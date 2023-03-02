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Глава НМИЦ эндокринологии предсказала рост смертности от ожирения - РИА Новости, 02.03.2023
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13:56 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/ozhirenie-1855364230.html
Глава НМИЦ эндокринологии предсказала рост смертности от ожирения
Глава НМИЦ эндокринологии предсказала рост смертности от ожирения - РИА Новости, 02.03.2023
Глава НМИЦ эндокринологии предсказала рост смертности от ожирения
Рост смертности от причин, которые вызваны ожирением, в ближайшие тридцать лет будет расти, заявила директор ГНЦ ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава РФ,... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T13:56
2023-03-02T13:56
россия
общество
здоровье - общество
наталья мокрышева
российская академия наук
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Рост смертности от причин, которые вызваны ожирением, в ближайшие тридцать лет будет расти, заявила директор ГНЦ ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева. "В ближайшие тридцать лет ожидается рост смертности от причин, которые вызываются ожирением среди населения и в мире, и в России, потому что мы знаем с вами риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а они составляют около 20% причин смерти у россиян", - сказала Мокрышева на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы с ожирением, который отмечается 4 марта. По ее словам, более 40% случаев смерти приходится на пациентов с сахарным диабетом.
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россия, общество, здоровье - общество, наталья мокрышева, российская академия наук
Россия, Общество, Здоровье - Общество, Наталья Мокрышева, Российская академия наук
Глава НМИЦ эндокринологии предсказала рост смертности от ожирения

Глава НМИЦ эндокринологии: ожидается рост смертности от причин, вызванных ожирением

© iStock.com / FERKHOVAПерекус во время работы за ноутбуком
Перекус во время работы за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© iStock.com / FERKHOVA
Перекус во время работы за ноутбуком . Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Рост смертности от причин, которые вызваны ожирением, в ближайшие тридцать лет будет расти, заявила директор ГНЦ ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева.
"В ближайшие тридцать лет ожидается рост смертности от причин, которые вызываются ожирением среди населения и в мире, и в России, потому что мы знаем с вами риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а они составляют около 20% причин смерти у россиян", - сказала Мокрышева на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы с ожирением, который отмечается 4 марта.
По ее словам, более 40% случаев смерти приходится на пациентов с сахарным диабетом.
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