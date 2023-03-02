https://ria.ru/20230302/immunitet-1855296168.html

Попова рассказала о пересмотре понятия "коллективный иммунитет"

Попова рассказала о пересмотре понятия "коллективный иммунитет" - РИА Новости, 02.03.2023

Попова рассказала о пересмотре понятия "коллективный иммунитет"

Понятие "коллективный иммунитет" в отношении коронавирусной инфекции в настоящее время пересматривается, так как каждый новый вариант вируса обретает... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T11:01

2023-03-02T11:01

2023-03-02T11:02

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Понятие "коллективный иммунитет" в отношении коронавирусной инфекции в настоящее время пересматривается, так как каждый новый вариант вируса обретает возможность обходить иммунитет, сформированный после болезни, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Сегодня понятие "коллективный иммунитет" пересматривается для этой инфекции. Когда мы говорим, например, о вирусе гриппа, который меняется, мы считаем, что должно быть привито около 60% населения против того штамма, который приходит в грядущем сезоне. Поэтому сейчас наши ученые внимательно изучают формирование иммунитета против разных геновариантов новой коронавирусной инфекции", - сказала Попова. Она отметила, что каждый новый вариант коронавируса обретает возможность обойти иммунитет, сформированный после болезни, поэтому ученые формируют новое определение. Читайте полный текст интервью Анны Поповой >>

https://ria.ru/20230207/test-1850200588.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, распространение коронавируса, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, здоровье - общество, общество