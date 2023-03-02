https://ria.ru/20230302/svo-1855483089.html
Комиссия Госсовета в марте обсудит работу фонда поддержки ветеранов СВО
Комиссия Госсовета в марте обсудит работу фонда поддержки ветеранов СВО - РИА Новости, 02.03.2023
Комиссия Госсовета в марте обсудит работу фонда поддержки ветеранов СВО
Заседание комиссии Госсовета, на котором обсудят работу фонда по поддержке ветеранов СВО и их семей, пройдет через две-три недели, рассказал губернатор... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T20:08
2023-03-02T20:08
2023-03-02T20:08
специальная военная операция на украине
общество
новгородская область
россия
андрей никитин (политик)
владимир путин
михаил мишустин
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 мар – РИА Новости. Заседание комиссии Госсовета, на котором обсудят работу фонда по поддержке ветеранов СВО и их семей, пройдет через две-три недели, рассказал губернатор Новгородской области, глава комиссии Госсовета по социальной политике Андрей Никитин на круглом столе, организованном медиагруппой "Россия сегодня".О создании такого фонда в своем послании объявил президент РФ Владимир Путин. Как заявил 1 марта премьер-министр Михаил Мишустин, работа по формированию фонда уже началась."В ближайшие 2-3 недели пройдет комиссия Госсовета, где обсудят документы, необходимые для работы фонда. Мы должны знать всех ветеранов, составить их портрет. А это значит составить базу – охватывающую все категории ветеранов независимо от обращения за мерами поддержки", - уточнил Никитин.Он уточнил, что для каждого ветерана, вернувшегося со спецоперации, должен быть составлен цифровой портрет, чтобы понимать, в чем он нуждается. Вся помощь будет оказываться в режиме "одного окна" и без лишней бюрократии. Отдельный вопрос – доступная среда, которую нужно обеспечить, в том числе, и в многоквартирных домах.Он добавил, что в регионах необходимо провести аудит и проверить, какие медорганизации нужно дооснастить. Кроме того, бойцов, вернувшихся с фронта, надо привлекать к работе с подрастающим поколением - к проведению открытых уроков и мероприятий."Эти люди совершили подвиг для своей страны, для нашего будущего. Это герои. И об этом нужно говорить, рассказывать их истории. У бойцов должны быть возможности это делать — передавать эти знания дальше, передавать принципы любви к Родине, патриотизму. И это тоже может стать одной из функций фонда", - добавил Никитин.
https://ria.ru/20230222/pensii-1853878539.html
https://ria.ru/20230228/fsb-1854871957.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, новгородская область, россия, андрей никитин (политик), владимир путин, михаил мишустин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Новгородская область, Россия, Андрей Никитин (политик), Владимир Путин, Михаил Мишустин
Комиссия Госсовета в марте обсудит работу фонда поддержки ветеранов СВО
Никитин: комиссия Госсовета в марте обсудит работу фонда поддержки ветеранов СВО
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 мар – РИА Новости. Заседание комиссии Госсовета, на котором обсудят работу фонда по поддержке ветеранов СВО и их семей, пройдет через две-три недели, рассказал губернатор Новгородской области, глава комиссии Госсовета по социальной политике Андрей Никитин на круглом столе, организованном медиагруппой "Россия сегодня".
О создании такого фонда в своем послании объявил президент РФ Владимир Путин
. Как заявил 1 марта премьер-министр Михаил Мишустин
, работа по формированию фонда уже началась.
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"В ближайшие 2-3 недели пройдет комиссия Госсовета, где обсудят документы, необходимые для работы фонда. Мы должны знать всех ветеранов, составить их портрет. А это значит составить базу – охватывающую все категории ветеранов независимо от обращения за мерами поддержки", - уточнил Никитин.
Он уточнил, что для каждого ветерана, вернувшегося со спецоперации, должен быть составлен цифровой портрет, чтобы понимать, в чем он нуждается. Вся помощь будет оказываться в режиме "одного окна" и без лишней бюрократии. Отдельный вопрос – доступная среда, которую нужно обеспечить, в том числе, и в многоквартирных домах.
«
"Мы понимаем, что появятся люди, которые будут нуждаться в постоянном уходе. Здесь у нас уже есть проект системы долговременного ухода, который показал свою эффективность в нашем регионе как пилотном. Когда прикреплен помощник по уходу", - сказал Никитин.
Он добавил, что в регионах необходимо провести аудит и проверить, какие медорганизации нужно дооснастить. Кроме того, бойцов, вернувшихся с фронта, надо привлекать к работе с подрастающим поколением - к проведению открытых уроков и мероприятий.
"Эти люди совершили подвиг для своей страны, для нашего будущего. Это герои. И об этом нужно говорить, рассказывать их истории. У бойцов должны быть возможности это делать — передавать эти знания дальше, передавать принципы любви к Родине, патриотизму. И это тоже может стать одной из функций фонда", - добавил Никитин.
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