https://ria.ru/20230302/covid-19-1855259677.html

Попова заявила, что еще рано говорить о конце пандемии COVID-19

Попова заявила, что еще рано говорить о конце пандемии COVID-19 - РИА Новости, 02.03.2023

Попова заявила, что еще рано говорить о конце пандемии COVID-19

Говорить о завершении пандемии коронавируса пока рано, вирус уже неоднократно демонстрировал свое коварство, поэтому все силы остаются на максимальном уровне... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T07:16

2023-03-02T07:16

2023-03-02T11:05

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус в россии

общество

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Говорить о завершении пандемии коронавируса пока рано, вирус уже неоднократно демонстрировал свое коварство, поэтому все силы остаются на максимальном уровне повышенной готовности, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что Роспотребнадзор продолжает контролировать ситуацию с коронавирусом. В настоящее время уже есть понимание возможных рисков, исходя из которых предлагаются те или иные меры профилактики. "Однако пока расслабляться рано", - подчеркнула Попова. Читайте полный текст интервью Анны Поповой >>

https://ria.ru/20230302/covid-19-1855252022.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, общество