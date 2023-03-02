https://ria.ru/20230302/trevoga-1855365988.html
В Днепропетровской области объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.03.2023
В Днепропетровской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь объявлена в Днепропетровской области Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T14:03
2023-03-02T14:03
2023-03-02T14:03
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
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киев
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Днепропетровской области Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно онлайн-карте, воздушная тревога в указанных регионах была объявлена одновременно в 13.42 (мск). Ранее в четверг тревога звучала в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области. Тревога также звучала в северных областях Украины, граничащих с Брянской областью РФ - Черниговской и Сумской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230125/zelenskiy-1847186242.html
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в мире, днепропетровская область, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Киев
В Днепропетровской области объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу