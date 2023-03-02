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В Тульской области обнаружили воронку диаметром полтора метра - РИА Новости, 02.03.2023
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11:38 02.03.2023 (обновлено: 13:23 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/voronka-1855310127.html
В Тульской области обнаружили воронку диаметром полтора метра
В Тульской области обнаружили воронку диаметром полтора метра - РИА Новости, 02.03.2023
В Тульской области обнаружили воронку диаметром полтора метра
В Тульской области обнаружили воронку диаметром полтора метра, на месте работают саперы, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T11:38
2023-03-02T13:23
происшествия
тульская область
киреевский район
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 мар — РИА Новости. В Тульской области обнаружили воронку диаметром полтора метра, на месте работают саперы, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. "Воронка в лесополосе возле поселка Березовский, предварительно, от попадания боеприпаса", — уточнил собеседник агентства.По его данным, никто не пострадал, место происшествия находится вдалеке от жилых домов.Власти региона подтвердили, что воронка от взрыва находится в 600 метрах от Березовского. На месте работают взрывотехники и эксперты, причины ЧП устанавливаются. Утром в соцсетях начали расходиться сообщения, что около 8:00 в поселке Березовский прогремел взрыв.В единой дежурно-диспетчерской службе Киреевского района РИА Новости подтвердили, что в 8:16 местный житель позвонил по номеру 112 "и сообщил, что слышал взрыв в конце улицы Молодежная поселка Березовский"."Эта информация была передана в пожарную часть, полицию, прокурору, ФСБ, главе администрации. На место выехала группа. Обнаружена воронка в километре от поселка Березовский размером примерно с метр, глубиной полметра, и фрагменты металлических каких-то предметов. Место сейчас оцеплено, работают взрывотехники и эксперты", — сообщил собеседник агентства.Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, подчеркнули в комитете Тульской области по региональной безопасности.
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тульская область
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происшествия, тульская область, киреевский район
Происшествия, Тульская область, Киреевский район
В Тульской области обнаружили воронку диаметром полтора метра

Саперы работают на месте обнаруженной в Тульской области воронки диаметром полтора метра

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСапер
Сапер - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сапер. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 мар — РИА Новости. В Тульской области обнаружили воронку диаметром полтора метра, на месте работают саперы, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
"Воронка в лесополосе возле поселка Березовский, предварительно, от попадания боеприпаса", — уточнил собеседник агентства.
По его данным, никто не пострадал, место происшествия находится вдалеке от жилых домов.
Власти региона подтвердили, что воронка от взрыва находится в 600 метрах от Березовского. На месте работают взрывотехники и эксперты, причины ЧП устанавливаются.
Утром в соцсетях начали расходиться сообщения, что около 8:00 в поселке Березовский прогремел взрыв.
В единой дежурно-диспетчерской службе Киреевского района РИА Новости подтвердили, что в 8:16 местный житель позвонил по номеру 112 "и сообщил, что слышал взрыв в конце улицы Молодежная поселка Березовский".
"Эта информация была передана в пожарную часть, полицию, прокурору, ФСБ, главе администрации. На место выехала группа. Обнаружена воронка в километре от поселка Березовский размером примерно с метр, глубиной полметра, и фрагменты металлических каких-то предметов. Место сейчас оцеплено, работают взрывотехники и эксперты", — сообщил собеседник агентства.
Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, подчеркнули в комитете Тульской области по региональной безопасности.
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