https://ria.ru/20230302/postavki-1855490601.html
Россия призвала Сербию разъяснить позицию по поставкам оружия ВСУ
Россия призвала Сербию разъяснить позицию по поставкам оружия ВСУ - РИА Новости, 02.03.2023
Россия призвала Сербию разъяснить позицию по поставкам оружия ВСУ
Россия призвала Сербию разъяснить ситуацию с возможными поставками оружия Украине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова телеканалу РБК. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T21:09
2023-03-02T21:09
2023-03-02T23:20
россия
в мире
сербия
украина
мария захарова
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Россия призвала Сербию разъяснить ситуацию с возможными поставками оружия Украине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова телеканалу РБК.Сегодня в первой половине дня она подчеркнула, что Москва следит за информацией о предполагаемых поставках сербских боеприпасов Киеву, но нужны факты.Захарова уточнила, что поступающая информация вызывает у России глубокую озабоченность, это слишком серьезный вопрос, в том числе с точки зрения российско-сербских отношений.В конце февраля сербское оборонное предприятие "Крушик" опровергло сообщения СМИ о поставках реактивных боеприпасов на Украину и упрекнуло авторов материалов в нанесении ущерба репутации Белграда.Как отметил в конце января президент Сербии Александр Вучич, оборонные предприятия страны не продают свою продукцию Украине или России, но в мире требуется все больше оружия, и Белград готов продавать его остальным странам.
https://ria.ru/20230301/serbiya-1855054281.html
https://ria.ru/20230120/vuchich-1846131223.html
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россия, в мире, сербия, украина, мария захарова
Россия, В мире, Сербия, Украина, Мария Захарова
Россия призвала Сербию разъяснить позицию по поставкам оружия ВСУ
Захарова: Россия запросила у Сербии официальную позицию по поставкам оружия Киеву