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В Брянскую область с Украины проникла ДРГ, человек погиб из-за обстрела
В Брянскую область с Украины проникла ДРГ, человек погиб из-за обстрела - РИА Новости, 02.03.2023
В Брянскую область с Украины проникла ДРГ, человек погиб из-за обстрела
В результате обстрела, устроенного украинскими диверсантами в Брянской области, погиб мирный житель и пострадал ребенок, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T11:37
2023-03-02T11:37
2023-03-02T13:45
специальная военная операция на украине
украина
брянская область
климовский район
происшествия
россия
александр богомаз
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БРЯНСК, 2 мар — РИА Новости. В результате обстрела, устроенного украинскими диверсантами в Брянской области, погиб мирный житель и пострадал ребенок, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Сегодня с Украины на территорию Климовского района в село Любечане проникла ДРГ. Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. В настоящее время ребенок доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая помощь", — говорится в публикации.Врио замгубернатора региона Елена Егорова подтвердила РИА Новости, что в Климовский район проникли диверсанты. "На школы это никак не распространялось, образовательные учреждения никак не затронуты", — добавила собеседница агентства.Кроме того, в селе Сушаны, которое также находится в Климовском районе, загорелся жилой дом из-за снаряда, сброшенного с украинского беспилотника, сообщил Богомаз. На месте работают оперативники и экстренные службы.В Стародубском муниципальном округе село Ломаковка подверглось минометному обстрелу, говорится в еще одной публикации в Telegram-канале губернатора. Никто не пострадал, повреждены два дома.Третьего февраля власти Брянской области продлили до особого распоряжения "желтый" уровень террористической опасности. Он подразумевает усиленный режим работы спецслужб, гражданам рекомендовано проявлять бдительность и содействовать силовикам.
https://ria.ru/20230302/zaderzhanie-1855276430.html
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украина, брянская область, климовский район, происшествия, россия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Украина, Брянская область, Климовский район, Происшествия, Россия, Александр Богомаз
В Брянскую область с Украины проникла ДРГ, человек погиб из-за обстрела
Глава Брянской области Богомаз: на территорию Климовского района проникла украинская ДРГ