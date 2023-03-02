https://ria.ru/20230302/ispytaniya-1855379687.html

Сотрудник авиазавода в Ульяновске погиб при испытаниях фюзеляжа самолета

Сотрудник авиазавода в Ульяновске погиб при испытаниях фюзеляжа самолета - РИА Новости, 02.03.2023

Сотрудник авиазавода в Ульяновске погиб при испытаниях фюзеляжа самолета

На заводе "Авиастар" в Ульяновске во время испытаний фюзеляжа самолета погиб сотрудник, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация в Telegram-канале. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T14:41

2023-03-02T14:41

2023-03-02T18:24

происшествия

ульяновск

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

ил-76мд-90а

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. На заводе "Авиастар" в Ульяновске во время испытаний фюзеляжа самолета погиб сотрудник, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация в Telegram-канале.Там уточнили, что тесты проводились с отсеком фюзеляжа тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А."Пострадали несколько сотрудников предприятия, один погиб. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работают экстренные службы", — сказали в ОАК.Детали произошедшего устанавливаются, добавили в компании, пояснив, что инцидент произошел на одном из этапов, когда после сборки фюзеляж проверяют на герметичность, накачивая в отсеки избыточное давление.По словам представителя экстренных служб, пострадавших пятеро. В Минздраве Ульяновской области сообщили, что всех их доставили в больницу, где им оказывают медицинскую помощь.Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда.

https://ria.ru/20230302/aviastar-1855411450.html

ульяновск

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

происшествия, ульяновск, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ил-76мд-90а