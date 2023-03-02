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Африканский союз будет полноценным членом G20, заявил Лавров

Африканский союз будет полноценным членом G20, заявил Лавров - РИА Новости, 02.03.2023

Африканский союз будет полноценным членом G20, заявил Лавров

На встрече совета министров иностранных дел G20 в Нью-Дели договорились, что Африканский союз будет полноценным членом "Группы двадцати", заявил глава МИД... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T13:37

2023-03-02T13:37

2023-03-02T13:43

в мире

африканский союз

большая двадцатка

нью-дели

россия

сергей лавров

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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар - РИА Новости. На встрече совета министров иностранных дел G20 в Нью-Дели договорились, что Африканский союз будет полноценным членом "Группы двадцати", заявил глава МИД России Сергей Лавров."Договорились, что Африканский союз будет отныне полноправным членом "двадцатки", как и Европейский Союз уже несколько лет участвует в этой работе", - сказал он на пресс-конференции по итогам заседания.

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в мире, африканский союз, большая двадцатка, нью-дели, россия, сергей лавров