https://ria.ru/20230302/uilan-1855451471.html

Блинкен в разговоре с Лавровым поднял тему осужденного за шпионаж Уилана

Блинкен в разговоре с Лавровым поднял тему осужденного за шпионаж Уилана - РИА Новости, 02.03.2023

Блинкен в разговоре с Лавровым поднял тему осужденного за шпионаж Уилана

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что во время общения с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в рамках мероприятия G20 в Индии поднял вопрос об... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T17:55

2023-03-02T17:55

2023-03-02T18:37

россия

большая двадцатка

в мире

сша

пол уилан

сергей лавров

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что во время общения с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в рамках мероприятия G20 в Индии поднял вопрос об американце Поле Уилане, осужденном в России за шпионаж."Я также поднял (вопрос) незаконного заключения Пола Уилана, как я делал во многих предыдущих случаях", - заявил он на пресс-конференции.Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года во время, как сообщала ФСБ, шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.Уилан и его семья рассчитывают на его возвращение в США по обмену, однако он не вошел в состоявшийся ранее в декабре обмен россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

https://ria.ru/20230104/uilan-1843094012.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, большая двадцатка, в мире, сша, пол уилан, сергей лавров, энтони блинкен