https://ria.ru/20230302/otdykh-1855458721.html

Отдых в апреле 2023 года: популярные направления и куда поехать с детьми

Отдых в апреле 2023: куда поехать, где лучше отдохнуть, на море или в горы

Отдых в апреле 2023 года: популярные направления и куда поехать с детьми

Второй месяц весны приносит во многие регионы России долгожданное тепло. Где отдохнуть недорого в 2023 году, стоит ли отправляться на море за пляжными... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T18:17

2023-03-02T18:17

2023-03-02T18:17

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черное море

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Второй месяц весны приносит во многие регионы России долгожданное тепло. Где отдохнуть недорого в 2023 году, стоит ли отправляться на море за пляжными развлечениями, куда лучше поехать на отдых в апреле с детьми – в материале РИА Новости.Куда поехать в апреле в РоссииРазмеры территории России, разнообразие климатических зон, этнического состава территорий, самобытность регионов дает богатые возможности для внутреннего туризма.Популярные направленияНекоторые популярные направления можно выделить, как особенно удачные для апрельского отпуска.СочиВ апреле в Сочи уже начинается туристический сезон. Хотя формально это межсезонье, но погода уже теплая и комфортная для длительных прогулок и экскурсионных поездок. Купаться в это время еще рано, море только начинает прогреваться, потому сосредоточиться стоит на южной весенней природе. В это время в Сочи начинается цветение множества экзотических кустарников и деревьев, повсюду пальмы и магнолии. Эндемики Сочи (фундук, самшит, тис ягодный и падуб колхидский) можно увидеть в курортном районе на тропе здоровья.Туристов в это время еще совсем немного, поэтому можно без очередей посетить главные достопримечательности – Олимпийский парк, "Дендрарий", парк "Ривьера", "Скайпарк" и другие.АнапаАнапа в апреле привлекает теплой солнечной погодой, доступными ценами на жилье и спокойным отдыхом. Туристов не так много, как в летний сезон, поэтому можно прогуляться по самому городу и полюбоваться малолюдной набережной. Солнце в апреле уже активное, поэтому можно принимать солнечные ванны. Это время порадует любителей познавательного отдыха: можно избежать толп туристов в музеях и около исторических достопримечательностей. А вот купаться в апреле в Анапе еще рано.КрымВесна в Крыму – самое подходящее время для тех, кто не переносит жару и не ставит во главу отдыха купание в море. В апреле крымские степи и горы покрываются цветущими кустарниками и деревьями, поэтому основным направлением весеннего отпуска на полуострове лучше всего выбрать экскурсионные поездки к природным достопримечательностям. Также практически во всех туристических городах Крыма активно работают санатории и пансионаты, а отсутствие большого количества приезжих делает оздоровительный отдых спокойнее.ЯрославльВ апреле погода средней полосе России переменчивая, теплые солнечные дни могут резко смениться снегопадом и похолоданием, поэтому планируя отпуск в Ярославле необходимо правильно подобрать гардероб. Несмотря на погодные капризы, город готов предложить туристам множество развлечений от музеев и художественных галерей до похода в первый профессиональный театр России и планетарий. В солнечные дни обязательно стоит погулять по центру – самостоятельно или в составе экскурсионной группы, а также побывать на "Стрелке" – в месте, где соединяются две реки – Которосль и Волга.МоскваВ московских театрах в самом разгаре театральный сезон. Помимо культурной программы можно погулять по многочисленным паркам, полюбоваться малолюдной ВДНХ и посетить "Москвариум", расположенный там же. Красная площадь и традиционный набор достопримечательностей актуальны в любое время года. Чтобы осмотреть как можно больше интересных мест, лучше заказать пешую или автобусную экскурсию. Полюбоваться мегаполисом с высоты птичьего полета можно на смотровых площадках в небоскребе "Империя" в "Москва-Сити" или в Останкинской телебашне.