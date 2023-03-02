https://ria.ru/20230302/vzryv-1855392755.html
Власти назвали возможную причину взрыва в Тульской области
Власти назвали возможную причину взрыва в Тульской области - РИА Новости, 02.03.2023
Власти назвали возможную причину взрыва в Тульской области
Одной из причин взрыва в Тульской области может быть падение беспилотника, сообщило правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T15:16
2023-03-02T15:16
2023-03-02T17:16
тульская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855315686_0:461:781:900_1920x0_80_0_0_37b35c5806d9ea9f2a127f2392e24946.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 мар — РИА Новости. Одной из причин взрыва в Тульской области может быть падение беспилотника, сообщило правительство региона в Telegram-канале.Уточняется, что после произошедшего губернатор Алексей Дюмин провел заседание оперативного штаба области, где руководители силовых ведомств доложили об обстановке."Обсудили информацию и принимаемые меры в связи со взрывом в лесополосе на территории Киреевского района. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Безопасности жителей ничего не угрожает. На месте продолжают работать оперативные службы, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Одной из версий происшествия является падение БПЛА", — говорится в заявлении.В четверг утром единая дежурно-диспетчерская служба Киреевского района рассказала РИА Новости, что в 8:16 местный житель позвонил по номеру 112 и сообщил, что слышал звук взрыва в конце улицы Молодежная поселка Березовский". На месте обнаружили воронку размером примерно с метр и глубиной полметра, а также фрагменты металлических предметов. Позднее комитет Тульской области по региональной безопасности уточнил, что речь идет о воронке от взрыва, которая находится от поселка на отдалении в 600 метров.
https://ria.ru/20230302/ataka-1855358614.html
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855315686_0:388:781:973_1920x0_80_0_0_b0d8114a30354b11a17d9709393bc6dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, происшествия
Тульская область, Происшествия
Власти назвали возможную причину взрыва в Тульской области
Правительство Тульской области назвало одной из версий взрыва в регионе падение БПЛА
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 мар — РИА Новости.
Одной из причин взрыва в Тульской области может быть падение беспилотника, сообщило правительство региона в Telegram-канале.
Уточняется, что после произошедшего губернатор Алексей Дюмин провел заседание оперативного штаба области, где руководители силовых ведомств доложили об обстановке.
"Обсудили информацию и принимаемые меры в связи со взрывом в лесополосе на территории Киреевского района. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Безопасности жителей ничего не угрожает. На месте продолжают работать оперативные службы, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Одной из версий происшествия является падение БПЛА", — говорится в заявлении.
В четверг утром единая дежурно-диспетчерская служба Киреевского района рассказала РИА Новости, что в 8:16 местный житель позвонил по номеру 112 и сообщил, что слышал звук взрыва в конце улицы Молодежная поселка Березовский".
На месте обнаружили воронку
размером примерно с метр и глубиной полметра, а также фрагменты металлических предметов. Позднее комитет Тульской области по региональной безопасности уточнил, что речь идет о воронке от взрыва, которая находится от поселка на отдалении в 600 метров.
Террористическая атака в Брянской области: Россия знает, что делать