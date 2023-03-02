https://ria.ru/20230302/redan-1855327973.html
В Белоруссии задержали блогеров, подстрекавших молодежь "Редан" на собрания
В Белоруссии задержали блогеров, подстрекавших молодежь "Редан" на собрания - РИА Новости, 02.03.2023
В Белоруссии задержали блогеров, подстрекавших молодежь "Редан" на собрания
МВД Белоруссии задержало всех блогеров, провоцировавших несанкционированные собрания молодежи движения "Редан", заявил на пресс-конференции министр внутренних... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T12:34
2023-03-02T12:34
2023-03-02T12:34
белоруссия
в мире
иван кубраков
мвд белоруссии
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МИНСК, 2 мар – РИА Новости. МВД Белоруссии задержало всех блогеров, провоцировавших несанкционированные собрания молодежи движения "Редан", заявил на пресс-конференции министр внутренних дел республики Иван Кубраков. "Новое молодежное движение очень быстро распространяется в сети. Началось всё 22 февраля на территории республики Беларусь. Как только мы увидели эту активность наших молодых людей, мы сразу же начали работать, в первую очередь, по администраторам. Все блогеры, которые попытались "хайпануть" на этой теме, были задержаны: те, кто призывал собраться в определенном месте", - рассказал министр. В Москве 24 и 25 февраля в связи с беспорядками доставили в отделы полиции более 350 человек, в основном несовершеннолетних, которые могут быть причастны к неформальному движению "Рёдан", которое выступает "против околофутбольных фанатов и лиц кавказкой национальности". Подростки устраивали потасовки друг с другом в торговых центрах и на улицах города. Подобные случаи фиксировались и в других городах России, в частности, в Санкт-Петербурге, Казани и Новосибирске.
https://ria.ru/20230301/redan-1854944651.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, в мире, иван кубраков, мвд белоруссии
Белоруссия, В мире, Иван Кубраков, МВД Белоруссии
В Белоруссии задержали блогеров, подстрекавших молодежь "Редан" на собрания
МВД Белоруссии: все блогеры, подстрекавшие молодежь "Редан" на собрания, задержаны