Пляжный отдыхВ силу особенностей климатических условий, в России пляжные развлечения в межсезонье не особо развиты. Тем не менее погреться под южным солнцем и насладиться рекреационным отдыхом можно уже с середины месяца.Черное мореЧерное море в апреле еще холодное, но чистое и очень красивое, а побережье покрывается цветущими фруктовыми деревьями и кустарниками. Распространенным направлением весеннего туризма на море является походы в горы. В это время можно застать пробуждающуюся природу, увидеть горные водопады, озера и лесные тропы, наслаждаясь тишиной и спокойствием.Неоспоримым плюсом отдыха в апреле на Черном море считаются доступные цены на жилье, особенно привлекательные условия предлагают крупные отели, это шанс провести отпуск на высоком уровне комфорта. А если выбор упал на Крым, то в апреле непременно стоит посетить Никитский ботанический сад, так как в это время там начинается парад тюльпанов.Каспийское мореСезон купания в Каспийском море открывается только в середине мая, но уже в апреле температура воздуха прогревается до +16–18 °С, солнечных дней много, что дает простор туристам для прогулок и поездок на природу.В республику Дагестан, в первую очередь, стоит ехать ради гор. В апреле они все покрываются зеленью, а погода практически безветренная и жаркая. В это время организовывается множество однодневных и длинных туров, которые позволяют не просто забраться на смотровую площадку, но и увидеть каньоны, лазурные озера и даже подземный водопад. Также Дагестан – это республика гостеприимности, разнообразной кухни и богатой истории.Другим популярным направлением на Каспийском море считается Астраханская область. Особенно в апреле собирается много любителей рыбалки. Но если этот вид досуга неинтересен, то сама Астрахань предлагает тихий и спокойный отдых среди исторических памятников и храмов.Отдых в горахЧаще всего в горы едут ради экстрима и живописных пейзажей. Практически третья часть России – это горы и плоскогорья.Красная полянаВозле этого поселка в Адлерском районе расположился одноименный курорт, который привлекает тысячи туристов возможностью покататься на склонах в любой сезон года. Совсем рядом - курорт "Роза Хутор", который также предлагает множество активностей в любое время. Дополнительным плюсом этого региона является возможность полноценного отпуска с детьми. Для юных спортсменов предусмотрены занятия с тренером, а многие гостиницы оборудованы в соответствии с потребностями маленьких гостей.Собираясь в Красную Поляну важно помнить, что погода здесь резко отличается от той, что в Сочи, поэтому если отпуск планируется провести и там, и там, необходимо основательно подойти к подбору гардероба.АдыгеяВ республике Адыгея заснеженные горные вершины соседствуют с цветочными полями. В апреле здесь еще нет большого количества туристов, а основным видом отдыха является активный туризм. Можно отправиться в горный поход в составе туристической группы, можно заказать поездку на джипе по склонам или по природным достопримечательностям – озерам, водопадам и рекам, а можно провести время на термальных источниках. Несомненное преимущество Адыгеи – доступные цены на все, начиная от жилья, заканчивая ежедневными расходами и экскурсионным обслуживанием. А вот покататься на лыжах в апреле уже не получится, горнолыжные курорты здесь заканчивают сезон в начале весны.ДомбайЭто горнолыжный курорт в Карачаево-Черкесии, но принимает туристов круглый год. В апреле в долине, где располагается сам Домбай, снег уже сходит, подсыхают пешеходные тропы, что позволяет прогуляться по живописным окрестностям. На вершине еще достаточно снега для катания на лыжах и сноубордах, но качество покрова не всегда подходящее. Лучше всего посвятить середину весны поездкам и прогулкам по местным природным достопримечательностям – горе Мусса-Ачитара и озеру Туманлы-Кель.Визитной карточкой Домбая считается Тебердинский национальный парк, начать знакомство с которым можно с музея. Неподалеку от него расположились вольеры, где туристы могут увидеть некоторых животных, обитающих в этих краях: медведей, яков, зубров, оленей, рысей, кабанов, волков и т.