https://ria.ru/20230302/pozhar-1855484110.html

При пожаре на складе текстиля в Петербурге пострадали два человека

При пожаре на складе текстиля в Петербурге пострадали два человека - РИА Новости, 02.03.2023

При пожаре на складе текстиля в Петербурге пострадали два человека

Два человека пострадали при пожаре в торгово-офисном здании в Петербурге, где горит склад с текстильной продукцией, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T20:17

2023-03-02T20:17

2023-03-02T20:21

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Два человека пострадали при пожаре в торгово-офисном здании в Петербурге, где горит склад с текстильной продукцией, сообщает городское ГУМЧС. "Два человека пострадали, госпитализируют в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Как ранее информировало городское ГУ МЧС, вечером в четверг в четырехэтажном административном здании на улице Промышленной, 5 на третьем этаже загорелась обстановка на площади 300 квадратных метров. На месте пожара обнаружен погибший. По данным спасателей, горит склад с текстилем. Сообщалось, что из здания было эвакуировано более 100 человек.

https://ria.ru/20230126/pozhary-1847510640.html

санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)