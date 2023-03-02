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В Приамурье десять грузовых вагонов сошли с рельсов - РИА Новости, 02.03.2023
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13:32 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/skhod-1855354968.html
В Приамурье десять грузовых вагонов сошли с рельсов
В Приамурье десять грузовых вагонов сошли с рельсов - РИА Новости, 02.03.2023
В Приамурье десять грузовых вагонов сошли с рельсов
Сход 10 вагонов с углем произошел в четверг на перегоне Мохортов - Штурм в Приамурье, задерживаются четыре пассажирских поезда, сообщает управление МЧС по... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T13:32
2023-03-02T13:32
происшествия
тында
амурская область
благовещенск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дальневосточная железная дорога
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 мар - РИА Новости. Сход 10 вагонов с углем произошел в четверг на перегоне Мохортов - Штурм в Приамурье, задерживаются четыре пассажирских поезда, сообщает управление МЧС по Амурской области. Движение поездов на участке приостановлено. В результате происшествия пострадавших нет. На место направлены восстановительные поезда со станций Сковородино и Тында. Причины инцидента выясняются. По предварительной информации, ожидаются задержки пассажирских поездов сообщением №81 Тында - Благовещенск, №317 Благовещенск - Нижний Бестях, №325 Хабаровск - Нерюнгри, №326 Нерюнгри - Хабаровск. Сообщается, что подключена рабочая группа ГУ МЧС России по Амурской области постоянно действующего оперативного штаба.
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тында
амурская область
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происшествия, тында, амурская область, благовещенск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дальневосточная железная дорога
Происшествия, Тында, Амурская область, Благовещенск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Дальневосточная железная дорога
В Приамурье десять грузовых вагонов сошли с рельсов

В Приамурье десять грузовых вагонов сошли с рельсов, из-за чего задержаны поезда

© Фото : Восточное межрегиональное СУТ СК РоссииАвтомобиль Восточного межрегионального СУТ СК России
Автомобиль Восточного межрегионального СУТ СК России - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© Фото : Восточное межрегиональное СУТ СК России
Автомобиль Восточного межрегионального СУТ СК России. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 мар - РИА Новости. Сход 10 вагонов с углем произошел в четверг на перегоне Мохортов - Штурм в Приамурье, задерживаются четыре пассажирских поезда, сообщает управление МЧС по Амурской области.
«
"Второго марта на перегоне Мохортов - Штурм однопутного неэлектрифицированного участка Тында - Бамовская Дальневосточной железной дороги произошел сход 10 вагонов грузового поезда, груженных углем. В результате схода нарушен габарит пути", - говорится в сообщении.
Движение поездов на участке приостановлено. В результате происшествия пострадавших нет. На место направлены восстановительные поезда со станций Сковородино и Тында. Причины инцидента выясняются.
По предварительной информации, ожидаются задержки пассажирских поездов сообщением №81 Тында - Благовещенск, №317 Благовещенск - Нижний Бестях, №325 Хабаровск - Нерюнгри, №326 Нерюнгри - Хабаровск.
Сообщается, что подключена рабочая группа ГУ МЧС России по Амурской области постоянно действующего оперативного штаба.
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ПроисшествияТындаАмурская областьБлаговещенскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Дальневосточная железная дорога
 
 
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