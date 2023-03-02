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В Луганск прибыла группа освобожденных из плена военнослужащих ЛНР - РИА Новости, 02.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:07 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/plennye-1855298758.html
В Луганск прибыла группа освобожденных из плена военнослужащих ЛНР
В Луганск прибыла группа освобожденных из плена военнослужащих ЛНР - РИА Новости, 02.03.2023
В Луганск прибыла группа освобожденных из плена военнослужащих ЛНР
В Луганск прибыла группа освобожденных из плена военных из ЛНР: каждый из них подвергался насилию, "иногда издевательство ради издевательства" - выбивали зубы и РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T11:07
2023-03-02T11:07
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
виктория сердюкова
украина
россия
луганск
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 2 мар – РИА Новости. В Луганск прибыла группа освобожденных из плена военных из ЛНР: каждый из них подвергался насилию, "иногда издевательство ради издевательства" - выбивали зубы и заставляли признаваться в "любви" к Украине, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова. Шестнадцатого февраля Минобороны России проинформировало, что в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории возвращен 101 российский военнослужащий. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в ходе данного обмена пленными России удалось вернуть в том числе 44 уроженца республики. "Сегодня в город Луганск прибыла очередная группа наших военнослужащих нашего 2-го Армейского корпуса, которые были освобождены в результате обмена с государством Украина, который состоялся 16 февраля. В настоящий момент они уже дома, с ними проведен первичный осмотр медиков, выявлены основные заболевания. Они встретились со своими родными и близкими - это главная была их цель. Впереди еще предстоит длительный процесс – реабилитация, лечение", - сообщила Сердюкова журналистам. Она добавила, что несколько освобожденных в ходе обмена пленных остаются на территории другого субъекта Российской Федерации "ввиду серьезного полученного ущерба здоровью". Сердюкова отметила, что многие из военных лишились личных документов, их отбирали в украинском плену. Власти ЛНР занимаются решением данной проблемы. "Многим из военных положена компенсация за вред здоровью, причиненный в плену. В этот раз – те же истории, те же рассказы. Есть люди с выбитыми зубами, практически у каждого легкие телесные повреждения. Они, безусловно, будут диагностированы судмедиками. Но уже понятно, что каждый из них подвергался насилию, причем не всегда это было с целью получения какой-то информации, представляющий интерес для украинских военных. Иногда это издевательство ради издевательства – начиная с украинских гимнов и песен и заканчивая "признаниями" в любви к Украине", - рассказала Сердюкова журналистам.
https://ria.ru/20230218/letchik-1852849472.html
https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html
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безопасность, луганская народная республика, виктория сердюкова, украина, россия, луганск, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Виктория Сердюкова, Украина, Россия, Луганск, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Луганск прибыла группа освобожденных из плена военнослужащих ЛНР

В Луганск прибыла группа освобожденных из плена военнослужащих со следами пыток

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВстреча военнослужащих 2-го армейского корпуса ЛНР, вернувшихся из украинского плена, в Луганске
Встреча военнослужащих 2-го армейского корпуса ЛНР, вернувшихся из украинского плена, в Луганске - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Встреча военнослужащих 2-го армейского корпуса ЛНР, вернувшихся из украинского плена, в Луганске
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ЛУГАНСК, 2 мар – РИА Новости. В Луганск прибыла группа освобожденных из плена военных из ЛНР: каждый из них подвергался насилию, "иногда издевательство ради издевательства" - выбивали зубы и заставляли признаваться в "любви" к Украине, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.
Шестнадцатого февраля Минобороны России проинформировало, что в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории возвращен 101 российский военнослужащий. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в ходе данного обмена пленными России удалось вернуть в том числе 44 уроженца республики.
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"Сегодня в город Луганск прибыла очередная группа наших военнослужащих нашего 2-го Армейского корпуса, которые были освобождены в результате обмена с государством Украина, который состоялся 16 февраля. В настоящий момент они уже дома, с ними проведен первичный осмотр медиков, выявлены основные заболевания. Они встретились со своими родными и близкими - это главная была их цель. Впереди еще предстоит длительный процесс – реабилитация, лечение", - сообщила Сердюкова журналистам.
Она добавила, что несколько освобожденных в ходе обмена пленных остаются на территории другого субъекта Российской Федерации "ввиду серьезного полученного ущерба здоровью". Сердюкова отметила, что многие из военных лишились личных документов, их отбирали в украинском плену. Власти ЛНР занимаются решением данной проблемы.
"Многим из военных положена компенсация за вред здоровью, причиненный в плену. В этот раз – те же истории, те же рассказы. Есть люди с выбитыми зубами, практически у каждого легкие телесные повреждения. Они, безусловно, будут диагностированы судмедиками. Но уже понятно, что каждый из них подвергался насилию, причем не всегда это было с целью получения какой-то информации, представляющий интерес для украинских военных. Иногда это издевательство ради издевательства – начиная с украинских гимнов и песен и заканчивая "признаниями" в любви к Украине", - рассказала Сердюкова журналистам.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаВиктория СердюковаУкраинаРоссияЛуганскСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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