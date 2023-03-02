Рейтинг@Mail.ru
Ракета украинской ПВО упала на многоэтажку в Запорожье, есть жертвы - РИА Новости, 02.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:50 02.03.2023 (обновлено: 10:37 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/raketa-1855276671.html
Ракета украинской ПВО упала на многоэтажку в Запорожье, есть жертвы
Ракета украинской ПВО упала на многоэтажку в Запорожье, есть жертвы - РИА Новости, 02.03.2023
Ракета украинской ПВО упала на многоэтажку в Запорожье, есть жертвы
В Запорожье ракета украинской ПВО попала в многоэтажку, погибли несколько человек, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T09:50
2023-03-02T10:37
специальная военная операция на украине
запорожская область
запорожье
владимир рогов
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855277288_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e48353cee1efd4748d0f7095096cff4e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар — РИА Новости. В Запорожье ракета украинской ПВО попала в многоэтажку, погибли несколько человек, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире "Соловьев Live". "Минувшей ночью, когда наши ребята отрабатывали по военным объектам украинских боевиков, одна из ракет была сбита системой ПВО режима Зеленского и эти две ракеты упали на многоэтажку. Сейчас разбираются завалы. Режиму Зеленского не жалко запорожцев, поэтому, охраняя свои военные объекты, они сбивают ракеты над жилыми домами", — сказал он.По словам Рогова, спасатели извлекли из-под завалов тела трех погибших, еще три человека попали в больницу с травмами. Спасти удалось 11 человек, среди которых одна беременная женщина, 17 человек эвакуировали. В доме обрушились три этажа, разрушены примерно десять квартир, добавил Рогов.Запорожская область стала российским регионом по итогам референдума, большинство участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим результаты этого голосования не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, украинская армия удерживает областной центр — город Запорожье.
https://ria.ru/20230302/zaporozhe-1855275009.html
запорожская область
запорожье
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855277288_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_318e4c91788afa979fb591aea20c208e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, запорожье, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Запорожье, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Ракета украинской ПВО упала на многоэтажку в Запорожье, есть жертвы

Рогов: ракета украинской ПВО упала на многоэтажку в Запорожье, погибли три человека

© AP Photo / Kateryna KlochkoУкраинские пожарные осматривают место падения ракеты на многоэтажку в Запорожье. 2 марта 2023
Украинские пожарные осматривают место падения ракеты на многоэтажку в Запорожье. 2 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© AP Photo / Kateryna Klochko
Украинские пожарные осматривают место падения ракеты на многоэтажку в Запорожье. 2 марта 2023
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар — РИА Новости. В Запорожье ракета украинской ПВО попала в многоэтажку, погибли несколько человек, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире "Соловьев Live".
"Минувшей ночью, когда наши ребята отрабатывали по военным объектам украинских боевиков, одна из ракет была сбита системой ПВО режима Зеленского и эти две ракеты упали на многоэтажку. Сейчас разбираются завалы. Режиму Зеленского не жалко запорожцев, поэтому, охраняя свои военные объекты, они сбивают ракеты над жилыми домами", — сказал он.
Сотрудник Службы безопасности Украины в подъезде жилого дома - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Украинские спецслужбы устроили массовые облавы в городе Запорожье
Вчера, 09:40
По словам Рогова, спасатели извлекли из-под завалов тела трех погибших, еще три человека попали в больницу с травмами. Спасти удалось 11 человек, среди которых одна беременная женщина, 17 человек эвакуировали.
В доме обрушились три этажа, разрушены примерно десять квартир, добавил Рогов.
Запорожская область стала российским регионом по итогам референдума, большинство участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим результаты этого голосования не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, украинская армия удерживает областной центр — город Запорожье.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
1 марта, 16:06
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЗапорожьеВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала