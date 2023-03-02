https://ria.ru/20230302/popova-1855292646.html

Анна Попова: риски холеры для России минимальны, но они есть

Анна Попова: риски холеры для России минимальны, но они есть - РИА Новости, 02.03.2023

Анна Попова: риски холеры для России минимальны, но они есть

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости рассказала о ситуации с коронавирусом в России, коллективном иммунитете и новых мутациях вируса,... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T11:00

2023-03-02T11:00

2023-03-02T11:38

интервью

россия

украина

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус в россии

воз

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости рассказала о ситуации с коронавирусом в России, коллективном иммунитете и новых мутациях вируса, ответила на вопросы о завершении пандемии и эпидситуации в новых регионах России, а также о рисках распространения холеры и вируса Марбург и о биологических лабораториях на Украине и в других странах. Беседовала Людмила Белоножко.— Анна Юрьевна, у нас не осталось ограничений, которые вводились из-за распространения коронавируса, мы общаемся без масок, за статистикой тоже в целом уже перестали следить. Можно говорить, что пандемия завершается?— Наверное, еще рано, много еще предстоит изучить. Вирус неоднократно продемонстрировал свое коварство, поэтому мы оставляем все свои силы на максимальном уровне повышенной готовности. Мы контролируем ситуацию. Может быть, стало чуть легче, потому что понимаем, где риски есть, а где их нет. Исходя из этого предлагаем те или иные меры. Однако пока расслабляться рано. Кроме коронавируса есть огромное количество других инфекционных болезней, которые сегодня актуальны. Каждому из нас надо помнить, что здоровье — это главное достояние, которое у нас есть, нужно о нем заботиться и не забывать о профилактических мерах. Это сегодня — задача для каждого.— Ожидается ли в ближайшее время появление каких-то новых опасных мутаций коронавируса?— Говорить, ожидается или не ожидается, нельзя. Мы всегда должны быть готовы. Наше пристальное внимание сосредоточено на изучении большого количества сиквенсов, необходимых для оценки изменений вируса. И, конечно же, важно внимательно отслеживать те данные, которые публикуются в разных странах мира, что мы и делаем, для того, чтобы быть максимально готовыми к любым вызовам.— Какой уровень коллективного иммунитета сейчас к коронавирусу в России? Как долго сохраняется иммунитет у переболевших?— В настоящее время это очень важный вопрос, потому что каждый новый геновариант обретает возможность обойти иммунитет, сформированный после болезни, вызванной инфекцией. Сегодня понятие "коллективный иммунитет" пересматривается для этой инфекции. Когда мы говорим, например, о вирусе гриппа, который меняется, мы считаем, что должно быть привито около 60 процентов населения против того штамма, который приходит в грядущем сезоне. Поэтому сейчас наши ученые внимательно изучают формирование иммунитета против разных геновариантов новой коронавирусной инфекции. Исходя из этого формируют определение, что такое коллективный иммунитет.— ВОЗ оценила риск распространения холеры в мире как высокий. Есть ли риски для России? Не нужно ли вводить какие-то дополнительные меры профилактики?— К сожалению, да, холеры в мире достаточно много. В последний год в ряде стран, там, где были засуха и гуманитарные потрясения, наблюдались осложнения по данному заболеванию. Мы эти риски видим и оказываем помощь.На сегодняшний день в России предпринимаются все необходимые меры по защите граждан от этого заболевания. Реализуется постановление главного государственного санитарного врача по противодействию распространению холеры, которые вышло в апреле 2022 года. Российская Федерация предпринимает все необходимые меры, чтобы рисков распространения не было. У нас имеются необходимые тест-системы, созданы запасы отечественной таблетированной вакцины, которая очень эффективно работает. Хочу также отметить, что наше население достаточно грамотное, люди соблюдают гигиену — моют руки и продукты питания. Я считаю, что в нашей стране риски холеры минимальны, но они есть. Поэтому мы делаем все, чтобы их не допустить.— В этом году не было выявлено случаев холеры в России?— Нет, в этом году не было.— Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на границе из-за вируса Марбург. Не выявлено ли в России случаев лихорадки? Есть ли риски ее распространения?— В рамках усиленного контроля случаев мы этого вируса не выявили — это очень хорошо. Информации о новых случаях заболевания на территории Экваториальной Гвинеи или любой другой страны в мире по выявлению случаев лихорадки Марбург нет. Коллеги на месте сработали хорошо, наши действия тоже дают свой эффект.— Как оцениваете эпидситуацию в новых регионах?— В новых регионах созданы управления Роспотребнадзора, в них преимущественно работают высококвалифицированные специалисты, которые и ранее там трудились. Сейчас они вошли в единую систему Роспотребнадзора, и успехи их работы очевидны, несмотря на сложные условия. Хочу сказать им огромное спасибо. За прошедший год и ранее там не было эпидемиологических осложнений, в этом их большая заслуга.— Учитывая появляющиеся сообщения о деятельности биологических лабораторий на Украине и то, что такие лаборатории есть не только там, стоит ли опасаться вспышек каких-то новых заболеваний? Может быть, сейчас имеет смысл сделать дополнительные прививки от инфекций, чтобы обезопасить себя?— Все, от чего стоит прививаться, прописано в нашем национальном календаре профилактических прививок. Если где-то есть региональные особенности, работает календарь по эпидпоказаниям. Здесь ничего нового не нужно, ни от чего другого мы пока не призываем прививаться.Но наличие таких лабораторий — это риски для населения тех стран, в которых они создаются, и для населения других стран тоже, потому что инфекции границ не имеют. Это крайне важно понимать и относиться так, чтобы прекратить это безобразие. Страны, в которых такие лаборатории появляются, рискуют утратить или уже утратили свой биологический суверенитет, не понимая того, что происходит в этих лабораториях. Там, безусловно, есть риски распространения новых, неизвестных, усиленных патогенов. Поражает еще и то, что появляются публикации, в которых не стесняясь заявляют о том, что занимаются изучением патогенов, усиливая их свойства. На мой взгляд, это явное нарушение конвенции.— Насколько мы уже сегодня готовы реагировать на эти вызовы?— Мы должны быть готовы реагировать на эпидемиологические риски в любой момент времени, учитывая новые вызовы. В настоящее время нами активно реализуются все намеченные планы, предпринимаются все меры для защиты здоровья граждан Российской Федерации в рамках федерального проекта "Санитарный щит — безопасность для здоровья". Работа над этой инициативой будет продолжена, и я абсолютно уверена, что она даст очень хороший результат.

https://ria.ru/20221215/gripp-1838815175.html

https://ria.ru/20221013/zdorove-1823557455.html

https://ria.ru/20230126/kor-1847477165.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, россия, украина, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, воз