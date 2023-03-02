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В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:49 02.03.2023 (обновлено: 13:21 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/trevoga-1855332045.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.03.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в северных областях Украины, граничащих с Брянской областью, - Черниговской и Сумской, также сирена звучит в Полтавской области,... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T12:49
2023-03-02T13:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
черниговская область
сумская область
вооруженные силы рф
россия
брянская область
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в северных областях Украины, граничащих с Брянской областью, - Черниговской и Сумской, также сирена звучит в Полтавской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно онлайн-карте, воздушная тревога в указанных регионах была объявлена одновременно в 12.35 (мск).Ранее в четверг тревога звучала в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Ранее в ЦОС ФСБ РФ сообщили, что силовики проводят мероприятия по уничтожению проникших на территорию Брянской области вооруженных украинских националистов.
https://ria.ru/20230302/ivano-frankovsk-1855244796.html
украина
черниговская область
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россия
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в мире, украина, черниговская область, сумская область, вооруженные силы рф, россия, брянская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Черниговская область, Сумская область, Вооруженные силы РФ, Россия, Брянская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

На Украине объявили воздушную тревогу в двух граничащих с Брянской областью регионах

© Свято-Троїцький кафедральний соборЧернигов
Чернигов
© Свято-Троїцький кафедральний собор
Чернигов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в северных областях Украины, граничащих с Брянской областью, - Черниговской и Сумской, также сирена звучит в Полтавской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно онлайн-карте, воздушная тревога в указанных регионах была объявлена одновременно в 12.35 (мск).
Ранее в четверг тревога звучала в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Ранее в ЦОС ФСБ РФ сообщили, что силовики проводят мероприятия по уничтожению проникших на территорию Брянской области вооруженных украинских националистов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЧерниговская областьСумская областьВооруженные силы РФРоссияБрянская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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