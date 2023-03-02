https://ria.ru/20230302/lider-1855437366.html

Липецкая область по итогам 2022 года вошла в ТОП–15 лидеров по экспорту АПК

Липецкая область по итогам 2022 года вошла в ТОП–15 лидеров по экспорту АПК - РИА Новости, 02.03.2023

Липецкая область по итогам 2022 года вошла в ТОП–15 лидеров по экспорту АПК

В 2022 году аграрии Липецкой области поставили на зарубежные рынки 1,2 миллиона тонн сельхозпродукции и продовольствия, благодаря чему вошли в число 15 регионов РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T17:14

2023-03-02T17:14

2023-03-02T17:14

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 2 мар – РИА Новости. В 2022 году аграрии Липецкой области поставили на зарубежные рынки 1,2 миллиона тонн сельхозпродукции и продовольствия, благодаря чему вошли в число 15 регионов страны, лидирующих по объёмам экспорта, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он уточнил, что к такому выводу пришли специалисты Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России "Агроэкспорт". По словам Артамонова, более 50% экспорта пришлось на продукцию масложировой отрасли. Большим спросом за рубежом пользуется подсолнечное, рапсовое, соевое масла, масличные шроты и жмыхи. Кроме этого, в 2022 году липчане отправили на экспорт зерно, детское питание, безалкогольные напитки, свекловичный жом, муку, пиво и табак, а также дрожжи и корма для животных. Как отметил глава региона, экспорт продукции липецкого агропромышленного комплекса стабильно растёт."Качественная продукция наших аграриев уверенно завоёвывает внешние рынки. Действующие в регионе меры поддержки позволяют сельхозпроизводителям развиваться, реализовывать новые проекты и наращивать объёмы производства", - подчеркнул Артамонов.

https://ria.ru/20230222/agrarii-1853710849.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов