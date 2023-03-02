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Джонсон заявил, что опасается прекращения поддержки Украины со стороны США - РИА Новости, 02.03.2023
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16:26 02.03.2023 (обновлено: 16:35 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/dzhonson-1855414158.html
Джонсон заявил, что опасается прекращения поддержки Украины со стороны США
Джонсон заявил, что опасается прекращения поддержки Украины со стороны США - РИА Новости, 02.03.2023
Джонсон заявил, что опасается прекращения поддержки Украины со стороны США
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил опасения, что поддержка США Украины может измениться, если Киев не одержит победы в этом году. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T16:26
2023-03-02T16:35
в мире
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил опасения, что поддержка США Украины может измениться, если Киев не одержит победы в этом году. "Я немного обеспокоен, что атмосфера в Вашингтоне может измениться, если Украина не выиграет в этом году", - заявил он, отвечая на вопросы журналистов после выступления на Global Soft Power Summit, посвященном обсуждению роли "мягкой силы" в международной политике и бизнесе. Трансляция велась на YouTube-канале газеты Guardian. При этом он подчеркнул значимость военной поддержки США Украины в размере 45-50 миллиардов долларов и призвал не ждать и поставлять вооружение Киеву быстрее, отметив, что конфликт может быть разрешен только военным путем. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
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в мире, борис джонсон, великобритания, нато, украина, россия, сша, сергей лавров
В мире, Борис Джонсон, Великобритания, НАТО, Украина, Россия, США, Сергей Лавров
Джонсон заявил, что опасается прекращения поддержки Украины со стороны США

Джонсон заявил, что опасается прекращения поддержки США Украины в случае поражения Киева

© AP Photo / Frank AugsteinБорис Джонсон покидает резиденцию на Даунинг-стрит в Лондоне
Борис Джонсон покидает резиденцию на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© AP Photo / Frank Augstein
Борис Джонсон покидает резиденцию на Даунинг-стрит в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил опасения, что поддержка США Украины может измениться, если Киев не одержит победы в этом году.
"Я немного обеспокоен, что атмосфера в Вашингтоне может измениться, если Украина не выиграет в этом году", - заявил он, отвечая на вопросы журналистов после выступления на Global Soft Power Summit, посвященном обсуждению роли "мягкой силы" в международной политике и бизнесе. Трансляция велась на YouTube-канале газеты Guardian.
При этом он подчеркнул значимость военной поддержки США Украины в размере 45-50 миллиардов долларов и призвал не ждать и поставлять вооружение Киеву быстрее, отметив, что конфликт может быть разрешен только военным путем.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
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В миреБорис ДжонсонВеликобританияНАТОУкраинаРоссияСШАСергей Лавров
 
 
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