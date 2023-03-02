Липецкая область по итогам 2022 года вошла в ТОП–15 лидеров по экспорту АПК
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 2 мар – РИА Новости. В 2022 году аграрии Липецкой области поставили на зарубежные рынки 1,2 миллиона тонн сельхозпродукции и продовольствия, благодаря чему вошли в число 15 регионов страны, лидирующих по объёмам экспорта, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что к такому выводу пришли специалисты Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России "Агроэкспорт". По словам Артамонова, более 50% экспорта пришлось на продукцию масложировой отрасли. Большим спросом за рубежом пользуется подсолнечное, рапсовое, соевое масла, масличные шроты и жмыхи. Кроме этого, в 2022 году липчане отправили на экспорт зерно, детское питание, безалкогольные напитки, свекловичный жом, муку, пиво и табак, а также дрожжи и корма для животных. Как отметил глава региона, экспорт продукции липецкого агропромышленного комплекса стабильно растёт.
"Качественная продукция наших аграриев уверенно завоёвывает внешние рынки. Действующие в регионе меры поддержки позволяют сельхозпроизводителям развиваться, реализовывать новые проекты и наращивать объёмы производства", - подчеркнул Артамонов.