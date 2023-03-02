https://ria.ru/20230302/snaryady-1855441836.html
США договариваются с Южной Кореей о поставке снарядов, сообщил источник
США договариваются с Южной Кореей о поставке снарядов, сообщил источник - РИА Новости, 02.03.2023
США договариваются с Южной Кореей о поставке снарядов, сообщил источник
Южная Корея и США договариваются о поставке новой партии боеприпасов для артиллерии, но с условием, что их конечным пользователем опять будут только США,... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T17:27
2023-03-02T17:27
2023-03-02T17:31
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СЕУЛ, 2 мар – РИА Новости. Южная Корея и США договариваются о поставке новой партии боеприпасов для артиллерии, но с условием, что их конечным пользователем опять будут только США, передача третьим странам не предусмотрена, сообщил РИА Новости источник в южнокорейской армии. Ранее южнокорейский телеканал KBS сообщил, что США договариваются с Южной Кореей о поставке еще одной партии артиллерийских снарядов. По данным газеты Korea Times, министерство обороны США подтвердило, что Вашингтон ведет переговоры по поводу продажи боеприпасов с южнокорейской неправительственной промышленно-оборонной компанией. "Переговоры ведутся с условием, что США будут конечным пользователем (снарядов – ред)", - заявил собеседник РИА Новости. В ноябре прошлого года США импортировали из Южной Кореи 100 снарядов калибром 155 миллиметров, чтобы восполнить у себя нехватку запасов таких боеприпасов в связи с поддержкой Вашингтоном Украины. Тогда Сеул оговорил предварительное условие, согласно которому конечным потребителем боеприпасов должны быть США. Эксперт РИА Новости - заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук Чже Сун Хун пояснял в ноябре, что Вашингтон добивается поставок Южной Кореей артиллерийских снарядов в США не ради самих вооружений или военной помощи Украине, а чтобы охладить отношения Сеула и Москвы, еще сильнее привязать этим Южную Корею к альянсу проамериканских государств в Азиатско-Тихоокеанском регионе и возложить на эти страны роль сдерживания Китая и России.
https://ria.ru/20230302/peregovory-1855379586.html
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в мире, сша, южная корея
США договариваются с Южной Кореей о поставке снарядов, сообщил источник
Источник: Южная Корея и США договариваются о поставке новой партии боеприпасов
СЕУЛ, 2 мар – РИА Новости. Южная Корея и США договариваются о поставке новой партии боеприпасов для артиллерии, но с условием, что их конечным пользователем опять будут только США, передача третьим странам не предусмотрена, сообщил РИА Новости источник в южнокорейской армии.
Ранее южнокорейский телеканал KBS сообщил, что США договариваются с Южной Кореей о поставке еще одной партии артиллерийских снарядов. По данным газеты Korea Times, министерство обороны США подтвердило, что Вашингтон ведет переговоры по поводу продажи боеприпасов с южнокорейской неправительственной промышленно-оборонной компанией.
МИД заявил, что переговоров Лаврова и Блинкена не было
"Переговоры ведутся с условием, что США будут конечным пользователем (снарядов – ред)", - заявил собеседник РИА Новости.
В ноябре прошлого года США
импортировали из Южной Кореи
100 снарядов калибром 155 миллиметров, чтобы восполнить у себя нехватку запасов таких боеприпасов в связи с поддержкой Вашингтоном Украины
. Тогда Сеул
оговорил предварительное условие, согласно которому конечным потребителем боеприпасов должны быть США.
Эксперт РИА Новости - заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук Чже Сун Хун пояснял в ноябре, что Вашингтон добивается поставок Южной Кореей артиллерийских снарядов в США не ради самих вооружений или военной помощи Украине, а чтобы охладить отношения Сеула и Москвы
, еще сильнее привязать этим Южную Корею к альянсу проамериканских государств в Азиатско-Тихоокеанском регионе и возложить на эти страны роль сдерживания Китая
и России
.
Эксперты предположили, при каких условиях Китай поставит оружие России