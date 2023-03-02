https://ria.ru/20230302/zalozhniki-1855319479.html

В Брянской области нескольких человек взяли в заложники в магазине

В Брянской области нескольких человек взяли в заложники в магазине - РИА Новости, 02.03.2023

В Брянской области нескольких человек взяли в заложники в магазине

В Брянской области нескольких местных жителей взяли в заложники, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T12:08

2023-03-02T12:08

2023-03-02T13:56

происшествия

брянская область

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Брянской области нескольких местных жителей взяли в заложники, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Предварительно, захвачено несколько человек в магазине в селе Любечане", — уточнил собеседник агентства.Ранее сегодня губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в село Любечане проникли украинские диверсанты. Они обстреляли автомобиль, при этом погиб местный житель и получил ранение ребенок. Кроме того, в селе Сушаны, которое также находится в Климовском районе, загорелся жилой дом от снаряда, сброшенного с украинского беспилотника.В Центре общественных связей ФСБ подтвердили, что в Климовском районе Брянской области проводятся "мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов". Операция проходит совместно с силами Минобороны.В граничащих с Брянской областью северных областях Украины — Черниговской и Сумской — звучат сирены воздушной тревоги, свидетельствуют онлайн-карта министерства цифровой трансформации.Третьего февраля власти Брянской области продлили до особого распоряжения желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиленный режим работы спецслужб, гражданам рекомендовано проявлять бдительность и содействовать силовикам.

https://ria.ru/20230302/obstrel-1855315524.html

брянская область

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, брянская область