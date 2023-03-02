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Попова рассказала о пересмотре понятия "коллективный иммунитет" - РИА Новости, 02.03.2023
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11:01 02.03.2023 (обновлено: 11:02 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/immunitet-1855296168.html
Попова рассказала о пересмотре понятия "коллективный иммунитет"
Попова рассказала о пересмотре понятия "коллективный иммунитет" - РИА Новости, 02.03.2023
Попова рассказала о пересмотре понятия "коллективный иммунитет"
Понятие "коллективный иммунитет" в отношении коронавирусной инфекции в настоящее время пересматривается, так как каждый новый вариант вируса обретает... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T11:01
2023-03-02T11:02
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Понятие "коллективный иммунитет" в отношении коронавирусной инфекции в настоящее время пересматривается, так как каждый новый вариант вируса обретает возможность обходить иммунитет, сформированный после болезни, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Сегодня понятие "коллективный иммунитет" пересматривается для этой инфекции. Когда мы говорим, например, о вирусе гриппа, который меняется, мы считаем, что должно быть привито около 60% населения против того штамма, который приходит в грядущем сезоне. Поэтому сейчас наши ученые внимательно изучают формирование иммунитета против разных геновариантов новой коронавирусной инфекции", - сказала Попова. Она отметила, что каждый новый вариант коронавируса обретает возможность обойти иммунитет, сформированный после болезни, поэтому ученые формируют новое определение. Читайте полный текст интервью Анны Поповой &gt;&gt;
https://ria.ru/20230207/test-1850200588.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, распространение коронавируса, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, здоровье - общество, общество
Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Анна Попова, Здоровье - Общество, Общество
Попова рассказала о пересмотре понятия "коллективный иммунитет"

Попова: понятие коллективного иммунитета пересмотрят из-за мутаций коронавируса

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинский работник во время работы с анализами в клинико-диагностической лаборатории
Медицинский работник во время работы с анализами в клинико-диагностической лаборатории - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Медицинский работник во время работы с анализами в клинико-диагностической лаборатории . Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Понятие "коллективный иммунитет" в отношении коронавирусной инфекции в настоящее время пересматривается, так как каждый новый вариант вируса обретает возможность обходить иммунитет, сформированный после болезни, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Сегодня понятие "коллективный иммунитет" пересматривается для этой инфекции. Когда мы говорим, например, о вирусе гриппа, который меняется, мы считаем, что должно быть привито около 60% населения против того штамма, который приходит в грядущем сезоне. Поэтому сейчас наши ученые внимательно изучают формирование иммунитета против разных геновариантов новой коронавирусной инфекции", - сказала Попова.
Она отметила, что каждый новый вариант коронавируса обретает возможность обойти иммунитет, сформированный после болезни, поэтому ученые формируют новое определение.
Читайте полный текст интервью Анны Поповой >>
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Распространение коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Анна ПоповаЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
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