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Россия призвала Сербию разъяснить позицию по поставкам оружия ВСУ - РИА Новости, 02.03.2023
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21:09 02.03.2023 (обновлено: 23:20 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/postavki-1855490601.html
Россия призвала Сербию разъяснить позицию по поставкам оружия ВСУ
Россия призвала Сербию разъяснить позицию по поставкам оружия ВСУ - РИА Новости, 02.03.2023
Россия призвала Сербию разъяснить позицию по поставкам оружия ВСУ
Россия призвала Сербию разъяснить ситуацию с возможными поставками оружия Украине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова телеканалу РБК. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T21:09
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россия
в мире
сербия
украина
мария захарова
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Россия призвала Сербию разъяснить ситуацию с возможными поставками оружия Украине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова телеканалу РБК.Сегодня в первой половине дня она подчеркнула, что Москва следит за информацией о предполагаемых поставках сербских боеприпасов Киеву, но нужны факты.Захарова уточнила, что поступающая информация вызывает у России глубокую озабоченность, это слишком серьезный вопрос, в том числе с точки зрения российско-сербских отношений.В конце февраля сербское оборонное предприятие "Крушик" опровергло сообщения СМИ о поставках реактивных боеприпасов на Украину и упрекнуло авторов материалов в нанесении ущерба репутации Белграда.Как отметил в конце января президент Сербии Александр Вучич, оборонные предприятия страны не продают свою продукцию Украине или России, но в мире требуется все больше оружия, и Белград готов продавать его остальным странам.
https://ria.ru/20230301/serbiya-1855054281.html
https://ria.ru/20230120/vuchich-1846131223.html
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россия, в мире, сербия, украина, мария захарова
Россия, В мире, Сербия, Украина, Мария Захарова
Россия призвала Сербию разъяснить позицию по поставкам оружия ВСУ

Захарова: Россия запросила у Сербии официальную позицию по поставкам оружия Киеву

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Россия призвала Сербию разъяснить ситуацию с возможными поставками оружия Украине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова телеканалу РБК.
«

"Мы уже официально запросили Белград о прояснении этой позиции, поэтому сейчас опять же это должно делаться не через СМИ, не через телеграм-каналы, не через утечки, а через официально заявленную позицию сербской стороны, должны быть явлены факты. Тогда будут сделаны соответствующие выводы, поскольку это чрезвычайно важная тема для двусторонних отношений", — отметила дипломат.

Сегодня в первой половине дня она подчеркнула, что Москва следит за информацией о предполагаемых поставках сербских боеприпасов Киеву, но нужны факты.
Захарова уточнила, что поступающая информация вызывает у России глубокую озабоченность, это слишком серьезный вопрос, в том числе с точки зрения российско-сербских отношений.
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В конце февраля сербское оборонное предприятие "Крушик" опровергло сообщения СМИ о поставках реактивных боеприпасов на Украину и упрекнуло авторов материалов в нанесении ущерба репутации Белграда.

Расположенное в городе Валево производство — одно из крупнейших в Сербии и находится в государственной собственности. Некоторые издания утверждали, что компания из Канады закупает в стране ракеты местного производства, затем через Турцию и Словакию отправляет их ВСУ для обстрелов Донбасса, к публикациям прилагались предположительные копии документов о приобретении и транспортировке боеприпасов и даже видеозаписи.

Как отметил в конце января президент Сербии Александр Вучич, оборонные предприятия страны не продают свою продукцию Украине или России, но в мире требуется все больше оружия, и Белград готов продавать его остальным странам.
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