д. Домбай в апреле – не самое подходящее место для отдыха с детьми, так как основные локации находятся на удалении друг от друга и придется много ходить. Но путешественникам на машине заинтересовать юных туристов красотой местных флоры и фауны будет гораздо проще.АлтайВ апреле сезон горнолыжных курортов уже заканчивается, а многие летние базы еще не готовы принимать туристов. Тем не менее даже в межсезонье путешественникам предлагается большой выбор туров на 2–3 дня с подъемом на вершины и посещением многих природных достопримечательностей.Именно в это время с озер и рек Алтая сходит лед и можно наблюдать величие природы, когда бурный поток раскидывает осколки льдин по берегам, особенно это зрелище впечатляет на реке Катуни. Также весной активно принимает туристов село Чемал. Здесь множество комфортных баз отдыха, откуда удобно добираться до живописных водопадов, а в хорошую погоду можно посетить древнее урочище Удру или поехать в село Еланда, чтобы насладиться живописной долиной с видом на алтайские горы.Из активного отдыха можно выделить рафтинг – сплав по горным рекам, конные прогулки и длительные походы. Если привлекают спокойные развлечения, то обязательно стоит посетить Ботанический сад в Горно-Алтайске, Чергинский зубровый заповедник, съездить к Телецкому озеру и озеру Ая, а также расслабиться в одном из многочисленных SPA-комплексов.Бюджетный отдыхБюджетный отдых – это не значит, что жить придется в некомфортных отелях и экономить на каждом шаге. Это предполагает поездки в города, где основные достопримечательности расположены близко друг к другу, где в апреле еще нет роста цен, характерного для высокого туристического сезона, и где можно провести экономный, но насыщенный и интересный отпуск.ВоронежНесмотря на то, что Воронеж не является местом туристического притяжения, он отлично подходит в качестве места для бюджетного отпуска. Это современный крупный город со множеством исторических и культурных достопримечательностей, которые расположены довольно близко друг к другу. В апреле погода в Воронеже переменчивая, хотя солнечных дней достаточно для длительных прогулок. Одной из главных жемчужин города является корабль-музей "Гото Предестинация" – это первый линейный корабль, который был построен под руководством Петра I на воронежской верфи. Там же стоит прогуляться по Петровской набережной и Адмиралтейской площади.Из других интересных мест можно выделить парк "Орленок", где стоит памятник Осипу Мандельштаму, а также пешеходный участок улицы Карла Маркса, где можно увидеть памятники Самуилу Маршаку, Владимиру Высоцкому и Ивану Никитину.Важным историческим объектом является ротонда, расположенная в центральном районе. Это разрушенная фашистами во время Великой Отечественной войны, которую не снесли, а сохранили как памятник.Ростов-на-ДонуКрупнейший город на юге России, который часто называют "Южной столицей". В апреле здесь оживает туристическая жизнь, которая зимой практически отсутствовала. Именно в это время начинается сезон речной навигации и в больших количествах организовываются экскурсионные программы.В хорошую погоду туристам обязательно стоит покататься на экскурсионном теплоходе по Дону. Обычно такие речные прогулки сопровождаются интересными рассказами об истории города и области, особенное удовольствие можно получить, заняв места на верхней веранде теплохода, с которой открываются потрясающие виды на окрестности. Также эксперты рекомендуют заказать тур в станицу Старочеркасская – древнюю столицу донского казачества. Здесь можно познакомиться с бытом казаков и увидеть своими глазами родовое поместье атаманов Ефремовых.В самом Ростове-на-Дону главное место прогулок – пешеходная Пушкинская улица. Здесь множество заведений с местной кухней и большое количество уличных артистов в теплые дни. А если хочется познакомиться поближе с природой региона, то стоит выехать в Ростовский заповедник. Помимо общей живописной красоты, в апреле здесь можно насладиться цветением тюльпанов и ирисов.