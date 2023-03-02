https://ria.ru/20230302/bronka-1855282692.html
Минск рассчитывает выкупить комплекс Бронка в порту Петербурга в 2023 году
Минск рассчитывает выкупить комплекс Бронка в порту Петербурга в 2023 году - РИА Новости, 02.03.2023
Минск рассчитывает выкупить комплекс Бронка в порту Петербурга в 2023 году
Белоруссия рассчитывает в 2023 году завершить сделку по покупке комплекса "Бронка" в Большом порту Санкт-Петербурга, сообщил в четверг в Минске глава минтранса... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T10:13
2023-03-02T10:13
2023-03-02T11:53
санкт-петербург
белоруссия
экономика
россия
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МИНСК, 2 мар - РИА Новости. Белоруссия рассчитывает в 2023 году завершить сделку по покупке комплекса "Бронка" в Большом порту Санкт-Петербурга, сообщил в четверг в Минске глава минтранса республики Алексей Авраменко.Ранее директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в интервью РИА Новости сообщил, что прорабатывается вопрос передачи в собственность Белоруссии многофункционального морского перегрузочного комплекса "Бронка", входящего в Большой порт Санкт-Петербурга."Сделка в процессе, думаю, в ближайшее время завершится... Речь о покупке", - сказал министр журналистам. Он утвердительно ответил на вопрос, планируется ли завершить сделку в этом году. "Да, конечно", - сказал министр.Глава минтранса подчеркнул, что терминал "Бронка" сегодня является базой для перевалки грузов основной номенклатуры экспорта Белоруссии. В целом он рассказал, что в прошлом году республика осуществляла перевалку экспортных грузов в 20 портах России. "Для нас стратегическая задача – иметь свой порт, свои терминалы, через которые мы могли бы переваливать белорусские экспортные грузы, чтобы закрепить и стабилизировать логистические потоки, которые идут через Россию", - сказал Авраменко.По данным МИД РФ, текущая мощность комплекса "Бронка" по перевалке грузов составляет 3,2 миллиона тонн в год, проектная мощность – до 20,7 миллиона тонн в год, комплекс обеспечивает благоприятные условия для транзита на северо-западные и южные порты России.
https://ria.ru/20220624/gruzy-1797959013.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, белоруссия, экономика, россия
Санкт-Петербург, Белоруссия, Экономика, Россия
Минск рассчитывает выкупить комплекс Бронка в порту Петербурга в 2023 году
Белоруссия рассчитывает завершить покупку комплекса Бронка в порту Петербурга в 2023 году
МИНСК, 2 мар - РИА Новости. Белоруссия рассчитывает в 2023 году завершить сделку по покупке комплекса "Бронка" в Большом порту Санкт-Петербурга, сообщил в четверг в Минске глава минтранса республики Алексей Авраменко.
Ранее директор Второго департамента стран СНГ
МИД РФ Алексей Полищук
в интервью РИА Новости сообщил, что прорабатывается вопрос передачи в собственность Белоруссии многофункционального морского перегрузочного комплекса "Бронка", входящего в Большой порт Санкт-Петербурга.
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"Сделка в процессе, думаю, в ближайшее время завершится... Речь о покупке", - сказал министр журналистам. Он утвердительно ответил на вопрос, планируется ли завершить сделку в этом году. "Да, конечно", - сказал министр.
Глава минтранса подчеркнул, что терминал "Бронка" сегодня является базой для перевалки грузов основной номенклатуры экспорта Белоруссии. В целом он рассказал, что в прошлом году республика осуществляла перевалку экспортных грузов в 20 портах России. "Для нас стратегическая задача – иметь свой порт, свои терминалы, через которые мы могли бы переваливать белорусские экспортные грузы, чтобы закрепить и стабилизировать логистические потоки, которые идут через Россию", - сказал Авраменко.
По данным МИД РФ, текущая мощность комплекса "Бронка" по перевалке грузов составляет 3,2 миллиона тонн в год, проектная мощность – до 20,7 миллиона тонн в год, комплекс обеспечивает благоприятные условия для транзита на северо-западные и южные порты России.
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