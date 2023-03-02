Ракета украинской ПВО упала на многоэтажку в Запорожье, есть жертвы
Рогов: ракета украинской ПВО упала на многоэтажку в Запорожье, погибли три человека
© AP Photo / Kateryna KlochkoУкраинские пожарные осматривают место падения ракеты на многоэтажку в Запорожье. 2 марта 2023
© AP Photo / Kateryna Klochko
Украинские пожарные осматривают место падения ракеты на многоэтажку в Запорожье. 2 марта 2023
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар — РИА Новости. В Запорожье ракета украинской ПВО попала в многоэтажку, погибли несколько человек, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире "Соловьев Live".
"Минувшей ночью, когда наши ребята отрабатывали по военным объектам украинских боевиков, одна из ракет была сбита системой ПВО режима Зеленского и эти две ракеты упали на многоэтажку. Сейчас разбираются завалы. Режиму Зеленского не жалко запорожцев, поэтому, охраняя свои военные объекты, они сбивают ракеты над жилыми домами", — сказал он.
По словам Рогова, спасатели извлекли из-под завалов тела трех погибших, еще три человека попали в больницу с травмами. Спасти удалось 11 человек, среди которых одна беременная женщина, 17 человек эвакуировали.
В доме обрушились три этажа, разрушены примерно десять квартир, добавил Рогов.
Запорожская область стала российским регионом по итогам референдума, большинство участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим результаты этого голосования не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, украинская армия удерживает областной центр — город Запорожье.