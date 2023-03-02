https://ria.ru/20230302/redan-1855327973.html

В Белоруссии задержали блогеров, подстрекавших молодежь "Редан" на собрания

В Белоруссии задержали блогеров, подстрекавших молодежь "Редан" на собрания - РИА Новости, 02.03.2023

В Белоруссии задержали блогеров, подстрекавших молодежь "Редан" на собрания

МВД Белоруссии задержало всех блогеров, провоцировавших несанкционированные собрания молодежи движения "Редан", заявил на пресс-конференции министр внутренних... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T12:34

2023-03-02T12:34

2023-03-02T12:34

белоруссия

в мире

иван кубраков

мвд белоруссии

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МИНСК, 2 мар – РИА Новости. МВД Белоруссии задержало всех блогеров, провоцировавших несанкционированные собрания молодежи движения "Редан", заявил на пресс-конференции министр внутренних дел республики Иван Кубраков. "Новое молодежное движение очень быстро распространяется в сети. Началось всё 22 февраля на территории республики Беларусь. Как только мы увидели эту активность наших молодых людей, мы сразу же начали работать, в первую очередь, по администраторам. Все блогеры, которые попытались "хайпануть" на этой теме, были задержаны: те, кто призывал собраться в определенном месте", - рассказал министр. В Москве 24 и 25 февраля в связи с беспорядками доставили в отделы полиции более 350 человек, в основном несовершеннолетних, которые могут быть причастны к неформальному движению "Рёдан", которое выступает "против околофутбольных фанатов и лиц кавказкой национальности". Подростки устраивали потасовки друг с другом в торговых центрах и на улицах города. Подобные случаи фиксировались и в других городах России, в частности, в Санкт-Петербурге, Казани и Новосибирске.

https://ria.ru/20230301/redan-1854944651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белоруссия, в мире, иван кубраков, мвд белоруссии