https://ria.ru/20230302/rossiya-1855295829.html

Глава МИД Нидерландов пригрозил "последствиями" за военную помощь Москве

Глава МИД Нидерландов пригрозил "последствиями" за военную помощь Москве - РИА Новости, 02.03.2023

Глава МИД Нидерландов пригрозил "последствиями" за военную помощь Москве

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра на G20 решил донести до каждого коллеги, в том числе из КНР, что страны, которые будут оказывать военную помощь России,... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T11:01

2023-03-02T11:01

2023-03-02T15:40

в мире

большая двадцатка

нидерланды

мид нидерландов

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855295445_618:86:3071:1466_1920x0_80_0_0_b809f0a19a528e236086fd331533694f.jpg

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра на G20 решил донести до каждого коллеги, в том числе из КНР, что страны, которые будут оказывать военную помощь России, столкнутся с "последствиями". "Что важно и что я собираюсь донести до каждого из своих коллег, включая моего китайского коллегу здесь, — это то, что вы знаете: правда не может быть где-то посередине, есть только одна страна, которая несет ответственность, и это Россия. Поэтому все остальные (страны. — Прим. ред.) должны воздерживаться от помощи России в военном плане. Если страны пересекут эту линию, будут последствия", — приводит агентство Блумберг слова нидерландского министра, который принимает участие во встрече глав МИД G20. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс обеспокоен возможностью поставок Китаем оружия России. Глава комитета палаты представителей конгресса США по международным делам Майкл Маккол, ссылаясь якобы на данные разведки, утверждал, что Китай рассматривает возможность поставки России сотни беспилотников. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ранее заявлял, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай и что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров <...> на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230302/oae-1855254854.html

https://ria.ru/20221208/sanktsii-1837328605.html

нидерланды

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, большая двадцатка, нидерланды, мид нидерландов, россия, украина