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В Приамурье десять грузовых вагонов сошли с рельсов
В Приамурье десять грузовых вагонов сошли с рельсов - РИА Новости, 02.03.2023
В Приамурье десять грузовых вагонов сошли с рельсов
Сход 10 вагонов с углем произошел в четверг на перегоне Мохортов - Штурм в Приамурье, задерживаются четыре пассажирских поезда, сообщает управление МЧС по... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T13:32
2023-03-02T13:32
2023-03-02T13:32
происшествия
тында
амурская область
благовещенск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дальневосточная железная дорога
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 мар - РИА Новости. Сход 10 вагонов с углем произошел в четверг на перегоне Мохортов - Штурм в Приамурье, задерживаются четыре пассажирских поезда, сообщает управление МЧС по Амурской области. Движение поездов на участке приостановлено. В результате происшествия пострадавших нет. На место направлены восстановительные поезда со станций Сковородино и Тында. Причины инцидента выясняются. По предварительной информации, ожидаются задержки пассажирских поездов сообщением №81 Тында - Благовещенск, №317 Благовещенск - Нижний Бестях, №325 Хабаровск - Нерюнгри, №326 Нерюнгри - Хабаровск. Сообщается, что подключена рабочая группа ГУ МЧС России по Амурской области постоянно действующего оперативного штаба.
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происшествия, тында, амурская область, благовещенск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дальневосточная железная дорога
Происшествия, Тында, Амурская область, Благовещенск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Дальневосточная железная дорога
В Приамурье десять грузовых вагонов сошли с рельсов
В Приамурье десять грузовых вагонов сошли с рельсов, из-за чего задержаны поезда