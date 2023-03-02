https://ria.ru/20230302/lnr-1855255749.html

Российские десантники пошли в наступление на одном из участков в ЛНР

Российские десантники пошли в наступление на одном из участков в ЛНР - РИА Новости, 02.03.2023

Российские десантники пошли в наступление на одном из участков в ЛНР

Российские десантники начали наступление на одном из участков фронта в Луганской Народной Республике, рассказал РИА Новости командир бронегруппы, корреспондент... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T05:04

2023-03-02T05:04

2023-03-02T09:51

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 2 мар — РИА Новости. Российские десантники начали наступление на одном из участков фронта в Луганской Народной Республике, рассказал РИА Новости командир бронегруппы, корреспондент агентства стал свидетелем боевой работы."Парашютно-десантная рота в ходе наступления обнаружила группу пехоты противника, поступила команда о ее уничтожении", — сообщил командир с позывным Двенадцатый.После прибытия на рубеж с помощью тепловизора удалось обнаружить до десяти вражеских бойцов.Как рассказал собеседник агентства, от получения команды до открытия огня проходит не более трех-четырех минут."Мы работали с 30-миллиметровой автоматической пушкой (автоматическая пушка 2А72) и 100-миллиметровым орудием (пусковой установкой 2А70)", — пояснил военный.При этом он уточнил, что пехота идет в наступление, занимает рубежи противника и начинает окапываться для отражения атак. Задачи броневой группы заключаются в подавлении противника огнем.Ситуация на Сватовском и Кременном направлениях в ЛНР обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на этом участке.

https://ria.ru/20230227/artemovsk-1854483278.html

луганская народная республика

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Кадры наступления российских десантников в ЛНР Кадры наступления российских десантников в ЛНР 2023-03-02T05:04 true PT3M18S

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луганская народная республика