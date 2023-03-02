https://ria.ru/20230302/voronka-1855310127.html

В Тульской области обнаружили воронку диаметром полтора метра

В Тульской области обнаружили воронку диаметром полтора метра - РИА Новости, 02.03.2023

В Тульской области обнаружили воронку диаметром полтора метра

В Тульской области обнаружили воронку диаметром полтора метра, на месте работают саперы, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T11:38

2023-03-02T11:38

2023-03-02T13:23

происшествия

тульская область

киреевский район

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 мар — РИА Новости. В Тульской области обнаружили воронку диаметром полтора метра, на месте работают саперы, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. "Воронка в лесополосе возле поселка Березовский, предварительно, от попадания боеприпаса", — уточнил собеседник агентства.По его данным, никто не пострадал, место происшествия находится вдалеке от жилых домов.Власти региона подтвердили, что воронка от взрыва находится в 600 метрах от Березовского. На месте работают взрывотехники и эксперты, причины ЧП устанавливаются. Утром в соцсетях начали расходиться сообщения, что около 8:00 в поселке Березовский прогремел взрыв.В единой дежурно-диспетчерской службе Киреевского района РИА Новости подтвердили, что в 8:16 местный житель позвонил по номеру 112 "и сообщил, что слышал взрыв в конце улицы Молодежная поселка Березовский"."Эта информация была передана в пожарную часть, полицию, прокурору, ФСБ, главе администрации. На место выехала группа. Обнаружена воронка в километре от поселка Березовский размером примерно с метр, глубиной полметра, и фрагменты металлических каких-то предметов. Место сейчас оцеплено, работают взрывотехники и эксперты", — сообщил собеседник агентства.Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, подчеркнули в комитете Тульской области по региональной безопасности.

https://ria.ru/20230228/bpla-1854980409.html

тульская область

киреевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, тульская область, киреевский район