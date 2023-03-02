https://ria.ru/20230302/biolaboratorii-1855257346.html
Попова заявила о риске утечки патогенов из биолабораторий, спонсируемых США
Попова заявила о риске утечки патогенов из биолабораторий, спонсируемых США - РИА Новости, 02.03.2023
Попова заявила о риске утечки патогенов из биолабораторий, спонсируемых США
Существует риск распространения новых патогенов из биолабораторий, финансируемых США, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T06:20
2023-03-02T06:20
2023-03-02T12:21
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сша
вашингтон (штат)
россия
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Существует риск распространения новых патогенов из биолабораторий, финансируемых США, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.Попова отметила, что наличие таких лабораторий — это риск как для населения страны, в которой находится лаборатория, так и для жителей других государств.Страны, в которых такие лаборатории появляются, рискуют утратить или уже утратили свой биологический суверенитет, не понимая того, что происходит в этих лабораториях, подчеркнула Попова.По информации российских законодателей, сейчас в различных государствах действуют около 400 подконтрольных Вашингтону биологических лабораторий двойного назначения.Минобороны России выпустило презентацию, согласно которой США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, участвовавших в американской военно-биологической программе.Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Вашингтон переносит биолаборатории с Украины в Польшу и Прибалтику. Во время спецоперации российские военные обнаружили более 20 тысяч документов, подтверждающих нацеленность Пентагона на создание компонентов биологического оружия и их испытание на населении Украины и других государств по периметру границ России.Читайте полный текст интервью Анны Поповой >>
https://ria.ru/20230228/psikhotropy-1854755245.html
https://ria.ru/20230214/biolaboratorii-1851924462.html
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анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сша, вашингтон (штат), россия
Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), США, Вашингтон (штат), Россия
Попова заявила о риске утечки патогенов из биолабораторий, спонсируемых США
Попова: из-за биолабораторий США существуют риски распространения новых патогенов