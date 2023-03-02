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Блинкен в разговоре с Лавровым поднял тему осужденного за шпионаж Уилана - РИА Новости, 02.03.2023
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17:55 02.03.2023 (обновлено: 18:37 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/uilan-1855451471.html
Блинкен в разговоре с Лавровым поднял тему осужденного за шпионаж Уилана
Блинкен в разговоре с Лавровым поднял тему осужденного за шпионаж Уилана - РИА Новости, 02.03.2023
Блинкен в разговоре с Лавровым поднял тему осужденного за шпионаж Уилана
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что во время общения с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в рамках мероприятия G20 в Индии поднял вопрос об... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T17:55
2023-03-02T18:37
россия
большая двадцатка
в мире
сша
пол уилан
сергей лавров
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что во время общения с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в рамках мероприятия G20 в Индии поднял вопрос об американце Поле Уилане, осужденном в России за шпионаж."Я также поднял (вопрос) незаконного заключения Пола Уилана, как я делал во многих предыдущих случаях", - заявил он на пресс-конференции.Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года во время, как сообщала ФСБ, шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.Уилан и его семья рассчитывают на его возвращение в США по обмену, однако он не вошел в состоявшийся ранее в декабре обмен россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
https://ria.ru/20230104/uilan-1843094012.html
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россия, большая двадцатка, в мире, сша, пол уилан, сергей лавров, энтони блинкен
Россия, Большая двадцатка, В мире, США, Пол Уилан, Сергей Лавров, Энтони Блинкен
Блинкен в разговоре с Лавровым поднял тему осужденного за шпионаж Уилана

Блинкен в разговоре с Лавровым на G20 поднял тему осужденного в России за шпионаж Уилана

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПол Уилан
Пол Уилан - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Пол Уилан. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что во время общения с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в рамках мероприятия G20 в Индии поднял вопрос об американце Поле Уилане, осужденном в России за шпионаж.
"Я также поднял (вопрос) незаконного заключения Пола Уилана, как я делал во многих предыдущих случаях", - заявил он на пресс-конференции.
Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года во время, как сообщала ФСБ, шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.
Уилан и его семья рассчитывают на его возвращение в США по обмену, однако он не вошел в состоявшийся ранее в декабре обмен россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
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