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В Брянскую область с Украины проникла ДРГ, человек погиб из-за обстрела - РИА Новости, 02.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:37 02.03.2023 (обновлено: 13:45 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/diversanty-1855309715.html
В Брянскую область с Украины проникла ДРГ, человек погиб из-за обстрела
В Брянскую область с Украины проникла ДРГ, человек погиб из-за обстрела - РИА Новости, 02.03.2023
В Брянскую область с Украины проникла ДРГ, человек погиб из-за обстрела
В результате обстрела, устроенного украинскими диверсантами в Брянской области, погиб мирный житель и пострадал ребенок, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T11:37
2023-03-02T13:45
специальная военная операция на украине
украина
брянская область
климовский район
происшествия
россия
александр богомаз
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БРЯНСК, 2 мар — РИА Новости. В результате обстрела, устроенного украинскими диверсантами в Брянской области, погиб мирный житель и пострадал ребенок, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Сегодня с Украины на территорию Климовского района в село Любечане проникла ДРГ. Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. В настоящее время ребенок доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая помощь", — говорится в публикации.Врио замгубернатора региона Елена Егорова подтвердила РИА Новости, что в Климовский район проникли диверсанты. "На школы это никак не распространялось, образовательные учреждения никак не затронуты", — добавила собеседница агентства.Кроме того, в селе Сушаны, которое также находится в Климовском районе, загорелся жилой дом из-за снаряда, сброшенного с украинского беспилотника, сообщил Богомаз. На месте работают оперативники и экстренные службы.В Стародубском муниципальном округе село Ломаковка подверглось минометному обстрелу, говорится в еще одной публикации в Telegram-канале губернатора. Никто не пострадал, повреждены два дома.Третьего февраля власти Брянской области продлили до особого распоряжения "желтый" уровень террористической опасности. Он подразумевает усиленный режим работы спецслужб, гражданам рекомендовано проявлять бдительность и содействовать силовикам.
https://ria.ru/20230302/zaderzhanie-1855276430.html
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украина, брянская область, климовский район, происшествия, россия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Украина, Брянская область, Климовский район, Происшествия, Россия, Александр Богомаз
В Брянскую область с Украины проникла ДРГ, человек погиб из-за обстрела

Глава Брянской области Богомаз: на территорию Климовского района проникла украинская ДРГ

© РИА Новости / Виктор АнтонюкБойцы Центра специального назначения ФСБ
Бойцы Центра специального назначения ФСБ - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Бойцы Центра специального назначения ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 2 мар — РИА Новости. В результате обстрела, устроенного украинскими диверсантами в Брянской области, погиб мирный житель и пострадал ребенок, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Сегодня с Украины на территорию Климовского района в село Любечане проникла ДРГ. Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. В настоящее время ребенок доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая помощь", — говорится в публикации.
Врио замгубернатора региона Елена Егорова подтвердила РИА Новости, что в Климовский район проникли диверсанты. "На школы это никак не распространялось, образовательные учреждения никак не затронуты", — добавила собеседница агентства.
Кроме того, в селе Сушаны, которое также находится в Климовском районе, загорелся жилой дом из-за снаряда, сброшенного с украинского беспилотника, сообщил Богомаз. На месте работают оперативники и экстренные службы.
В Стародубском муниципальном округе село Ломаковка подверглось минометному обстрелу, говорится в еще одной публикации в Telegram-канале губернатора. Никто не пострадал, повреждены два дома.
Третьего февраля власти Брянской области продлили до особого распоряжения "желтый" уровень террористической опасности. Он подразумевает усиленный режим работы спецслужб, гражданам рекомендовано проявлять бдительность и содействовать силовикам.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаБрянская областьКлимовский районПроисшествияРоссияАлександр Богомаз
 
 
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