https://ria.ru/20230302/svo-1855483089.html

Комиссия Госсовета в марте обсудит работу фонда поддержки ветеранов СВО

Комиссия Госсовета в марте обсудит работу фонда поддержки ветеранов СВО - РИА Новости, 02.03.2023

Комиссия Госсовета в марте обсудит работу фонда поддержки ветеранов СВО

Заседание комиссии Госсовета, на котором обсудят работу фонда по поддержке ветеранов СВО и их семей, пройдет через две-три недели, рассказал губернатор... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T20:08

2023-03-02T20:08

2023-03-02T20:08

специальная военная операция на украине

общество

новгородская область

россия

андрей никитин (политик)

владимир путин

михаил мишустин

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 мар – РИА Новости. Заседание комиссии Госсовета, на котором обсудят работу фонда по поддержке ветеранов СВО и их семей, пройдет через две-три недели, рассказал губернатор Новгородской области, глава комиссии Госсовета по социальной политике Андрей Никитин на круглом столе, организованном медиагруппой "Россия сегодня".О создании такого фонда в своем послании объявил президент РФ Владимир Путин. Как заявил 1 марта премьер-министр Михаил Мишустин, работа по формированию фонда уже началась."В ближайшие 2-3 недели пройдет комиссия Госсовета, где обсудят документы, необходимые для работы фонда. Мы должны знать всех ветеранов, составить их портрет. А это значит составить базу – охватывающую все категории ветеранов независимо от обращения за мерами поддержки", - уточнил Никитин.Он уточнил, что для каждого ветерана, вернувшегося со спецоперации, должен быть составлен цифровой портрет, чтобы понимать, в чем он нуждается. Вся помощь будет оказываться в режиме "одного окна" и без лишней бюрократии. Отдельный вопрос – доступная среда, которую нужно обеспечить, в том числе, и в многоквартирных домах.Он добавил, что в регионах необходимо провести аудит и проверить, какие медорганизации нужно дооснастить. Кроме того, бойцов, вернувшихся с фронта, надо привлекать к работе с подрастающим поколением - к проведению открытых уроков и мероприятий."Эти люди совершили подвиг для своей страны, для нашего будущего. Это герои. И об этом нужно говорить, рассказывать их истории. У бойцов должны быть возможности это делать — передавать эти знания дальше, передавать принципы любви к Родине, патриотизму. И это тоже может стать одной из функций фонда", - добавил Никитин.

https://ria.ru/20230222/pensii-1853878539.html

https://ria.ru/20230228/fsb-1854871957.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, новгородская область, россия, андрей никитин (политик), владимир путин, михаил мишустин