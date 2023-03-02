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В Брянской области нескольких человек взяли в заложники в магазине - РИА Новости, 02.03.2023
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12:08 02.03.2023 (обновлено: 13:56 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/zalozhniki-1855319479.html
В Брянской области нескольких человек взяли в заложники в магазине
В Брянской области нескольких человек взяли в заложники в магазине - РИА Новости, 02.03.2023
В Брянской области нескольких человек взяли в заложники в магазине
В Брянской области нескольких местных жителей взяли в заложники, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T12:08
2023-03-02T13:56
происшествия
брянская область
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Брянской области нескольких местных жителей взяли в заложники, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Предварительно, захвачено несколько человек в магазине в селе Любечане", — уточнил собеседник агентства.Ранее сегодня губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в село Любечане проникли украинские диверсанты. Они обстреляли автомобиль, при этом погиб местный житель и получил ранение ребенок. Кроме того, в селе Сушаны, которое также находится в Климовском районе, загорелся жилой дом от снаряда, сброшенного с украинского беспилотника.В Центре общественных связей ФСБ подтвердили, что в Климовском районе Брянской области проводятся "мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов". Операция проходит совместно с силами Минобороны.В граничащих с Брянской областью северных областях Украины — Черниговской и Сумской — звучат сирены воздушной тревоги, свидетельствуют онлайн-карта министерства цифровой трансформации.Третьего февраля власти Брянской области продлили до особого распоряжения желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиленный режим работы спецслужб, гражданам рекомендовано проявлять бдительность и содействовать силовикам.
https://ria.ru/20230302/obstrel-1855315524.html
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происшествия, брянская область
Происшествия, Брянская область
В Брянской области нескольких человек взяли в заложники в магазине

В селе Любечане Брянской области нескольких человек взяли в заложники в магазине

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудники Росгвардии и ФСБ
Сотрудники Росгвардии и ФСБ - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сотрудники Росгвардии и ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Брянской области нескольких местных жителей взяли в заложники, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Предварительно, захвачено несколько человек в магазине в селе Любечане", — уточнил собеседник агентства.
Ранее сегодня губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в село Любечане проникли украинские диверсанты. Они обстреляли автомобиль, при этом погиб местный житель и получил ранение ребенок. Кроме того, в селе Сушаны, которое также находится в Климовском районе, загорелся жилой дом от снаряда, сброшенного с украинского беспилотника.
В Центре общественных связей ФСБ подтвердили, что в Климовском районе Брянской области проводятся "мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов". Операция проходит совместно с силами Минобороны.
В граничащих с Брянской областью северных областях Украины — Черниговской и Сумской — звучат сирены воздушной тревоги, свидетельствуют онлайн-карта министерства цифровой трансформации.
Третьего февраля власти Брянской области продлили до особого распоряжения желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиленный режим работы спецслужб, гражданам рекомендовано проявлять бдительность и содействовать силовикам.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
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