки и юбки, сшитые из ярких ситцев и павловопосадских платков, и расписанные гуашью валенки были отвергнуты руководством фабрики. Однако статья о коллекции появилась во французском журнале Paris Match. Зайцев стал известен за рубежом. В 1965 году он начал работать в качестве художественного руководителя экспериментально-технического цеха Общесоюзного дома моделей одежды (ОДМО) в Москве. В это же время по заказам создавал костюмы для театра, кино, телевидения, эстрады, фигурного катания.Первым спектаклем, над которым Зайцев работал как художник по костюмам, стал "Безумный день, или Женитьба Фигаро" в Театре Сатиры. С того времени он оформил около 20 спектаклей для российских и зарубежных театров. Среди них – "Современник", МХАТ, Театр Сатиры, Театр имени Евгения Вахтангова. Работал в кино, в том числе над костюмами к кинофильмам "Фокусник"(1967), "Безымянная звезда" (1978). В 1969 году в Музее современного искусства в Нью-Йорке (США) состоялся показ дамских платьев, сшитых по эскизам Вячеслава Зайцева, Ирины Крутиковой и Ирины Телегиной по заказу и из тканей американской корпорации Celanese.В 1979 году Зайцев ушел из Всесоюзного дома моделей в небольшое ателье, которое к 1982 году превратил в Московский дом моды. С 1988 года Вячеслав Зайцев являлся его директором, в настоящее время – креативный директор и художественный руководитель. В Доме моды, получившем имя Slava Zaitsev, создаются авторские коллекции haute couture и prêt-à-porter.Вячеслав Зайцев стал первым советским и российским модельером, получившим право показа своих моделей в неделях высокой моды в Париже (Франция), а также медаль и диплом почетного гражданина Парижа. В 1989 году Зайцев стал победителем саммита в Токио (Япония) "Пять лучших модельеров мира", выиграв творческое соревнование у таких мастеров моделирования, как Клод Монтана (Франция), Донна Каран (США), Ханае Мори (Япония). Среди его коллекций "1000-летие крещения Руси" (1988), "Русские сезоны в Париже" (1988), "Агония перестройки" (1991), "Грезы" (1994), "Воспоминание о будущем" (1994), "Листая памяти страницы" (1998), "Отражение" (2001), "Ностальгия по временам ушедшим" (2004), "Тайны соблазна" (2005), "Фантасмагории" (2006), "России посвящается" (2007), "Истоки" (2008), "Ассоциации" (2012), "Ностальгия" (2013).Наряду с модой Зайцев уделял внимание живописи и графике. Его станковые произведения находятся в Государственной Третьяковской галерее в Москве, в музее Прадо в Мадриде (Испания), Галерее современного искусства в Варшаве (Польша), в частных коллекциях. Выставки работ Вячеслава Зайцева (костюмы, модели одежды, живопись и графика) регулярно проходили в России и за рубежом.Вячеслав Зайцев преподавал на кафедре моделирования одежды факультета прикладного искусства в Московском технологическом институте (в 1979-1992 годах – доцент, в 1992-1996 годах – профессор).В 1997 году он открыл свою "Лабораторию моды", где совершенствуются молодые дизайнеры с высшим профессиональным образованием.В 2007-2009 годах Зайцев был ведущим программы "Модный приговор" на Первом канале. С 1993 года под его патронажем проводился ежегодный "Текстильный салон" в Иванове. В 1994 года маэстро являлся бессменным руководителем и председателем жюри московского конкурса модельеров имени Надежды Ламановой (в 2020-2022 годах конкурс не приводился). Вячеслав Зайцев является автором книг "Такая изменчивая мода" и "Этот многоликий мир моды" (обе – 1980), альбома графики и стихов "Я всем обязан провиденью" (1992). В 2006 году модельер презентовал книгу "Слава Зайцев. Тайны Соблазна". В 2017 году вышел художественный альбом Вячеслава Зайцева "Мода. Мой Дом". Большую известность получили духи Зайцева Maroussia, выпущенные французской фирмой L'Oreal. В последние годы из-за болезни Вячеслав Зайцев редко посещает мероприятия.Творчество модельера было отмечено премиями и почетными наградами.Вячеслав Зайцев – заслуженный деятель искусств РСФСР (1991), народный художник РФ (2006). Член Союза художников СССР (1976).Почетный работник текстильной и легкой промышленности (2002).Академик Российской академии художеств (2007).Лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства 1995 года, лауреат премии президента РФ в области литературы и искусства 2003 года, лауреат премии правительства РФ в области культуры за 2009 год, премии правительства РФ в области образования за 2010 год. Он награжден советским орденом "Знак Почета" (1980) и медалью "За трудовую доблесть" (1974), российским орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (1998). Удостоен многих общественных наград и премий.Отмечен золотой медалью Российской академии художеств (2002), орденом "За служение искусству" (2008) и другими наградами.Он является почетным гражданином Парижа (1988) и Иваново (1996).Вячеслав Зайцев состоял в браке с заслуженным художником России Мариной Зайцевой.Его сын Егор – генеральный директор модного дома Slava Zaitsev, креативный директор модного дома YeZ by Yegorzaitsev и художественный руководитель агентства моделей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, вячеслав зайцев, россия, париж, иваново, российская академия художеств, l'oreal, мода