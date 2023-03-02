https://ria.ru/20230302/sbp-1855398141.html

Две зарубежные страны работают с Россией над интеграцией СБП

Две зарубежные страны работают с Россией над интеграцией СБП - РИА Новости, 02.03.2023

Две зарубежные страны работают с Россией над интеграцией СБП

Две зарубежные страны в настоящее время работают с РФ над интеграцией Системы быстрых платежей (СБП) со своими национальными системами, заявила первый зампред... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T15:35

2023-03-02T15:35

2023-03-02T15:38

экономика

технологии

россия

центральный банк рф (цб рф)

ольга скоробогатова

swift

система быстрых платежей (сбп)

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Две зарубежные страны в настоящее время работают с РФ над интеграцией Системы быстрых платежей (СБП) со своими национальными системами, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, выступая на встрече, организованной Ассоциацией банков России. "Тема с точки зрения трансграна по СБП - это интеграция "система-система". У нас сейчас две страны, которые с нами проходят либо пилот, либо уже достаточно подробное обсуждение этой темы", - сказала она. Также из представленной ею презентации следует, что в настоящее время организовано взаимодействие Национальной системы платежных карт (НСПК), оператора карт "Мир", с восемью зарубежными странами. Еще регулятор будет работать над дальнейшим развитием Системы передачи финансовых сообщений (СПФС), который является российским аналогом SWIFT. "Это сейчас 106 нерезидентов, и я должна сказать, что мы активно с коллегами из дружественных стран эту работу продолжаем", - отметила она. "Мы считаем, что скорость и количество участников СПФС в этом году должно вырасти. Нам там нужно решить еще несколько вопросов с точки зрения трансграна, мы бы хотели рассмотреть для себя более быстрый способ подключения к этой системе, и мы сейчас работаем над этой темой", - добавила первый зампред ЦБ. Еще ЦБ уделит внимание обслуживанию клиентов банков по биометрии. "Чтобы у банков была возможность быстро делать сервисы с биометрическими данными, банкам будет предоставляться в виде векторной схемы информация обо всех образцах и банки смогут выстраивать свои процессы, не обращаясь к Единой биометрической системе", - пояснила она. В заключение первый зампред отметила, что ЦБ РФ готовит дорожную карту о порядке, в котором регулятор будет менять законодательство в части цифровых финансовых активов. "У части участников рынка активная позиция, мы получили множество предложений", - сказала Скоробогатова.

https://ria.ru/20230217/sbp-1852607210.html

https://ria.ru/20230302/ekonomika-1855337465.html

https://ria.ru/20230302/sistema-1855360584.html

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экономика, технологии, россия, центральный банк рф (цб рф), ольга скоробогатова, swift, система быстрых платежей (сбп)