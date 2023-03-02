https://ria.ru/20230302/vystavka-1855393173.html

Выставка "Женская кооперация в международной торговле" открылась в Совфеде

Выставка "Женская кооперация в международной торговле" открылась в Совфеде - РИА Новости, 02.03.2023

Выставка "Женская кооперация в международной торговле" открылась в Совфеде

Выставка проектов женщин-экспортеров "Женская кооперация в международной торговле" открылась в Совете Федерации, она приурочена к Международному женскому дню,... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T15:17

2023-03-02T15:17

2023-03-02T15:17

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

вероника никишина

совет федерации рф

россия

галина карелова

экспорт

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Выставка проектов женщин-экспортеров "Женская кооперация в международной торговле" открылась в Совете Федерации, она приурочена к Международному женскому дню, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."На ней представлены самые перспективные высокотехнологичные и инновационные разработки компаний с высоким экспортным потенциалом под национальным брендом "Сделано в России", - говорится в сообщении."Все высокотехнологичные и перспективные разработки - от нейрошлема, который помогает управлять силой мысли "умным" домом, до фильтров очистки воздуха на предприятиях - это достижения женщин. Эти ноу-хау уже оценили за пределами нашей страны. Их отправляют на экспорт, в том числе и при поддержке Российского экспортного центра", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.На выставке можно познакомиться с продукцией компании-разработчика облачной интеграционной платформы для "умных" зданий, линейки IoT-устройств для систем "умный дом" и "умная квартира": на стенде будет представлен демонстрационный чемодан с этими устройствами.Кроме того, можно будет попробовать примерить нейрошлем, увидеть, как работает планарная станция приема космической информации со спутников, как выглядит 3D-цифровая карта полей, на которой искусственный интеллект отмечает плодородные участки земли, понять принцип работы системы, которая дает возможность самостоятельно передвигаться по городу маломобильным гражданам, а также протестировать современную косметику и потрогать сумочки из растительной биокожи.

https://ria.ru/20221207/rets-1836890146.html

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), вероника никишина, совет федерации рф, россия, галина карелова, экспорт