https://ria.ru/20230302/tigritsa-1855299985.html

В Хабаровском крае спасли истощенную тигрицу

В Хабаровском крае спасли истощенную тигрицу - РИА Новости, 02.03.2023

В Хабаровском крае спасли истощенную тигрицу

Специалисты отловили молодую истощенную амурскую тигрицу, которая напала на собаку в поселке Хабаровского края и залезла под веранду дома, сообщил глава региона РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T11:10

2023-03-02T11:10

2023-03-02T11:10

хабаровский край

россия

нанайский район

михаил дегтярев

приморский край

происшествия

центр "амурский тигр"

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ВЛАДИВОСТОК, 2 мар – РИА Новости. Специалисты отловили молодую истощенную амурскую тигрицу, которая напала на собаку в поселке Хабаровского края и залезла под веранду дома, сообщил глава региона Михаил Дегтярев. "Сегодня поступило сообщение, что в посёлке Арсеньево Нанайского района тигр задавил собаку и скрылся под верандой дома. На место выехала оперативная группа по разрешению конфликтных ситуаций. Животное успешно отловили. Это оказалась изрядно истощённая молодая тигрица", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале. В клетке ее перевезли в Хабаровск, откуда направят в центр реабилитации в Приморье. Впоследствии хищницу выпустят в тайгу вдали от населённых пунктов. Ранее в Хабаровском крае отловили трех амурских тигров, нападавших на собак в населенных пунктах. У одного была травмирована лапа, он умер от сепсиса 26 февраля. Еще одна самка залезла в пустой собачий вольер и случайно закрыла его, задев дверцу, которая открывается только внутрь. Ее отловили и перевезли в краевой центр реабилитации диких животных "Утес", где она пробудет минимум до мая. Третий зверь - 5-летний самец с оторванным, вероятно, в капкане, "пальцем" на передней лапе в Вяземском районе. После операции тигр восстанавливается в центре "Утес". Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки живут в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области, Еврейской автономной области. Согласно результатам сплошного учета, в РФ обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.

https://ria.ru/20230214/tigr-1851840150.html

https://ria.ru/20230212/zveri-1850690664.html

хабаровский край

россия

нанайский район

приморский край

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хабаровский край, россия, нанайский район, михаил дегтярев, приморский край, происшествия, центр "амурский тигр"