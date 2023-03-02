https://ria.ru/20230302/kitay-1855217751.html

Европу готовят к разводу с Китаем

Европу готовят к разводу с Китаем - РИА Новости, 02.03.2023

Европу готовят к разводу с Китаем

На днях крупнейшие китайские аналитические центры — Центр исследования китайско-европейских отношений Института международных исследований при Фуданьском... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T08:00

2023-03-02T08:00

2023-03-02T08:10

аналитика

китай

евросоюз

европа

северный поток

в мире

экономика

сша

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На днях крупнейшие китайские аналитические центры — Центр исследования китайско-европейских отношений Института международных исследований при Фуданьском университете и Шанхайский институт исследований Европы — подготовили доклады о состоянии и перспективах отношений Китая и ЕС. Выводы хотя и не однозначно пессимистичные, но довольно откровенные. Китайцы выделяют три главных тенденции в политике ЕС в отношении Пекина:"Во-первых, поскольку Китай открывается, а "стабильный рост" вновь становится приоритетом его политики, ожидается, что экономическое и торговое сотрудничество ЕС с КНР расширится — это поможет блоку смягчить экономические трудности и остановить возможную рецессию. В то же время ЕС, вероятно, продолжит политику снижения зависимости от Китая и поиска альтернативных партнеров в конкретных экономических и торговых областях. <...>Во-вторых, Европа может возобновить политические обмены с Пекином на всех уровнях и укрепить с ним политический диалог. Однако такие факторы, как идеология, санкции из-за нарушения прав человека, украинский кризис, тайваньский вопрос, давление со стороны США и будущее председательство Швеции, продолжат ограничивать политику ЕС в отношении Китая.В-третьих, вопросы безопасности различного характера — вооруженные действия на Украине и ситуация в Тайваньском проливе — будут по-прежнему занимать важное место в китайской политике Евросоюза, особенно с учетом того, что некоторые государства — члены блока поставляют Киеву наступательные вооружения. Это может привести к эскалации конфликта на Украине, что внесет неопределенность в отношения Китая и ЕС".Грубо говоря, европейская политика на китайском направлении становится все более зависимой от Штатов. Используя украинскую ситуацию, англосаксы все настойчивее принуждают Европу к уменьшению связей с Китаем — а говоря проще, готовят ее к неизбежности разрыва. Аргументы абсолютно жульнические: европейцы, вы же видите, к чему привела вас зависимость от России, от российских энергоресурсов? К агрессии Москвы в Европе — и к тому, что вы в спешном порядке вынуждены перестраивать свои энергопотоки и экономику. Но Китай — такой же противник свободного мира и угроза выстраиваемому нами миропорядку, так что лучше заранее озаботиться тем, чтобы уменьшить свою зависимость от него, чтобы потом не страдать.Конечно, пока еще европейские элиты пытаются сопротивляться ускоренному разводу с Китаем — потому что понимают, какую цену придется заплатить за это, и потому что не видят никакой серьезной "китайской угрозы" Европе. Но растущая зависимость от англосаксов ограничивает возможности европейского маневрирования — следуя за американцами в украинской партии, то есть в отношениях с Россией, они обрекают себя на роль ведомого и в китайской.Немцы, французы и итальянцы пытаются всячески сопротивляться, отстаивая свое право самостоятельно определять уровень отношений с Китаем. Недавний визит Олафа Шольца в Пекин, как и предстоящие поездки Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Джорджи Мелони, должны продемонстрировать то, что Европа так просто не сдастся. Даже на уровне ЕС пока что нет желания следовать жестко антикитайскому курсу — председатель Еврокомисиии Урсула фон дер Ляйен тоже скоро собирается в Пекин. Но в Китае объективно оценивают риски.Пропагандистская подготовка к разводу с Китаем в той же Германии приобретает уже совершенно безумный характер. Немцев и местный бизнес пытаются убедить в том, что порвать с Китаем не так страшно, как кажется: ну, подумаешь, крупнейший торговый партнер! Вот статья в Der Spiegel под названием "Большой бизнес против остальных" — о том, что "немецкие концерны не спешат разводиться с Китаем". Безответственно ведут себя все эти "Мерседесы" и БАСФ, не думают о будущем:"Китай и Россия пытаются использовать слова из лексикона либерального Запада — для борьбы с самим Западом. Тем временем бизнес между Китаем и Западом продолжает процветать. Кто-то скажет: а почему бы и нет, если это выгодно и дела идут хорошо. <...> Китай — самый большой торговый партнер Германии. Многие немецкие концерны оказались в китайской ловушке. И Пекин это знает. <...>Путин и Си <...> осмеливаются утверждать, например, что и их страны — демократии, как и наши западные страны, причем в Китае и России правление народа якобы "базируется на давних традициях". У них якобы есть "тысячелетний опыт" в распознавании и удовлетворении потребностей и интересов граждан.После таких пассажей хочется перевести дух и встряхнуть головой. Ведь они исходят от режимов, которые не порвали полностью с такими фигурами, как Иван Грозный, Мао Цзэдун и Иосиф Сталин. То есть с правителями, которые в прошлые века использовали насилие и которые считали голод и войну легитимными средствами удержания власти, применяя их в том числе против собственных народов".И это говорится на полном серьезе — Путин не порвал со Сталиным, а Си с Мао, и поэтому они угрожают будущему западного мира. А значит, нужно "как можно быстрее настраиваться на "экономическое отделение" Запада от Китая, на размыкание возникшей было "экономической смычки". И вообще — это не так больно, как кажется:"Дело в том, что общеэкономические потери от полного отделения экономики Запада от китайской оцениваются специалистами как вполне приемлемые. По расчетам Института экономических исследований (Ifo-Institute, Мюнхен), ВВП Германии сократится лишь на 0,76 процента. Получается, что только ради этого мы поддерживаем статус-кво в отношениях с Китаем".Пока что у Германии и Европы есть силы сопротивляться такому давлению, но мы помним, что Берлин довольно долго держал удар и на российском направлении, отказываясь после 2014-го рвать отношения с Москвой. Но в итоге они были разорваны — как из-за следования сознательно провокационной политике США по Украине, так и из-за банального подрыва "Северного потока". Разрушение европейско-российских связей, не говоря уже о конфликте Европы и России, стало для ЕС выстрелом в ногу. Разрушение европейско-китайских связей станет больше чем выстрелом во вторую ногу — это поставит ЕС на колени, с которых он уже никогда не сможет подняться.

https://ria.ru/20230123/yuan-1846677398.html

https://ria.ru/20230221/zapad-1853279006.html

https://ria.ru/20230225/kitay-1854207615.html

https://ria.ru/20230222/kitay-1853547017.html

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аналитика, китай, евросоюз, европа, северный поток, в мире, экономика, сша, украина