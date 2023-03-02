https://ria.ru/20230302/zasedanie-1855436294.html
В ГД назвали информацию о внеочередном пленарном заседании в субботу фейком
В ГД назвали информацию о внеочередном пленарном заседании в субботу фейком - РИА Новости, 02.03.2023
В ГД назвали информацию о внеочередном пленарном заседании в субботу фейком
Вице-спикер Госдумы Александр Жуков в ходе пленарного заседания в Госдуме заявил, что у него нет информации о внеочередном заседании Госдумы в субботу в связи с РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T17:12
2023-03-02T17:12
2023-03-02T17:12
госдума рф
кпрф
александр жуков
сергей обухов
александр богомаз
брянская область
украина
климовский район
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Александр Жуков в ходе пленарного заседания в Госдуме заявил, что у него нет информации о внеочередном заседании Госдумы в субботу в связи с событиями в Брянской области. Ранее в Telegram-каналах появилась информация о возможном внеочередном заседании Госдумы в субботу. "У меня нет такой информации", - подчеркнул Жуков, отметив, что информации о заседании к нему не поступало. Депутат Сергей Обухов (КПРФ) в свою очередь назвал такие данные фейком. "Заседание Госдумы… в субботу в связи с событиями в Брянской области… Это фейки, и все будет по плану, который мы сейчас утверждаем", - сказал Обухов. Губернатор Брянской области Александр Богомаз утром в четверг сообщил, что с Украины на территорию Климовского района проникла ДРГ. По официальным данным, диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, был ранен десятилетний ребенок. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой назвал действия украинских боевиков атакой террористов.
https://ria.ru/20230302/ataka-1855425149.html
брянская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, кпрф, александр жуков, сергей обухов, александр богомаз, брянская область, украина, климовский район
Госдума РФ, КПРФ, Александр Жуков, Сергей Обухов, Александр Богомаз, Брянская область, Украина, Климовский район
В ГД назвали информацию о внеочередном пленарном заседании в субботу фейком
Вице-спикер Госдумы Жуков опроверг информацию о внеочередном пленарном заседании в субботу
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Александр Жуков в ходе пленарного заседания в Госдуме заявил, что у него нет информации о внеочередном заседании Госдумы в субботу в связи с событиями в Брянской области.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о возможном внеочередном заседании Госдумы в субботу.
"У меня нет такой информации", - подчеркнул Жуков, отметив, что информации о заседании к нему не поступало.
Депутат Сергей Обухов
(КПРФ
) в свою очередь назвал такие данные фейком.
"Заседание Госдумы… в субботу в связи с событиями в Брянской области… Это фейки, и все будет по плану, который мы сейчас утверждаем", - сказал Обухов.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз
утром в четверг сообщил, что с Украины
на территорию Климовского района
проникла ДРГ. По официальным данным, диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, был ранен десятилетний ребенок. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
во время общения с прессой назвал действия украинских боевиков атакой террористов.
ФСБ раскрыла детали нападения украинских диверсантов в Брянской области