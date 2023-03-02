В Брянской области нескольких человек взяли в заложники в магазине
В селе Любечане Брянской области нескольких человек взяли в заложники в магазине
Сотрудники Росгвардии и ФСБ. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Брянской области нескольких местных жителей взяли в заложники, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Предварительно, захвачено несколько человек в магазине в селе Любечане", — уточнил собеседник агентства.
Ранее сегодня губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в село Любечане проникли украинские диверсанты. Они обстреляли автомобиль, при этом погиб местный житель и получил ранение ребенок. Кроме того, в селе Сушаны, которое также находится в Климовском районе, загорелся жилой дом от снаряда, сброшенного с украинского беспилотника.
В Центре общественных связей ФСБ подтвердили, что в Климовском районе Брянской области проводятся "мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов". Операция проходит совместно с силами Минобороны.
В граничащих с Брянской областью северных областях Украины — Черниговской и Сумской — звучат сирены воздушной тревоги, свидетельствуют онлайн-карта министерства цифровой трансформации.
Третьего февраля власти Брянской области продлили до особого распоряжения желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиленный режим работы спецслужб, гражданам рекомендовано проявлять бдительность и содействовать силовикам.