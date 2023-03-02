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Завод в Ленобласти на 20% увеличил выпуск лакокрасочных материалов - РИА Новости, 02.03.2023
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
13:31 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/zavod-1855354323.html
Завод в Ленобласти на 20% увеличил выпуск лакокрасочных материалов
Завод в Ленобласти на 20% увеличил выпуск лакокрасочных материалов - РИА Новости, 02.03.2023
Завод в Ленобласти на 20% увеличил выпуск лакокрасочных материалов
Завод лакокрасочных материалов "Приматек" в Гатчине Ленинградской области за прошлый год увеличил объем выпускаемой продукции более, чем на 20%, что позволило... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T13:31
2023-03-02T13:31
ленинградская область
ленинградская область
технологии
импортозамещение
гатчина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар — РИА Новости. Завод лакокрасочных материалов "Приматек" в Гатчине Ленинградской области за прошлый год увеличил объем выпускаемой продукции более, чем на 20%, что позволило импортозаместить продукцию, востребованную на промышленных и дорожных объектах, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. Производство гатчинской компании посетил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко."Мы видим, какой широкий ассортимент продукции выпускает предприятие. Особенно важно, что компания работает по полному циклу: собственное конструкторское бюро разрабатывает не только новые образцы лаков и красок, но и оборудование для их выпуска. Несмотря на сложности, имеющие внешний характер, завод наращивает объемы выпуска, а также успешно импортозамещает востребованные материалы, например, порошковую краску для автомобильных дисков", — привели в пресс-службе слова главы Ленобласти. Губернатор отметил, что лакокрасочные материалы имеют огромное значение для многих отраслей. Их антикоррозийные и огнезащитные свойства востребованы на промышленных объектах, специализированная краска применяется для дорожной разметки, полимерные наливные полы используются на промышленных, гражданских и частных объектах. "В 2020 году компания стала одним из первых участников национального проекта "Производительность труда" от Ленинградской области. Технологии бережливого производства позволили предприятию обеспечить ежегодный дополнительный выпуск порошковой краски более, чем на 500 тонн в год без увеличения численности персонала", - добавили в пресс-службе.
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ленинградская область, технологии, импортозамещение, гатчина
Ленинградская область , Ленинградская область, Технологии, Импортозамещение, Гатчина

Завод в Ленобласти на 20% увеличил выпуск лакокрасочных материалов

© Фото : Админка Ленобласти / TelegramГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время посещения завода лакокрасочных материалов "Приматек" в Гатчине
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время посещения завода лакокрасочных материалов Приматек в Гатчине - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© Фото : Админка Ленобласти / Telegram
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар — РИА Новости. Завод лакокрасочных материалов "Приматек" в Гатчине Ленинградской области за прошлый год увеличил объем выпускаемой продукции более, чем на 20%, что позволило импортозаместить продукцию, востребованную на промышленных и дорожных объектах, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.

Производство гатчинской компании посетил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
"Мы видим, какой широкий ассортимент продукции выпускает предприятие. Особенно важно, что компания работает по полному циклу: собственное конструкторское бюро разрабатывает не только новые образцы лаков и красок, но и оборудование для их выпуска. Несмотря на сложности, имеющие внешний характер, завод наращивает объемы выпуска, а также успешно импортозамещает востребованные материалы, например, порошковую краску для автомобильных дисков", — привели в пресс-службе слова главы Ленобласти.

Губернатор отметил, что лакокрасочные материалы имеют огромное значение для многих отраслей. Их антикоррозийные и огнезащитные свойства востребованы на промышленных объектах, специализированная краска применяется для дорожной разметки, полимерные наливные полы используются на промышленных, гражданских и частных объектах.

"В 2020 году компания стала одним из первых участников национального проекта "Производительность труда" от Ленинградской области. Технологии бережливого производства позволили предприятию обеспечить ежегодный дополнительный выпуск порошковой краски более, чем на 500 тонн в год без увеличения численности персонала", - добавили в пресс-службе.
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Ленинградская областьЛенинградская областьТехнологииИмпортозамещениеГатчина
 
 
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