https://ria.ru/20230302/vzryv-1855392755.html

Власти назвали возможную причину взрыва в Тульской области

Власти назвали возможную причину взрыва в Тульской области - РИА Новости, 02.03.2023

Власти назвали возможную причину взрыва в Тульской области

Одной из причин взрыва в Тульской области может быть падение беспилотника, сообщило правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T15:16

2023-03-02T15:16

2023-03-02T17:16

тульская область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 мар — РИА Новости. Одной из причин взрыва в Тульской области может быть падение беспилотника, сообщило правительство региона в Telegram-канале.Уточняется, что после произошедшего губернатор Алексей Дюмин провел заседание оперативного штаба области, где руководители силовых ведомств доложили об обстановке."Обсудили информацию и принимаемые меры в связи со взрывом в лесополосе на территории Киреевского района. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Безопасности жителей ничего не угрожает. На месте продолжают работать оперативные службы, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Одной из версий происшествия является падение БПЛА", — говорится в заявлении.В четверг утром единая дежурно-диспетчерская служба Киреевского района рассказала РИА Новости, что в 8:16 местный житель позвонил по номеру 112 и сообщил, что слышал звук взрыва в конце улицы Молодежная поселка Березовский". На месте обнаружили воронку размером примерно с метр и глубиной полметра, а также фрагменты металлических предметов. Позднее комитет Тульской области по региональной безопасности уточнил, что речь идет о воронке от взрыва, которая находится от поселка на отдалении в 600 метров.

https://ria.ru/20230302/ataka-1855358614.html

тульская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

тульская область, происшествия