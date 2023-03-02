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Выставка "Женская кооперация в международной торговле" открылась в Совфеде - РИА Новости, 02.03.2023
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15:17 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/vystavka-1855393173.html
Выставка "Женская кооперация в международной торговле" открылась в Совфеде
Выставка "Женская кооперация в международной торговле" открылась в Совфеде - РИА Новости, 02.03.2023
Выставка "Женская кооперация в международной торговле" открылась в Совфеде
Выставка проектов женщин-экспортеров "Женская кооперация в международной торговле" открылась в Совете Федерации, она приурочена к Международному женскому дню,... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T15:17
2023-03-02T15:17
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
вероника никишина
совет федерации рф
россия
галина карелова
экспорт
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Выставка проектов женщин-экспортеров "Женская кооперация в международной торговле" открылась в Совете Федерации, она приурочена к Международному женскому дню, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."На ней представлены самые перспективные высокотехнологичные и инновационные разработки компаний с высоким экспортным потенциалом под национальным брендом "Сделано в России", - говорится в сообщении."Все высокотехнологичные и перспективные разработки - от нейрошлема, который помогает управлять силой мысли "умным" домом, до фильтров очистки воздуха на предприятиях - это достижения женщин. Эти ноу-хау уже оценили за пределами нашей страны. Их отправляют на экспорт, в том числе и при поддержке Российского экспортного центра", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.На выставке можно познакомиться с продукцией компании-разработчика облачной интеграционной платформы для "умных" зданий, линейки IoT-устройств для систем "умный дом" и "умная квартира": на стенде будет представлен демонстрационный чемодан с этими устройствами.Кроме того, можно будет попробовать примерить нейрошлем, увидеть, как работает планарная станция приема космической информации со спутников, как выглядит 3D-цифровая карта полей, на которой искусственный интеллект отмечает плодородные участки земли, понять принцип работы системы, которая дает возможность самостоятельно передвигаться по городу маломобильным гражданам, а также протестировать современную косметику и потрогать сумочки из растительной биокожи.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), вероника никишина, совет федерации рф, россия, галина карелова, экспорт
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Вероника Никишина, Совет Федерации РФ, Россия, Галина Карелова, Экспорт

Выставка "Женская кооперация в международной торговле" открылась в Совфеде

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗампред Совета Федерации РФ Галина Карелова и генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на выставке проектов женщин-экспортеров в рамках награждения победителей конкурса "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте"
Зампред Совета Федерации РФ Галина Карелова и генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на выставке проектов женщин-экспортеров в рамках награждения победителей конкурса Лидеры поддержки. Женщины в экспорте - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Зампред Совета Федерации РФ Галина Карелова и генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на выставке проектов женщин-экспортеров в рамках награждения победителей конкурса "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте"
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Выставка проектов женщин-экспортеров "Женская кооперация в международной торговле" открылась в Совете Федерации, она приурочена к Международному женскому дню, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"На ней представлены самые перспективные высокотехнологичные и инновационные разработки компаний с высоким экспортным потенциалом под национальным брендом "Сделано в России", - говорится в сообщении.
"Все высокотехнологичные и перспективные разработки - от нейрошлема, который помогает управлять силой мысли "умным" домом, до фильтров очистки воздуха на предприятиях - это достижения женщин. Эти ноу-хау уже оценили за пределами нашей страны. Их отправляют на экспорт, в том числе и при поддержке Российского экспортного центра", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
На выставке можно познакомиться с продукцией компании-разработчика облачной интеграционной платформы для "умных" зданий, линейки IoT-устройств для систем "умный дом" и "умная квартира": на стенде будет представлен демонстрационный чемодан с этими устройствами.
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Кроме того, можно будет попробовать примерить нейрошлем, увидеть, как работает планарная станция приема космической информации со спутников, как выглядит 3D-цифровая карта полей, на которой искусственный интеллект отмечает плодородные участки земли, понять принцип работы системы, которая дает возможность самостоятельно передвигаться по городу маломобильным гражданам, а также протестировать современную косметику и потрогать сумочки из растительной биокожи.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Вероника НикишинаСовет Федерации РФРоссияГалина КареловаЭкспорт
 
 
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