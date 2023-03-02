https://ria.ru/20230302/tekhnoparki-1855452038.html

В российских педагогических вузах открыли технопарки

В российских педагогических вузах открыли технопарки - РИА Новости, 02.03.2023

В российских педагогических вузах открыли технопарки

Технологические парки в педагогических вузах открыли в России в честь старта Года педагога и наставника, заявил журналистам министр просвещения РФ Сергей... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T17:56

2023-03-02T17:56

2023-03-02T22:26

общество

россия

ставропольский край

сергей кравцов

владимир путин

российское общество "знание"

образование - общество

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мар - РИА Новости. Технологические парки в педагогических вузах открыли в России в честь старта Года педагога и наставника, заявил журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин дал старт Году педагога и наставника в России в ходе своего обращения к участникам пилотной образовательной программы "Школа наставника". Кравцов вышел на связь с участниками просветительского "Марафона наставников", организованного Российским обществом "Знание", из технопарка, открытого на базе Нижегородского педуниверситета имени Козьмы Минина. "Сегодня мы открыли по всей стране технологические парки в педагогических вузах. Это новые пространства подготовки будущих педагогов, которые оснащены всем современным оборудованием для того, чтобы учителя были максимально готовы к работе в школах. Это инициатива президента, которую мы реализовывали в течение двух лет", - рассказал министр. Он подчеркнул значимость профессии педагога и значимость наставнической деятельности. "Хочу поблагодарить всех учителей нашей страны за их миссию. Отдельные слова благодарности учителям новых субъектов Российской Федерации, сегодня они находятся на передовой, они настоящие герои", - сказал Кравцов. Он подчеркнул, что развитию сферы образования в России уделяется большое внимание. "И в этом году мы все сделаем, чтобы и дальше повышать престиж учительского труда, профессии педагога, наставника", - сказал министр просвещения РФ. Он также отметил, что в ходе обсуждения прозвучали конкретные предложения, которые будут реализованы. "В частности, о возможности студентам старших курсов колледжей работать в школе, о введении должности наставника и много других предложений, которые обсуждали сегодня с учителями, педагогами всей страны", - уточнил Кравцов. Центральными площадками просветительского марафона стали Центр знаний "Машук" в Ставропольском крае, а также Нижегородский, Омский, Алтайский, Амурский и Московский педагогические университеты, студии Российского общества "Знание" в 10 регионах, арт-кластер "Таврида" и мастерская управления "Сенеж" платформы "Россия – страна возможностей".

https://ria.ru/20230301/flag-1855098625.html

https://ria.ru/20230301/internet-1855080153.html

https://ria.ru/20230221/obuchenie-1853461761.html

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общество, россия, ставропольский край, сергей кравцов, владимир путин, российское общество "знание", образование - общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)