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Глава МИД Нидерландов пригрозил "последствиями" за военную помощь Москве - РИА Новости, 02.03.2023
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11:01 02.03.2023 (обновлено: 15:40 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/rossiya-1855295829.html
Глава МИД Нидерландов пригрозил "последствиями" за военную помощь Москве
Глава МИД Нидерландов пригрозил "последствиями" за военную помощь Москве - РИА Новости, 02.03.2023
Глава МИД Нидерландов пригрозил "последствиями" за военную помощь Москве
Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра на G20 решил донести до каждого коллеги, в том числе из КНР, что страны, которые будут оказывать военную помощь России,... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T11:01
2023-03-02T15:40
в мире
большая двадцатка
нидерланды
мид нидерландов
россия
украина
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра на G20 решил донести до каждого коллеги, в том числе из КНР, что страны, которые будут оказывать военную помощь России, столкнутся с "последствиями". "Что важно и что я собираюсь донести до каждого из своих коллег, включая моего китайского коллегу здесь, — это то, что вы знаете: правда не может быть где-то посередине, есть только одна страна, которая несет ответственность, и это Россия. Поэтому все остальные (страны. — Прим. ред.) должны воздерживаться от помощи России в военном плане. Если страны пересекут эту линию, будут последствия", — приводит агентство Блумберг слова нидерландского министра, который принимает участие во встрече глав МИД G20. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс обеспокоен возможностью поставок Китаем оружия России. Глава комитета палаты представителей конгресса США по международным делам Майкл Маккол, ссылаясь якобы на данные разведки, утверждал, что Китай рассматривает возможность поставки России сотни беспилотников. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ранее заявлял, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай и что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров &lt;...&gt; на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230302/oae-1855254854.html
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в мире, большая двадцатка, нидерланды, мид нидерландов, россия, украина
В мире, Большая двадцатка, Нидерланды, МИД Нидерландов, Россия, Украина
Глава МИД Нидерландов пригрозил "последствиями" за военную помощь Москве

Глава МИД Нидерландов Хукстра: страны, помогающие армии России, столкнутся с последствиями

© AFP 2023 / ARUN SANKARМинистр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра во время встречи министров иностранных дел G20 в Дели
Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра во время встречи министров иностранных дел G20 в Дели - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© AFP 2023 / ARUN SANKAR
Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра во время встречи министров иностранных дел G20 в Дели
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра на G20 решил донести до каждого коллеги, в том числе из КНР, что страны, которые будут оказывать военную помощь России, столкнутся с "последствиями".
"Что важно и что я собираюсь донести до каждого из своих коллег, включая моего китайского коллегу здесь, — это то, что вы знаете: правда не может быть где-то посередине, есть только одна страна, которая несет ответственность, и это Россия. Поэтому все остальные (страны. — Прим. ред.) должны воздерживаться от помощи России в военном плане. Если страны пересекут эту линию, будут последствия", — приводит агентство Блумберг слова нидерландского министра, который принимает участие во встрече глав МИД G20.
Вид на небоскребы Дубая в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
СМИ: Запад призвал ОАЭ не поставлять России пригодные для войны товары
Вчера, 04:06
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс обеспокоен возможностью поставок Китаем оружия России. Глава комитета палаты представителей конгресса США по международным делам Майкл Маккол, ссылаясь якобы на данные разведки, утверждал, что Китай рассматривает возможность поставки России сотни беспилотников. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ранее заявлял, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай и что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров <...> на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
ЕС введет санкции против Ирана за якобы военную помощь России, пишут СМИ
8 декабря 2022, 19:49
 
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