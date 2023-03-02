https://ria.ru/20230302/shaman-1855324823.html

SHAMAN выпустил "Самый русский хит"

SHAMAN выпустил "Самый русский хит" - РИА Новости, 02.03.2023

SHAMAN выпустил "Самый русский хит"

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выпустил клип на песню "Самый русский хит". Музыкант поделился роликом на своем YouTube-канале. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T12:39

2023-03-02T12:39

2023-03-02T12:39

шоубиз

shaman (ярослав дронов)

музыка

знаменитости

шоу-бизнес

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выпустил клип на песню "Самый русский хит". Музыкант поделился роликом на своем YouTube-канале. В клипе SHAMAN исполнил композицию под гитару в подъезде. Благодаря песне артист собрал вокруг себя самых разных людей: молодую девушку, курьера, подростка, полицейских и пожилую женщину. "Самый русский хит" написали для исполнителя участники международного конкурса "АвторА!" Николай Чебанов из Ставропольского края и Диляра Хайруллина из Набережных Челнов. Аранжировку для трека сделал сам артист. Также SHAMAN выступил автором идеи клипа. Режиссером видео стала Роза Абдельянц. Пользователи Сети с восторгом отреагировали на новую композицию музыканта. Ранее клип SHAMAN "Исповедь" возглавил тренды российского YouTube. Видео набрало за сутки более 1,1 миллиона просмотров, на момент написания материала у ролика более пяти миллионов просмотров.

https://ria.ru/20230126/shaman-1847513871.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

shaman (ярослав дронов) , музыка, знаменитости, шоу-бизнес