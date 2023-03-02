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Липецкая область по итогам 2022 года вошла в ТОП–15 лидеров по экспорту АПК - РИА Новости, 02.03.2023
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Липецкая область
 
17:14 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/lider-1855437366.html
Липецкая область по итогам 2022 года вошла в ТОП–15 лидеров по экспорту АПК
Липецкая область по итогам 2022 года вошла в ТОП–15 лидеров по экспорту АПК - РИА Новости, 02.03.2023
Липецкая область по итогам 2022 года вошла в ТОП–15 лидеров по экспорту АПК
В 2022 году аграрии Липецкой области поставили на зарубежные рынки 1,2 миллиона тонн сельхозпродукции и продовольствия, благодаря чему вошли в число 15 регионов РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T17:14
2023-03-02T17:14
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 2 мар – РИА Новости. В 2022 году аграрии Липецкой области поставили на зарубежные рынки 1,2 миллиона тонн сельхозпродукции и продовольствия, благодаря чему вошли в число 15 регионов страны, лидирующих по объёмам экспорта, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он уточнил, что к такому выводу пришли специалисты Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России "Агроэкспорт". По словам Артамонова, более 50% экспорта пришлось на продукцию масложировой отрасли. Большим спросом за рубежом пользуется подсолнечное, рапсовое, соевое масла, масличные шроты и жмыхи. Кроме этого, в 2022 году липчане отправили на экспорт зерно, детское питание, безалкогольные напитки, свекловичный жом, муку, пиво и табак, а также дрожжи и корма для животных. Как отметил глава региона, экспорт продукции липецкого агропромышленного комплекса стабильно растёт."Качественная продукция наших аграриев уверенно завоёвывает внешние рынки. Действующие в регионе меры поддержки позволяют сельхозпроизводителям развиваться, реализовывать новые проекты и наращивать объёмы производства", - подчеркнул Артамонов.
https://ria.ru/20230222/agrarii-1853710849.html
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов

Липецкая область по итогам 2022 года вошла в ТОП–15 лидеров по экспорту АПК

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 2 мар – РИА Новости. В 2022 году аграрии Липецкой области поставили на зарубежные рынки 1,2 миллиона тонн сельхозпродукции и продовольствия, благодаря чему вошли в число 15 регионов страны, лидирующих по объёмам экспорта, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что к такому выводу пришли специалисты Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России "Агроэкспорт". По словам Артамонова, более 50% экспорта пришлось на продукцию масложировой отрасли. Большим спросом за рубежом пользуется подсолнечное, рапсовое, соевое масла, масличные шроты и жмыхи. Кроме этого, в 2022 году липчане отправили на экспорт зерно, детское питание, безалкогольные напитки, свекловичный жом, муку, пиво и табак, а также дрожжи и корма для животных. Как отметил глава региона, экспорт продукции липецкого агропромышленного комплекса стабильно растёт.
"Качественная продукция наших аграриев уверенно завоёвывает внешние рынки. Действующие в регионе меры поддержки позволяют сельхозпроизводителям развиваться, реализовывать новые проекты и наращивать объёмы производства", - подчеркнул Артамонов.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Липецкие аграрии с начала года произвели продукции на 5,8 миллиарда рублей
22 февраля, 13:37
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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