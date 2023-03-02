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В Приморье поймали тигра, державшего в страхе жителей нескольких сел - РИА Новости, 02.03.2023
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04:21 02.03.2023 (обновлено: 10:58 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/tigr-1855255391.html
В Приморье поймали тигра, державшего в страхе жителей нескольких сел
В Приморье поймали тигра, державшего в страхе жителей нескольких сел - РИА Новости, 02.03.2023
В Приморье поймали тигра, державшего в страхе жителей нескольких сел
В Приморье специалисты охотнадзора поймали тигра, нападавшего на собак, рассказали в пресс-службе регионального правительства. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T04:21
2023-03-02T10:58
сергей арамилев
заречный
приморский край
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 2 мар — РИА Новости. В Приморье специалисты охотнадзора поймали тигра, нападавшего на собак, рассказали в пресс-службе регионального правительства."Группа охотнадзора отловила амурского тигра, который в течение длительного времени держал в напряжении жителей нескольких населенных пунктов, расположенных на стыке границ трех муниципалитетов на севере Приморского края. &lt;...&gt; Тигр попал в ловушку в районе села Знаменка", — говорится в релизе.В начале января тигр загрыз в Знаменке трех собак. Пользователи соцсетей утверждали, что он появлялся в этом районе в течение года. По словам гендиректора центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева, зверь в поисках добычи заходил и в соседние села Заречное и Звенигородка. Поймать его долго не удавалось — он чуял ловушки и держался на расстоянии.Теперь тигра ждет ветеринарный осмотр в реабилитационном центре. После этого хищника, который на первый взгляд здоров, либо выпустят в малонаселенную местность, либо отправят на реабилитацию. На случай выпуска специалисты уже подобрали участок, где обитает много копытных животных, но нет других тигров.Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех регионов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По результатам сплошного учета, в России насчитывается порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
https://ria.ru/20230301/straus-1855000650.html
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сергей арамилев, заречный, приморский край, россия
Сергей Арамилев, Заречный, Приморский край, Россия
В Приморье поймали тигра, державшего в страхе жителей нескольких сел

В Приморье поймали тигра, нападавшего на собак и державшего в страхе местных жителей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАмурский тигр
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Амурский тигр. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 2 мар — РИА Новости. В Приморье специалисты охотнадзора поймали тигра, нападавшего на собак, рассказали в пресс-службе регионального правительства.
"Группа охотнадзора отловила амурского тигра, который в течение длительного времени держал в напряжении жителей нескольких населенных пунктов, расположенных на стыке границ трех муниципалитетов на севере Приморского края. <...> Тигр попал в ловушку в районе села Знаменка", — говорится в релизе.
В начале января тигр загрыз в Знаменке трех собак. Пользователи соцсетей утверждали, что он появлялся в этом районе в течение года. По словам гендиректора центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева, зверь в поисках добычи заходил и в соседние села Заречное и Звенигородка. Поймать его долго не удавалось — он чуял ловушки и держался на расстоянии.
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Теперь тигра ждет ветеринарный осмотр в реабилитационном центре. После этого хищника, который на первый взгляд здоров, либо выпустят в малонаселенную местность, либо отправят на реабилитацию. На случай выпуска специалисты уже подобрали участок, где обитает много копытных животных, но нет других тигров.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех регионов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По результатам сплошного учета, в России насчитывается порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
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