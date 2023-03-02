https://ria.ru/20230302/postavki-1855490601.html

Россия призвала Сербию разъяснить позицию по поставкам оружия ВСУ

Россия призвала Сербию разъяснить позицию по поставкам оружия ВСУ - РИА Новости, 02.03.2023

Россия призвала Сербию разъяснить позицию по поставкам оружия ВСУ

Россия призвала Сербию разъяснить ситуацию с возможными поставками оружия Украине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова телеканалу РБК. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T21:09

2023-03-02T21:09

2023-03-02T23:20

россия

в мире

сербия

украина

мария захарова

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Россия призвала Сербию разъяснить ситуацию с возможными поставками оружия Украине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова телеканалу РБК.Сегодня в первой половине дня она подчеркнула, что Москва следит за информацией о предполагаемых поставках сербских боеприпасов Киеву, но нужны факты.Захарова уточнила, что поступающая информация вызывает у России глубокую озабоченность, это слишком серьезный вопрос, в том числе с точки зрения российско-сербских отношений.В конце февраля сербское оборонное предприятие "Крушик" опровергло сообщения СМИ о поставках реактивных боеприпасов на Украину и упрекнуло авторов материалов в нанесении ущерба репутации Белграда.Как отметил в конце января президент Сербии Александр Вучич, оборонные предприятия страны не продают свою продукцию Украине или России, но в мире требуется все больше оружия, и Белград готов продавать его остальным странам.

https://ria.ru/20230301/serbiya-1855054281.html

https://ria.ru/20230120/vuchich-1846131223.html

россия

сербия

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россия, в мире, сербия, украина, мария захарова