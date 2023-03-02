https://ria.ru/20230302/sbp-1855398141.html
Две зарубежные страны работают с Россией над интеграцией СБП
Две зарубежные страны работают с Россией над интеграцией СБП - РИА Новости, 02.03.2023
Две зарубежные страны работают с Россией над интеграцией СБП
Две зарубежные страны в настоящее время работают с РФ над интеграцией Системы быстрых платежей (СБП) со своими национальными системами, заявила первый зампред... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T15:35
2023-03-02T15:35
2023-03-02T15:38
экономика
технологии
россия
центральный банк рф (цб рф)
ольга скоробогатова
swift
система быстрых платежей (сбп)
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Две зарубежные страны в настоящее время работают с РФ над интеграцией Системы быстрых платежей (СБП) со своими национальными системами, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, выступая на встрече, организованной Ассоциацией банков России. "Тема с точки зрения трансграна по СБП - это интеграция "система-система". У нас сейчас две страны, которые с нами проходят либо пилот, либо уже достаточно подробное обсуждение этой темы", - сказала она. Также из представленной ею презентации следует, что в настоящее время организовано взаимодействие Национальной системы платежных карт (НСПК), оператора карт "Мир", с восемью зарубежными странами. Еще регулятор будет работать над дальнейшим развитием Системы передачи финансовых сообщений (СПФС), который является российским аналогом SWIFT. "Это сейчас 106 нерезидентов, и я должна сказать, что мы активно с коллегами из дружественных стран эту работу продолжаем", - отметила она. "Мы считаем, что скорость и количество участников СПФС в этом году должно вырасти. Нам там нужно решить еще несколько вопросов с точки зрения трансграна, мы бы хотели рассмотреть для себя более быстрый способ подключения к этой системе, и мы сейчас работаем над этой темой", - добавила первый зампред ЦБ. Еще ЦБ уделит внимание обслуживанию клиентов банков по биометрии. "Чтобы у банков была возможность быстро делать сервисы с биометрическими данными, банкам будет предоставляться в виде векторной схемы информация обо всех образцах и банки смогут выстраивать свои процессы, не обращаясь к Единой биометрической системе", - пояснила она. В заключение первый зампред отметила, что ЦБ РФ готовит дорожную карту о порядке, в котором регулятор будет менять законодательство в части цифровых финансовых активов. "У части участников рынка активная позиция, мы получили множество предложений", - сказала Скоробогатова.
https://ria.ru/20230217/sbp-1852607210.html
https://ria.ru/20230302/ekonomika-1855337465.html
https://ria.ru/20230302/sistema-1855360584.html
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экономика, технологии, россия, центральный банк рф (цб рф), ольга скоробогатова, swift, система быстрых платежей (сбп)
Экономика, Технологии, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ольга Скоробогатова, SWIFT, Система быстрых платежей (СБП)
Две зарубежные страны работают с Россией над интеграцией СБП
ЦБ: две зарубежные страны работают с Россией над интеграцией Системы быстрых платежей
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Две зарубежные страны в настоящее время работают с РФ над интеграцией Системы быстрых платежей (СБП) со своими национальными системами, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, выступая на встрече, организованной Ассоциацией банков России.
"Тема с точки зрения трансграна по СБП - это интеграция "система-система". У нас сейчас две страны, которые с нами проходят либо пилот, либо уже достаточно подробное обсуждение этой темы", - сказала она.
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Также из представленной ею презентации следует, что в настоящее время организовано взаимодействие Национальной системы платежных карт (НСПК), оператора карт "Мир", с восемью зарубежными странами. Еще регулятор будет работать над дальнейшим развитием Системы передачи финансовых сообщений (СПФС), который является российским аналогом SWIFT
. "Это сейчас 106 нерезидентов, и я должна сказать, что мы активно с коллегами из дружественных стран эту работу продолжаем", - отметила она.
"Мы считаем, что скорость и количество участников СПФС в этом году должно вырасти. Нам там нужно решить еще несколько вопросов с точки зрения трансграна, мы бы хотели рассмотреть для себя более быстрый способ подключения к этой системе, и мы сейчас работаем над этой темой", - добавила первый зампред ЦБ.
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Еще ЦБ уделит внимание обслуживанию клиентов банков по биометрии. "Чтобы у банков была возможность быстро делать сервисы с биометрическими данными, банкам будет предоставляться в виде векторной схемы информация обо всех образцах и банки смогут выстраивать свои процессы, не обращаясь к Единой биометрической системе", - пояснила она.
В заключение первый зампред отметила, что ЦБ РФ готовит дорожную карту о порядке, в котором регулятор будет менять законодательство в части цифровых финансовых активов. "У части участников рынка активная позиция, мы получили множество предложений", - сказала Скоробогатова.
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