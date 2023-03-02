https://ria.ru/20230302/ozhirenie-1855364230.html

Глава НМИЦ эндокринологии предсказала рост смертности от ожирения

Глава НМИЦ эндокринологии предсказала рост смертности от ожирения - РИА Новости, 02.03.2023

Глава НМИЦ эндокринологии предсказала рост смертности от ожирения

Рост смертности от причин, которые вызваны ожирением, в ближайшие тридцать лет будет расти, заявила директор ГНЦ ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава РФ,... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T13:56

2023-03-02T13:56

2023-03-02T13:56

россия

общество

здоровье - общество

наталья мокрышева

российская академия наук

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Рост смертности от причин, которые вызваны ожирением, в ближайшие тридцать лет будет расти, заявила директор ГНЦ ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева. "В ближайшие тридцать лет ожидается рост смертности от причин, которые вызываются ожирением среди населения и в мире, и в России, потому что мы знаем с вами риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а они составляют около 20% причин смерти у россиян", - сказала Мокрышева на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы с ожирением, который отмечается 4 марта. По ее словам, более 40% случаев смерти приходится на пациентов с сахарным диабетом.

https://ria.ru/20220725/ozhirenie-1804437189.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

россия, общество, здоровье - общество, наталья мокрышева, российская академия наук