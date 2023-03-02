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Попова заявила, что еще рано говорить о конце пандемии COVID-19 - РИА Новости, 02.03.2023
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07:16 02.03.2023 (обновлено: 11:05 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/covid-19-1855259677.html
Попова заявила, что еще рано говорить о конце пандемии COVID-19
Попова заявила, что еще рано говорить о конце пандемии COVID-19 - РИА Новости, 02.03.2023
Попова заявила, что еще рано говорить о конце пандемии COVID-19
Говорить о завершении пандемии коронавируса пока рано, вирус уже неоднократно демонстрировал свое коварство, поэтому все силы остаются на максимальном уровне... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T07:16
2023-03-02T11:05
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус в россии
общество
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Говорить о завершении пандемии коронавируса пока рано, вирус уже неоднократно демонстрировал свое коварство, поэтому все силы остаются на максимальном уровне повышенной готовности, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что Роспотребнадзор продолжает контролировать ситуацию с коронавирусом. В настоящее время уже есть понимание возможных рисков, исходя из которых предлагаются те или иные меры профилактики. "Однако пока расслабляться рано", - подчеркнула Попова. Читайте полный текст интервью Анны Поповой &gt;&gt;
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анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, общество
Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус в России, Общество
Попова заявила, что еще рано говорить о конце пандемии COVID-19

Глава Роспотребнадзора Попова: говорить о конце пандемии COVID-19 еще рано, заявила Попова

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГлавный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Говорить о завершении пандемии коронавируса пока рано, вирус уже неоднократно демонстрировал свое коварство, поэтому все силы остаются на максимальном уровне повышенной готовности, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«
"Наверное, еще рано, много еще предстоит изучить. Вирус неоднократно продемонстрировал свое коварство, поэтому мы оставляем все свои силы на максимальном уровне повышенной готовности", - сказала Попова, отвечая на вопрос о завершении пандемии.
Она отметила, что Роспотребнадзор продолжает контролировать ситуацию с коронавирусом. В настоящее время уже есть понимание возможных рисков, исходя из которых предлагаются те или иные меры профилактики.
"Однако пока расслабляться рано", - подчеркнула Попова.
Читайте полный текст интервью Анны Поповой >>
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Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус в РоссииОбщество
 
 
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