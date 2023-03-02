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Марочко: Киев получает бракованные снаряды к советским системам артиллерии - РИА Новости, 02.03.2023
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08:53 02.03.2023 (обновлено: 20:53 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/snaryady-1855267987.html
Марочко: Киев получает бракованные снаряды к советским системам артиллерии
Марочко: Киев получает бракованные снаряды к советским системам артиллерии - РИА Новости, 02.03.2023
Марочко: Киев получает бракованные снаряды к советским системам артиллерии
Значительное количество брака содержится в партиях свежеизготовленных снарядов к советским системам артиллерии, которые Киев получает из-за рубежа с военных... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T08:53
2023-03-02T20:53
в мире
россия
украина
киев
андрей марочко
сергей лавров
дмитрий песков
нато
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ЛУГАНСК, 2 мар — РИА Новости. Значительное количество брака содержится в партиях свежеизготовленных снарядов к советским системам артиллерии, которые Киев получает из-за рубежа с военных предприятий, сообщил РИА Новости военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Украинским артиллерийским подразделениям, выполняющим задачи в Донбассе, наладили поставки различных боеприпасов к советским видам артиллерийских систем калибра 120, 122, 152 миллиметров. Данные боеприпасы 22-го и 23-го годов выпуска производятся в зарубежных странах и имеют иностранную маркировку. Когда украинские боевики начали использовать эти снаряды, выявился факт некондиции либо несоответствия у многих боеприпасов, также обнаружены следы брака и дефекты", — сообщил Марочко. Он отметил, что силовикам Киева приходится отсортировывать боеприпасы перед стрельбой, это отражается на эффективности и скорострельности артиллерийской стрельбы. Со слов Марочко, в украинских войсках имеются случаи небоевых потерь из-за разрыва некачественного снаряда в канале ствола. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, россия, украина, киев, андрей марочко, сергей лавров, дмитрий песков, нато
В мире, Россия, Украина, Киев, Андрей Марочко, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО
Марочко: Киев получает бракованные снаряды к советским системам артиллерии

Эксперт Марочко заявил, что Киев получает бракованные артиллерийские снаряды из-за рубежа

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные в Артемовске
Украинские военные в Артемовске - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные в Артемовске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 2 мар — РИА Новости. Значительное количество брака содержится в партиях свежеизготовленных снарядов к советским системам артиллерии, которые Киев получает из-за рубежа с военных предприятий, сообщил РИА Новости военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Украинским артиллерийским подразделениям, выполняющим задачи в Донбассе, наладили поставки различных боеприпасов к советским видам артиллерийских систем калибра 120, 122, 152 миллиметров. Данные боеприпасы 22-го и 23-го годов выпуска производятся в зарубежных странах и имеют иностранную маркировку. Когда украинские боевики начали использовать эти снаряды, выявился факт некондиции либо несоответствия у многих боеприпасов, также обнаружены следы брака и дефекты", — сообщил Марочко.
Он отметил, что силовикам Киева приходится отсортировывать боеприпасы перед стрельбой, это отражается на эффективности и скорострельности артиллерийской стрельбы. Со слов Марочко, в украинских войсках имеются случаи небоевых потерь из-за разрыва некачественного снаряда в канале ствола.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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