https://ria.ru/20230302/dzhonson-1855414158.html

Джонсон заявил, что опасается прекращения поддержки Украины со стороны США

Джонсон заявил, что опасается прекращения поддержки Украины со стороны США - РИА Новости, 02.03.2023

Джонсон заявил, что опасается прекращения поддержки Украины со стороны США

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил опасения, что поддержка США Украины может измениться, если Киев не одержит победы в этом году. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T16:26

2023-03-02T16:26

2023-03-02T16:35

в мире

борис джонсон

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил опасения, что поддержка США Украины может измениться, если Киев не одержит победы в этом году. "Я немного обеспокоен, что атмосфера в Вашингтоне может измениться, если Украина не выиграет в этом году", - заявил он, отвечая на вопросы журналистов после выступления на Global Soft Power Summit, посвященном обсуждению роли "мягкой силы" в международной политике и бизнесе. Трансляция велась на YouTube-канале газеты Guardian. При этом он подчеркнул значимость военной поддержки США Украины в размере 45-50 миллиардов долларов и призвал не ждать и поставлять вооружение Киеву быстрее, отметив, что конфликт может быть разрешен только военным путем. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.

https://ria.ru/20230301/svo-1855005589.html

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украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, борис джонсон, великобритания, нато, украина, россия, сша, сергей лавров