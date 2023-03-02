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Власти назвали возможную причину взрыва в Тульской области - РИА Новости, 02.03.2023
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15:16 02.03.2023 (обновлено: 17:16 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/vzryv-1855392755.html
Власти назвали возможную причину взрыва в Тульской области
Власти назвали возможную причину взрыва в Тульской области - РИА Новости, 02.03.2023
Власти назвали возможную причину взрыва в Тульской области
Одной из причин взрыва в Тульской области может быть падение беспилотника, сообщило правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T15:16
2023-03-02T17:16
тульская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 мар — РИА Новости. Одной из причин взрыва в Тульской области может быть падение беспилотника, сообщило правительство региона в Telegram-канале.Уточняется, что после произошедшего губернатор Алексей Дюмин провел заседание оперативного штаба области, где руководители силовых ведомств доложили об обстановке."Обсудили информацию и принимаемые меры в связи со взрывом в лесополосе на территории Киреевского района. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Безопасности жителей ничего не угрожает. На месте продолжают работать оперативные службы, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Одной из версий происшествия является падение БПЛА", — говорится в заявлении.В четверг утром единая дежурно-диспетчерская служба Киреевского района рассказала РИА Новости, что в 8:16 местный житель позвонил по номеру 112 и сообщил, что слышал звук взрыва в конце улицы Молодежная поселка Березовский". На месте обнаружили воронку размером примерно с метр и глубиной полметра, а также фрагменты металлических предметов. Позднее комитет Тульской области по региональной безопасности уточнил, что речь идет о воронке от взрыва, которая находится от поселка на отдалении в 600 метров.
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тульская область, происшествия
Тульская область, Происшествия
Власти назвали возможную причину взрыва в Тульской области

Правительство Тульской области назвало одной из версий взрыва в регионе падение БПЛА

© Фото очевидцаВоронка от взрыва в Тульской области
Воронка от взрыва в Тульской области
© Фото очевидца
Воронка от взрыва в Тульской области
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 мар — РИА Новости. Одной из причин взрыва в Тульской области может быть падение беспилотника, сообщило правительство региона в Telegram-канале.
Уточняется, что после произошедшего губернатор Алексей Дюмин провел заседание оперативного штаба области, где руководители силовых ведомств доложили об обстановке.
"Обсудили информацию и принимаемые меры в связи со взрывом в лесополосе на территории Киреевского района. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Безопасности жителей ничего не угрожает. На месте продолжают работать оперативные службы, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Одной из версий происшествия является падение БПЛА", — говорится в заявлении.
В четверг утром единая дежурно-диспетчерская служба Киреевского района рассказала РИА Новости, что в 8:16 местный житель позвонил по номеру 112 и сообщил, что слышал звук взрыва в конце улицы Молодежная поселка Березовский".
На месте обнаружили воронку размером примерно с метр и глубиной полметра, а также фрагменты металлических предметов. Позднее комитет Тульской области по региональной безопасности уточнил, что речь идет о воронке от взрыва, которая находится от поселка на отдалении в 600 метров.
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