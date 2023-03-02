Число смертей от COVID-19 в мире за месяц снизилось на 66 процентов
ВОЗ: число смертей от COVID-19 во всем мире за месяц снизилось на 66 процентов
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЛаборатория по производству вакцины для профилактики covid-19
Лаборатория по производству вакцины для профилактики covid-19. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 2 мар – РИА Новости. Число случаев заболевания ковидом и смертей от него во всем мире за последние 28 дней снизилось на 77% и 66% соответственно, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
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"Во всем мире за последние 28 дней (с 30 января по 26 февраля 2023 года) было зарегистрировано более 4,8 миллиона новых случаев и более 39 тысяч смертей, что на 76% и 66% меньше, соответственно, по сравнению с предыдущими 28 днями", - говорится в еженедельной эпидемиологической сводке ВОЗ.
По состоянию на 26 февраля во всем мире было зарегистрировано более 758 миллионов подтвержденных случаев COVID-19 и более 6,8 миллиона смертей.
В феврале ВОЗ уже объявила, что число случаев заболевания и смертей от COVID-19 снизилось на 92% и 47% соответственно за один месяц.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус ранее заявил, что инструменты, имеющиеся в распоряжении правительств, должны позволить завершить пандемию COVID-19 уже в этом году.