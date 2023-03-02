Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии задержали блогеров, подстрекавших молодежь "Редан" на собрания - РИА Новости, 02.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:34 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/redan-1855327973.html
В Белоруссии задержали блогеров, подстрекавших молодежь "Редан" на собрания
В Белоруссии задержали блогеров, подстрекавших молодежь "Редан" на собрания - РИА Новости, 02.03.2023
В Белоруссии задержали блогеров, подстрекавших молодежь "Редан" на собрания
МВД Белоруссии задержало всех блогеров, провоцировавших несанкционированные собрания молодежи движения "Редан", заявил на пресс-конференции министр внутренних... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T12:34
2023-03-02T12:34
белоруссия
в мире
иван кубраков
мвд белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/07/1583546595_0:170:3072:1897_1920x0_80_0_0_fede864747fc50965a9a8bf079f9306c.jpg
МИНСК, 2 мар – РИА Новости. МВД Белоруссии задержало всех блогеров, провоцировавших несанкционированные собрания молодежи движения "Редан", заявил на пресс-конференции министр внутренних дел республики Иван Кубраков. "Новое молодежное движение очень быстро распространяется в сети. Началось всё 22 февраля на территории республики Беларусь. Как только мы увидели эту активность наших молодых людей, мы сразу же начали работать, в первую очередь, по администраторам. Все блогеры, которые попытались "хайпануть" на этой теме, были задержаны: те, кто призывал собраться в определенном месте", - рассказал министр. В Москве 24 и 25 февраля в связи с беспорядками доставили в отделы полиции более 350 человек, в основном несовершеннолетних, которые могут быть причастны к неформальному движению "Рёдан", которое выступает "против околофутбольных фанатов и лиц кавказкой национальности". Подростки устраивали потасовки друг с другом в торговых центрах и на улицах города. Подобные случаи фиксировались и в других городах России, в частности, в Санкт-Петербурге, Казани и Новосибирске.
https://ria.ru/20230301/redan-1854944651.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/07/1583546595_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_21d19d43ff628e20c046669ce2013a6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, в мире, иван кубраков, мвд белоруссии
Белоруссия, В мире, Иван Кубраков, МВД Белоруссии
В Белоруссии задержали блогеров, подстрекавших молодежь "Редан" на собрания

МВД Белоруссии: все блогеры, подстрекавшие молодежь "Редан" на собрания, задержаны

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСотрудник правоохранительных органов в Минске
Сотрудник правоохранительных органов в Минске - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Сотрудник правоохранительных органов в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 2 мар – РИА Новости. МВД Белоруссии задержало всех блогеров, провоцировавших несанкционированные собрания молодежи движения "Редан", заявил на пресс-конференции министр внутренних дел республики Иван Кубраков.
"Новое молодежное движение очень быстро распространяется в сети. Началось всё 22 февраля на территории республики Беларусь. Как только мы увидели эту активность наших молодых людей, мы сразу же начали работать, в первую очередь, по администраторам. Все блогеры, которые попытались "хайпануть" на этой теме, были задержаны: те, кто призывал собраться в определенном месте", - рассказал министр.
В Москве 24 и 25 февраля в связи с беспорядками доставили в отделы полиции более 350 человек, в основном несовершеннолетних, которые могут быть причастны к неформальному движению "Рёдан", которое выступает "против околофутбольных фанатов и лиц кавказкой национальности". Подростки устраивали потасовки друг с другом в торговых центрах и на улицах города. Подобные случаи фиксировались и в других городах России, в частности, в Санкт-Петербурге, Казани и Новосибирске.
Конфликт подростков - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Феномен "ЧВК Редан". Что кроется за всплеском агрессии у подростков
1 марта, 08:00
 
БелоруссияВ миреИван КубраковМВД Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала