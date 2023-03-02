https://ria.ru/20230302/skhod-1855354968.html

В Приамурье десять грузовых вагонов сошли с рельсов

В Приамурье десять грузовых вагонов сошли с рельсов - РИА Новости, 02.03.2023

В Приамурье десять грузовых вагонов сошли с рельсов

Сход 10 вагонов с углем произошел в четверг на перегоне Мохортов - Штурм в Приамурье, задерживаются четыре пассажирских поезда, сообщает управление МЧС по... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T13:32

2023-03-02T13:32

2023-03-02T13:32

происшествия

тында

амурская область

благовещенск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

дальневосточная железная дорога

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 мар - РИА Новости. Сход 10 вагонов с углем произошел в четверг на перегоне Мохортов - Штурм в Приамурье, задерживаются четыре пассажирских поезда, сообщает управление МЧС по Амурской области. Движение поездов на участке приостановлено. В результате происшествия пострадавших нет. На место направлены восстановительные поезда со станций Сковородино и Тында. Причины инцидента выясняются. По предварительной информации, ожидаются задержки пассажирских поездов сообщением №81 Тында - Благовещенск, №317 Благовещенск - Нижний Бестях, №325 Хабаровск - Нерюнгри, №326 Нерюнгри - Хабаровск. Сообщается, что подключена рабочая группа ГУ МЧС России по Амурской области постоянно действующего оперативного штаба.

https://ria.ru/20230302/gretsiya-1855331743.html

тында

амурская область

благовещенск

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происшествия, тында, амурская область, благовещенск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дальневосточная железная дорога