https://ria.ru/20230302/snaryady-1855267987.html

Марочко: Киев получает бракованные снаряды к советским системам артиллерии

Марочко: Киев получает бракованные снаряды к советским системам артиллерии - РИА Новости, 02.03.2023

Марочко: Киев получает бракованные снаряды к советским системам артиллерии

Значительное количество брака содержится в партиях свежеизготовленных снарядов к советским системам артиллерии, которые Киев получает из-за рубежа с военных... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T08:53

2023-03-02T08:53

2023-03-02T20:53

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андрей марочко

сергей лавров

дмитрий песков

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ЛУГАНСК, 2 мар — РИА Новости. Значительное количество брака содержится в партиях свежеизготовленных снарядов к советским системам артиллерии, которые Киев получает из-за рубежа с военных предприятий, сообщил РИА Новости военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Украинским артиллерийским подразделениям, выполняющим задачи в Донбассе, наладили поставки различных боеприпасов к советским видам артиллерийских систем калибра 120, 122, 152 миллиметров. Данные боеприпасы 22-го и 23-го годов выпуска производятся в зарубежных странах и имеют иностранную маркировку. Когда украинские боевики начали использовать эти снаряды, выявился факт некондиции либо несоответствия у многих боеприпасов, также обнаружены следы брака и дефекты", — сообщил Марочко. Он отметил, что силовикам Киева приходится отсортировывать боеприпасы перед стрельбой, это отражается на эффективности и скорострельности артиллерийской стрельбы. Со слов Марочко, в украинских войсках имеются случаи небоевых потерь из-за разрыва некачественного снаряда в канале ствола. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230302/kiev-1855118149.html

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украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, киев, андрей марочко, сергей лавров, дмитрий песков, нато