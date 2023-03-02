https://ria.ru/20230302/tigr-1855255391.html

В Приморье поймали тигра, державшего в страхе жителей нескольких сел

В Приморье поймали тигра, державшего в страхе жителей нескольких сел - РИА Новости, 02.03.2023

В Приморье поймали тигра, державшего в страхе жителей нескольких сел

В Приморье специалисты охотнадзора поймали тигра, нападавшего на собак, рассказали в пресс-службе регионального правительства. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T04:21

2023-03-02T04:21

2023-03-02T10:58

сергей арамилев

заречный

приморский край

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 2 мар — РИА Новости. В Приморье специалисты охотнадзора поймали тигра, нападавшего на собак, рассказали в пресс-службе регионального правительства."Группа охотнадзора отловила амурского тигра, который в течение длительного времени держал в напряжении жителей нескольких населенных пунктов, расположенных на стыке границ трех муниципалитетов на севере Приморского края. <...> Тигр попал в ловушку в районе села Знаменка", — говорится в релизе.В начале января тигр загрыз в Знаменке трех собак. Пользователи соцсетей утверждали, что он появлялся в этом районе в течение года. По словам гендиректора центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева, зверь в поисках добычи заходил и в соседние села Заречное и Звенигородка. Поймать его долго не удавалось — он чуял ловушки и держался на расстоянии.Теперь тигра ждет ветеринарный осмотр в реабилитационном центре. После этого хищника, который на первый взгляд здоров, либо выпустят в малонаселенную местность, либо отправят на реабилитацию. На случай выпуска специалисты уже подобрали участок, где обитает много копытных животных, но нет других тигров.Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех регионов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По результатам сплошного учета, в России насчитывается порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.

https://ria.ru/20230301/straus-1855000650.html

https://ria.ru/20230227/tigr-1854484878.html

заречный

приморский край

россия

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сергей арамилев, заречный, приморский край, россия