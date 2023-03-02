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Российские десантники пошли в наступление на одном из участков в ЛНР - РИА Новости, 02.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:04 02.03.2023 (обновлено: 09:51 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/lnr-1855255749.html
Российские десантники пошли в наступление на одном из участков в ЛНР
Российские десантники пошли в наступление на одном из участков в ЛНР - РИА Новости, 02.03.2023
Российские десантники пошли в наступление на одном из участков в ЛНР
Российские десантники начали наступление на одном из участков фронта в Луганской Народной Республике, рассказал РИА Новости командир бронегруппы, корреспондент... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T05:04
2023-03-02T09:51
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 2 мар — РИА Новости. Российские десантники начали наступление на одном из участков фронта в Луганской Народной Республике, рассказал РИА Новости командир бронегруппы, корреспондент агентства стал свидетелем боевой работы."Парашютно-десантная рота в ходе наступления обнаружила группу пехоты противника, поступила команда о ее уничтожении", — сообщил командир с позывным Двенадцатый.После прибытия на рубеж с помощью тепловизора удалось обнаружить до десяти вражеских бойцов.Как рассказал собеседник агентства, от получения команды до открытия огня проходит не более трех-четырех минут."Мы работали с 30-миллиметровой автоматической пушкой (автоматическая пушка 2А72) и 100-миллиметровым орудием (пусковой установкой 2А70)", — пояснил военный.При этом он уточнил, что пехота идет в наступление, занимает рубежи противника и начинает окапываться для отражения атак. Задачи броневой группы заключаются в подавлении противника огнем.Ситуация на Сватовском и Кременном направлениях в ЛНР обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на этом участке.
https://ria.ru/20230227/artemovsk-1854483278.html
луганская народная республика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры наступления российских десантников в ЛНР
Кадры наступления российских десантников в ЛНР
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луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика
Российские десантники пошли в наступление на одном из участков в ЛНР

Российские десантники начали наступление на одном из участков фронта в ЛНР

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 2 мар — РИА Новости. Российские десантники начали наступление на одном из участков фронта в Луганской Народной Республике, рассказал РИА Новости командир бронегруппы, корреспондент агентства стал свидетелем боевой работы.
"Парашютно-десантная рота в ходе наступления обнаружила группу пехоты противника, поступила команда о ее уничтожении", — сообщил командир с позывным Двенадцатый.
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После прибытия на рубеж с помощью тепловизора удалось обнаружить до десяти вражеских бойцов.
Как рассказал собеседник агентства, от получения команды до открытия огня проходит не более трех-четырех минут.
"Мы работали с 30-миллиметровой автоматической пушкой (автоматическая пушка 2А72) и 100-миллиметровым орудием (пусковой установкой 2А70)", — пояснил военный.
При этом он уточнил, что пехота идет в наступление, занимает рубежи противника и начинает окапываться для отражения атак. Задачи броневой группы заключаются в подавлении противника огнем.
Ситуация на Сватовском и Кременном направлениях в ЛНР обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на этом участке.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная Республика
 
 
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