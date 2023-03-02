https://ria.ru/20230302/immunitet-1855296168.html
Попова рассказала о пересмотре понятия "коллективный иммунитет"
Попова рассказала о пересмотре понятия "коллективный иммунитет" - РИА Новости, 02.03.2023
Попова рассказала о пересмотре понятия "коллективный иммунитет"
Понятие "коллективный иммунитет" в отношении коронавирусной инфекции в настоящее время пересматривается, так как каждый новый вариант вируса обретает... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T11:01
2023-03-02T11:01
2023-03-02T11:02
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Понятие "коллективный иммунитет" в отношении коронавирусной инфекции в настоящее время пересматривается, так как каждый новый вариант вируса обретает возможность обходить иммунитет, сформированный после болезни, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Сегодня понятие "коллективный иммунитет" пересматривается для этой инфекции. Когда мы говорим, например, о вирусе гриппа, который меняется, мы считаем, что должно быть привито около 60% населения против того штамма, который приходит в грядущем сезоне. Поэтому сейчас наши ученые внимательно изучают формирование иммунитета против разных геновариантов новой коронавирусной инфекции", - сказала Попова. Она отметила, что каждый новый вариант коронавируса обретает возможность обойти иммунитет, сформированный после болезни, поэтому ученые формируют новое определение. Читайте полный текст интервью Анны Поповой >>
https://ria.ru/20230207/test-1850200588.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, распространение коронавируса, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, здоровье - общество, общество
Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Анна Попова, Здоровье - Общество, Общество
Попова рассказала о пересмотре понятия "коллективный иммунитет"
Попова: понятие коллективного иммунитета пересмотрят из-за мутаций коронавируса
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Понятие "коллективный иммунитет" в отношении коронавирусной инфекции в настоящее время пересматривается, так как каждый новый вариант вируса обретает возможность обходить иммунитет, сформированный после болезни, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Сегодня понятие "коллективный иммунитет" пересматривается для этой инфекции. Когда мы говорим, например, о вирусе гриппа, который меняется, мы считаем, что должно быть привито около 60% населения против того штамма, который приходит в грядущем сезоне. Поэтому сейчас наши ученые внимательно изучают формирование иммунитета против разных геновариантов новой коронавирусной инфекции", - сказала Попова.
Она отметила, что каждый новый вариант коронавируса обретает возможность обойти иммунитет, сформированный после болезни, поэтому ученые формируют новое определение.
В России создали единый тест для выявления гриппа, COVID-19 и шести вирусов