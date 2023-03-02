https://ria.ru/20230302/covid-19-1855252022.html

Число смертей от COVID-19 в мире за месяц снизилось на 66 процентов

Число смертей от COVID-19 в мире за месяц снизилось на 66 процентов - РИА Новости, 02.03.2023

Число смертей от COVID-19 в мире за месяц снизилось на 66 процентов

Число случаев заболевания ковидом и смертей от него во всем мире за последние 28 дней снизилось на 77% и 66% соответственно, сообщила Всемирная организация... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T02:24

2023-03-02T02:24

2023-03-02T02:24

тедрос адханом гебрейесус

воз

распространение коронавируса

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ЖЕНЕВА, 2 мар – РИА Новости. Число случаев заболевания ковидом и смертей от него во всем мире за последние 28 дней снизилось на 77% и 66% соответственно, сообщила Всемирная организация здравоохранения. По состоянию на 26 февраля во всем мире было зарегистрировано более 758 миллионов подтвержденных случаев COVID-19 и более 6,8 миллиона смертей. В феврале ВОЗ уже объявила, что число случаев заболевания и смертей от COVID-19 снизилось на 92% и 47% соответственно за один месяц. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус ранее заявил, что инструменты, имеющиеся в распоряжении правительств, должны позволить завершить пандемию COVID-19 уже в этом году.

https://ria.ru/20230301/covid-1855047536.html

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тедрос адханом гебрейесус, воз, распространение коронавируса