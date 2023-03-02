https://ria.ru/20230302/raketa-1855276671.html

Ракета украинской ПВО упала на многоэтажку в Запорожье, есть жертвы

Ракета украинской ПВО упала на многоэтажку в Запорожье, есть жертвы - РИА Новости, 02.03.2023

Ракета украинской ПВО упала на многоэтажку в Запорожье, есть жертвы

В Запорожье ракета украинской ПВО попала в многоэтажку, погибли несколько человек, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T09:50

2023-03-02T09:50

2023-03-02T10:37

специальная военная операция на украине

запорожская область

запорожье

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар — РИА Новости. В Запорожье ракета украинской ПВО попала в многоэтажку, погибли несколько человек, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире "Соловьев Live". "Минувшей ночью, когда наши ребята отрабатывали по военным объектам украинских боевиков, одна из ракет была сбита системой ПВО режима Зеленского и эти две ракеты упали на многоэтажку. Сейчас разбираются завалы. Режиму Зеленского не жалко запорожцев, поэтому, охраняя свои военные объекты, они сбивают ракеты над жилыми домами", — сказал он.По словам Рогова, спасатели извлекли из-под завалов тела трех погибших, еще три человека попали в больницу с травмами. Спасти удалось 11 человек, среди которых одна беременная женщина, 17 человек эвакуировали. В доме обрушились три этажа, разрушены примерно десять квартир, добавил Рогов.Запорожская область стала российским регионом по итогам референдума, большинство участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим результаты этого голосования не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, украинская армия удерживает областной центр — город Запорожье.

https://ria.ru/20230302/zaporozhe-1855275009.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

запорожская область, запорожье, владимир рогов, вооруженные силы украины