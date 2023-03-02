https://ria.ru/20230302/lukashenko-1855256486.html

Лукашенко пригласил Си Цзиньпина посетить Белоруссию

Лукашенко пригласил Си Цзиньпина посетить Белоруссию - РИА Новости, 02.03.2023

Лукашенко пригласил Си Цзиньпина посетить Белоруссию

Белорусский президент Александр Лукашенко пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить с визитом Белоруссию, говорится в совместном заявлении по итогам... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T05:42

2023-03-02T05:42

2023-03-02T05:42

китай

белоруссия

пекин

си цзиньпин

александр лукашенко

в мире

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ПЕКИН, 2 мар – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить с визитом Белоруссию, говорится в совместном заявлении по итогам встречи лидеров двух стран в Пекине. Лукашенко с 28 февраля по 2 марта совершает государственный визит в Китай. В среду белорусский лидер и председатель КНР по итогам официальных переговоров в Пекине приняли совместное заявление о дальнейшем развитии образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Белоруссии и Китая в новую эпоху. "Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поблагодарил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина за теплый и дружественный прием белорусской делегации и пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить Белоруссию в удобное для обеих сторон время", – говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте МИД КНР.

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китай

белоруссия

пекин

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китай, белоруссия, пекин, си цзиньпин, александр лукашенко, в мире