КалининградСамый западный регион нашей страны, расположившийся на берегу Балтийского моря. В апреле погода здесь не самая приветливая, но теплее, чем в Центральной России. В это время Калининград – это место культурного и исторического отдыха. Основные достопримечательности сосредоточены в центре – остров Канта, Рыбная деревня, район Амалиенау, Королевские ворота, Музей Мирового океана и многое другое.Если отпуск позволяет по времени, то можно выехать в область, по всему региону разбросаны старые форты, в поселке Янтарный можно узнать, как добывают янтарь, а в Балтийске посмотреть крепость Пиллау и погулять по пустынному морскому побережью.КазаньВ столицу республики Татарстан стоит приехать ради интересной архитектуры, прогулок по кремлю и Кремлевской набережной, чтобы насладиться красотой мечети Кул-Шариф и, конечно же, попробовать блюда местной кухни: чак-чак, эчпочмаки и т.д. Из других достопримечательностей особенно выделяют пешеходную улицу Баумана, гуляя по которой можно увидеть памятник Коту Казанскому, множество фонтанов, карету Екатерины II, Дом печати, памятник Федору Шаляпину, аллею татарских звезд, драматический театр и архитектурный ансамбль национального банка Казани. Погода в апреле еще достаточно прохладная, поэтому стоит взять с собой теплые вещи.СамараВ Самаре в апреле лучше всего посетить ботанический сад, филиал Третьяковской галереи и Сад баланса, зоопарк или просто погулять по улицам.Всей семьей будет интересно отправиться в музей "Самара космическая", перед которым установлена настоящая ракета. Внутри можно познакомиться с устройством космической техники, снаряжением космонавтов, а также приобрести настоящую "космическую" еду.Куда поехать с детьмиОдно из самых популярных направлений для отдыха с детьми – это море. Но в апреле в России купаются разве что любители моржевания, а просто гулять по пляжу маленькому туристу быстро наскучит. Именно поэтому лучше всего выбирать города, где развита развлекательная сфера: музеи, парки, зоопарки и т.д. Также важно, чтобы в выбранном месте были все условия для размещения с детьми, а инфраструктура позволяла без проблем добраться до достопримечательностей. Среди популярных направлений для поездок с юными путешественниками в апреле можно выделить следующие города:Экскурсии по РоссииЕсли самостоятельно планировать свой отпуск сложно или нет четкого представления о том, куда хочется поехать и зачем, самое простое – выбрать готовый экскурсионный тур по краткому его описанию. Это отличный способ успеть посетить множество достопримечательностей и при этом узнать интересные факты о месте своего отдыха. Все туры можно классифицировать по разным признакам – времени, направленности, продолжительности и т.д. В самой широкой классификации их можно поделить на большие группы:Стоимость экскурсий по России варьируется в зависимости от региона, продолжительности и множества других факторов. Все организаторы заранее объявляют цену и полную программу. Найти такие экскурсии можно на сайтах по подбору туров или на официальных сайтах различных туроператоров.Спа-отелиЧтобы восстановиться после зимы и провести отпуск с пользой, не обязательно устраивать долгие прогулки и посещать экскурсии в музеях. Отдельным направлением отдыха в России можно выделить проживание в SPA-отелях. Они еще не слишком сильно развиты в нашей стране, но большинство из них базируется на месте бывших санаториев и во многом с ними схожи.SPA-отели – это специально оборудованные гостиничные комплексы, которые располагаются, как правило, в местах с термальными источниками, в регионах с лечебной солью, грязью и т.д. Иными словами, главная задача таких отелей – помочь туристам отдохнуть морально и оздоровиться физически. В отличие от санаториев, SPA-отели имеют более широкий спектр услуг, в который могут входить хаммам, массажи, медитации, косметология и т.д.

https://ria.ru/20230112/tula-1843725455.html

https://ria.ru/20230111/yalta-1838860081.html

https://ria.ru/20230102/puteshestviya-1842005036.html

https://ria.ru/20230110/termy-1842244681.html

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Алёна Пава

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