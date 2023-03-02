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В Хабаровском крае спасли истощенную тигрицу - РИА Новости, 02.03.2023
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11:10 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/tigritsa-1855299985.html
В Хабаровском крае спасли истощенную тигрицу
В Хабаровском крае спасли истощенную тигрицу - РИА Новости, 02.03.2023
В Хабаровском крае спасли истощенную тигрицу
Специалисты отловили молодую истощенную амурскую тигрицу, которая напала на собаку в поселке Хабаровского края и залезла под веранду дома, сообщил глава региона РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T11:10
2023-03-02T11:10
хабаровский край
россия
нанайский район
михаил дегтярев
приморский край
происшествия
центр "амурский тигр"
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ВЛАДИВОСТОК, 2 мар – РИА Новости. Специалисты отловили молодую истощенную амурскую тигрицу, которая напала на собаку в поселке Хабаровского края и залезла под веранду дома, сообщил глава региона Михаил Дегтярев. "Сегодня поступило сообщение, что в посёлке Арсеньево Нанайского района тигр задавил собаку и скрылся под верандой дома. На место выехала оперативная группа по разрешению конфликтных ситуаций. Животное успешно отловили. Это оказалась изрядно истощённая молодая тигрица", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале. В клетке ее перевезли в Хабаровск, откуда направят в центр реабилитации в Приморье. Впоследствии хищницу выпустят в тайгу вдали от населённых пунктов. Ранее в Хабаровском крае отловили трех амурских тигров, нападавших на собак в населенных пунктах. У одного была травмирована лапа, он умер от сепсиса 26 февраля. Еще одна самка залезла в пустой собачий вольер и случайно закрыла его, задев дверцу, которая открывается только внутрь. Ее отловили и перевезли в краевой центр реабилитации диких животных "Утес", где она пробудет минимум до мая. Третий зверь - 5-летний самец с оторванным, вероятно, в капкане, "пальцем" на передней лапе в Вяземском районе. После операции тигр восстанавливается в центре "Утес". Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки живут в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области, Еврейской автономной области. Согласно результатам сплошного учета, в РФ обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
https://ria.ru/20230214/tigr-1851840150.html
https://ria.ru/20230212/zveri-1850690664.html
хабаровский край
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нанайский район
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хабаровский край, россия, нанайский район, михаил дегтярев, приморский край, происшествия, центр "амурский тигр"
Хабаровский край, Россия, Нанайский район, Михаил Дегтярев, Приморский край, Происшествия, Центр "Амурский тигр"
В Хабаровском крае спасли истощенную тигрицу

В Хабаровском крае поймали истощенную тигрицу, которая залезла под веранду дома

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского краяТигрица, пойманная в Хабаровском крае
Тигрица, пойманная в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края
Тигрица, пойманная в Хабаровском крае
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 2 мар – РИА Новости. Специалисты отловили молодую истощенную амурскую тигрицу, которая напала на собаку в поселке Хабаровского края и залезла под веранду дома, сообщил глава региона Михаил Дегтярев.
"Сегодня поступило сообщение, что в посёлке Арсеньево Нанайского района тигр задавил собаку и скрылся под верандой дома. На место выехала оперативная группа по разрешению конфликтных ситуаций. Животное успешно отловили. Это оказалась изрядно истощённая молодая тигрица", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
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В клетке ее перевезли в Хабаровск, откуда направят в центр реабилитации в Приморье. Впоследствии хищницу выпустят в тайгу вдали от населённых пунктов.
Ранее в Хабаровском крае отловили трех амурских тигров, нападавших на собак в населенных пунктах. У одного была травмирована лапа, он умер от сепсиса 26 февраля. Еще одна самка залезла в пустой собачий вольер и случайно закрыла его, задев дверцу, которая открывается только внутрь. Ее отловили и перевезли в краевой центр реабилитации диких животных "Утес", где она пробудет минимум до мая. Третий зверь - 5-летний самец с оторванным, вероятно, в капкане, "пальцем" на передней лапе в Вяземском районе. После операции тигр восстанавливается в центре "Утес".
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки живут в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области, Еврейской автономной области. Согласно результатам сплошного учета, в РФ обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
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