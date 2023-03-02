https://ria.ru/20230302/minomet-1855376135.html

Минометчик рассказал о тактике, применяемой на Кременном направлении

Минометчик рассказал о тактике, применяемой на Кременном направлении - РИА Новости, 02.03.2023

Минометчик рассказал о тактике, применяемой на Кременном направлении

Участвующие в спецоперации минометчики Западного военного округа (ЗВО) работают по укрепрайонам противника, целясь непосредственно в окопы украинской армии,... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T14:32

2023-03-02T14:32

2023-03-02T21:35

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 2 мар - РИА Новости. Участвующие в спецоперации минометчики Западного военного округа (ЗВО) работают по укрепрайонам противника, целясь непосредственно в окопы украинской армии, рассказал РИА Новости командир минометного расчета с позывным "Антип", выполняющий ряд задач на кременском направлении в Донбассе. Ранее российские разведчики сообщали о продвижении сил РФ на кременском участке фронта в Донбассе. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщал РИА Новости, что ситуация под городом Кременная в Донбассе тяжёлая. "Наша работа заключается в уничтожении и подавлении выявленных целей противника. Поддерживаем наступление пехоты, уничтожаем и живую силу противника на открытой местности, также в укрытиях, блиндажах, в окопах. Ствольная артиллерия такого добиться не может, непосредственно попадания в окопы. Миномёт на это способен, из-за траектории падения боеприпасов, которые практически вертикально "заходят". Не раз бывало такое, что уничтожали противника прямо в окопах", - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что российские силы продолжают продвижение на данном направлении. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на этом участке. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20230129/avdeevka-1848163549.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

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"Уничтожаем их живую силу": работа минометных расчетов на Кременском направлении "Уничтожаем их живую силу": работа минометных расчетов на Кременском направлении 2023-03-02T14:32 true PT2M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр