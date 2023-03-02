https://ria.ru/20230302/ispytaniya-1855379687.html
Сотрудник авиазавода в Ульяновске погиб при испытаниях фюзеляжа самолета
Сотрудник авиазавода в Ульяновске погиб при испытаниях фюзеляжа самолета - РИА Новости, 02.03.2023
Сотрудник авиазавода в Ульяновске погиб при испытаниях фюзеляжа самолета
На заводе "Авиастар" в Ульяновске во время испытаний фюзеляжа самолета погиб сотрудник, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация в Telegram-канале. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T14:41
2023-03-02T14:41
2023-03-02T18:24
происшествия
ульяновск
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ил-76мд-90а
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. На заводе "Авиастар" в Ульяновске во время испытаний фюзеляжа самолета погиб сотрудник, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация в Telegram-канале.Там уточнили, что тесты проводились с отсеком фюзеляжа тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А."Пострадали несколько сотрудников предприятия, один погиб. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работают экстренные службы", — сказали в ОАК.Детали произошедшего устанавливаются, добавили в компании, пояснив, что инцидент произошел на одном из этапов, когда после сборки фюзеляж проверяют на герметичность, накачивая в отсеки избыточное давление.По словам представителя экстренных служб, пострадавших пятеро. В Минздраве Ульяновской области сообщили, что всех их доставили в больницу, где им оказывают медицинскую помощь.Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда.
https://ria.ru/20230302/aviastar-1855411450.html
ульяновск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ульяновск, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ил-76мд-90а
Происшествия, Ульяновск, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ил-76МД-90А
Сотрудник авиазавода в Ульяновске погиб при испытаниях фюзеляжа самолета
ОАК заявила о погибшем при испытании фюзеляжа Ил-76 на заводе "Авиастар" в Ульяновске
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости.
На заводе "Авиастар" в Ульяновске во время испытаний фюзеляжа самолета погиб сотрудник, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация в Telegram-канале.
Там уточнили, что тесты проводились с отсеком фюзеляжа тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А
.
"Пострадали несколько сотрудников предприятия, один погиб. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работают экстренные службы", — сказали в ОАК
.
Детали произошедшего устанавливаются, добавили в компании, пояснив, что инцидент произошел на одном из этапов, когда после сборки фюзеляж проверяют на герметичность, накачивая в отсеки избыточное давление.
По словам представителя экстренных служб, пострадавших пятеро. В Минздраве Ульяновской области сообщили, что всех их доставили в больницу, где им оказывают медицинскую помощь.
Ил-76МД-90А — глубоко модернизированная версия транспортника Ил-76. Отличается усиленным крылом, выполненным по современным технологиям, более мощным двигателем ПС-90А-76 и шасси с более энергоемкой тормозной системой. На самолете установлено цифровое бортовое радиоэлектронное оборудование с экранной индикацией. Благодаря модернизации возросли дальность полета и полезная нагрузка.
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда.
Пострадавших на авиазаводе в Ульяновске госпитализировали