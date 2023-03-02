https://ria.ru/20230302/diversanty-1855309715.html

В Брянскую область с Украины проникла ДРГ, человек погиб из-за обстрела

В Брянскую область с Украины проникла ДРГ, человек погиб из-за обстрела - РИА Новости, 02.03.2023

В Брянскую область с Украины проникла ДРГ, человек погиб из-за обстрела

В результате обстрела, устроенного украинскими диверсантами в Брянской области, погиб мирный житель и пострадал ребенок, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T11:37

2023-03-02T11:37

2023-03-02T13:45

специальная военная операция на украине

украина

брянская область

климовский район

происшествия

россия

александр богомаз

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БРЯНСК, 2 мар — РИА Новости. В результате обстрела, устроенного украинскими диверсантами в Брянской области, погиб мирный житель и пострадал ребенок, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Сегодня с Украины на территорию Климовского района в село Любечане проникла ДРГ. Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. В настоящее время ребенок доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая помощь", — говорится в публикации.Врио замгубернатора региона Елена Егорова подтвердила РИА Новости, что в Климовский район проникли диверсанты. "На школы это никак не распространялось, образовательные учреждения никак не затронуты", — добавила собеседница агентства.Кроме того, в селе Сушаны, которое также находится в Климовском районе, загорелся жилой дом из-за снаряда, сброшенного с украинского беспилотника, сообщил Богомаз. На месте работают оперативники и экстренные службы.В Стародубском муниципальном округе село Ломаковка подверглось минометному обстрелу, говорится в еще одной публикации в Telegram-канале губернатора. Никто не пострадал, повреждены два дома.Третьего февраля власти Брянской области продлили до особого распоряжения "желтый" уровень террористической опасности. Он подразумевает усиленный режим работы спецслужб, гражданам рекомендовано проявлять бдительность и содействовать силовикам.

https://ria.ru/20230302/zaderzhanie-1855276430.html

украина

брянская область

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россия

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украина, брянская область, климовский район, происшествия, россия, александр богомаз