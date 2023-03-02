https://ria.ru/20230302/ukraina-1855291829.html
В украинском Никополе объявили воздушную тревогу
В украинском Никополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.03.2023
В украинском Никополе объявили воздушную тревогу
Сирены воздушной тревоги звучат в Никополе Днепропетровской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T10:47
2023-03-02T10:47
2023-03-02T10:47
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
украина
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в Никополе Днепропетровской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в четверг тревога звучала в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области. Согласно онлайн-карте, воздушная тревога в городе Никополь и Никопольской территориальной общине была объявлена в 10.22 (мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина
В украинском Никополе объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Никополе Днепропетровской области Украины
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости.
Сирены воздушной тревоги звучат в Никополе Днепропетровской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты
украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее в четверг тревога звучала в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Согласно онлайн-карте, воздушная тревога в городе Никополь и Никопольской территориальной общине была объявлена в 10.22 (мск).
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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