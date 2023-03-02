https://ria.ru/20230302/ukraina-1855291829.html

В украинском Никополе объявили воздушную тревогу

В украинском Никополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.03.2023

В украинском Никополе объявили воздушную тревогу

Сирены воздушной тревоги звучат в Никополе Днепропетровской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T10:47

2023-03-02T10:47

2023-03-02T10:47

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

украина

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в Никополе Днепропетровской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в четверг тревога звучала в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области. Согласно онлайн-карте, воздушная тревога в городе Никополь и Никопольской территориальной общине была объявлена в 10.22 (мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

днепропетровская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, днепропетровская область, украина