https://ria.ru/20230302/covid-19-1855259677.html
Попова заявила, что еще рано говорить о конце пандемии COVID-19
Попова заявила, что еще рано говорить о конце пандемии COVID-19 - РИА Новости, 02.03.2023
Попова заявила, что еще рано говорить о конце пандемии COVID-19
Говорить о завершении пандемии коронавируса пока рано, вирус уже неоднократно демонстрировал свое коварство, поэтому все силы остаются на максимальном уровне... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T07:16
2023-03-02T07:16
2023-03-02T11:05
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус в россии
общество
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Говорить о завершении пандемии коронавируса пока рано, вирус уже неоднократно демонстрировал свое коварство, поэтому все силы остаются на максимальном уровне повышенной готовности, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что Роспотребнадзор продолжает контролировать ситуацию с коронавирусом. В настоящее время уже есть понимание возможных рисков, исходя из которых предлагаются те или иные меры профилактики. "Однако пока расслабляться рано", - подчеркнула Попова. Читайте полный текст интервью Анны Поповой >>
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анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, общество
Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус в России, Общество
Попова заявила, что еще рано говорить о конце пандемии COVID-19
Глава Роспотребнадзора Попова: говорить о конце пандемии COVID-19 еще рано, заявила Попова