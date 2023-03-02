https://ria.ru/20230302/zasedanie-1855436294.html

В ГД назвали информацию о внеочередном пленарном заседании в субботу фейком

В ГД назвали информацию о внеочередном пленарном заседании в субботу фейком - РИА Новости, 02.03.2023

В ГД назвали информацию о внеочередном пленарном заседании в субботу фейком

Вице-спикер Госдумы Александр Жуков в ходе пленарного заседания в Госдуме заявил, что у него нет информации о внеочередном заседании Госдумы в субботу в связи с РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T17:12

2023-03-02T17:12

2023-03-02T17:12

госдума рф

кпрф

александр жуков

сергей обухов

александр богомаз

брянская область

украина

климовский район

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Александр Жуков в ходе пленарного заседания в Госдуме заявил, что у него нет информации о внеочередном заседании Госдумы в субботу в связи с событиями в Брянской области. Ранее в Telegram-каналах появилась информация о возможном внеочередном заседании Госдумы в субботу. "У меня нет такой информации", - подчеркнул Жуков, отметив, что информации о заседании к нему не поступало. Депутат Сергей Обухов (КПРФ) в свою очередь назвал такие данные фейком. "Заседание Госдумы… в субботу в связи с событиями в Брянской области… Это фейки, и все будет по плану, который мы сейчас утверждаем", - сказал Обухов. Губернатор Брянской области Александр Богомаз утром в четверг сообщил, что с Украины на территорию Климовского района проникла ДРГ. По официальным данным, диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, был ранен десятилетний ребенок. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой назвал действия украинских боевиков атакой террористов.

https://ria.ru/20230302/ataka-1855425149.html

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Екатерина Зайцева

госдума рф, кпрф, александр жуков, сергей обухов, александр богомаз, брянская область, украина, климовский район