https://ria.ru/20230302/shaman-1855324823.html
SHAMAN выпустил "Самый русский хит"
SHAMAN выпустил "Самый русский хит" - РИА Новости, 02.03.2023
SHAMAN выпустил "Самый русский хит"
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выпустил клип на песню "Самый русский хит". Музыкант поделился роликом на своем YouTube-канале. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T12:39
2023-03-02T12:39
2023-03-02T12:39
шоубиз
shaman (ярослав дронов)
музыка
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шоу-бизнес
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выпустил клип на песню "Самый русский хит". Музыкант поделился роликом на своем YouTube-канале. В клипе SHAMAN исполнил композицию под гитару в подъезде. Благодаря песне артист собрал вокруг себя самых разных людей: молодую девушку, курьера, подростка, полицейских и пожилую женщину. "Самый русский хит" написали для исполнителя участники международного конкурса "АвторА!" Николай Чебанов из Ставропольского края и Диляра Хайруллина из Набережных Челнов. Аранжировку для трека сделал сам артист. Также SHAMAN выступил автором идеи клипа. Режиссером видео стала Роза Абдельянц. Пользователи Сети с восторгом отреагировали на новую композицию музыканта. Ранее клип SHAMAN "Исповедь" возглавил тренды российского YouTube. Видео набрало за сутки более 1,1 миллиона просмотров, на момент написания материала у ролика более пяти миллионов просмотров.
https://ria.ru/20230126/shaman-1847513871.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
shaman (ярослав дронов) , музыка, знаменитости, шоу-бизнес
Шоубиз, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Музыка, Знаменитости, Шоу-бизнес
SHAMAN выпустил "Самый русский хит"
SHAMAN выпустил клип на песню "Самый русский хит"
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости.
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выпустил клип на песню "Самый русский хит". Музыкант поделился
роликом на своем YouTube-канале.
В клипе SHAMAN исполнил композицию под гитару в подъезде. Благодаря песне артист собрал вокруг себя самых разных людей: молодую девушку, курьера, подростка, полицейских и пожилую женщину.
"Самый русский хит" написали для исполнителя участники международного конкурса "АвторА!" Николай Чебанов из Ставропольского края и Диляра Хайруллина из Набережных Челнов. Аранжировку для трека сделал сам артист.
Также SHAMAN выступил автором идеи клипа. Режиссером видео стала Роза Абдельянц.
Пользователи Сети с восторгом отреагировали на новую композицию музыканта.
«
"До слез! С любовью из Донецка!", "Спасибо за новую песню! Не перестаешь удивлять!", "Это действительно трогательный хит, который доводит до слез даже взрослого мужика", "Шикарное исполнение! Спасибо авторам!", – отреагировали поклонники певца.
Ранее клип SHAMAN "Исповедь" возглавил
тренды российского YouTube. Видео набрало за сутки более 1,1 миллиона просмотров, на момент написания материала у ролика более пяти миллионов просмотров.
SHAMAN в новом клипе срезал свои дреды