https://ria.ru/20230302/biolaboratorii-1855257346.html

Попова заявила о риске утечки патогенов из биолабораторий, спонсируемых США

Попова заявила о риске утечки патогенов из биолабораторий, спонсируемых США - РИА Новости, 02.03.2023

Попова заявила о риске утечки патогенов из биолабораторий, спонсируемых США

Существует риск распространения новых патогенов из биолабораторий, финансируемых США, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T06:20

2023-03-02T06:20

2023-03-02T12:21

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

сша

вашингтон (штат)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153022/33/1530223329_0:175:2963:1842_1920x0_80_0_0_4a199d6254f0c835d995fce4bfcf762c.jpg

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Существует риск распространения новых патогенов из биолабораторий, финансируемых США, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.Попова отметила, что наличие таких лабораторий — это риск как для населения страны, в которой находится лаборатория, так и для жителей других государств.Страны, в которых такие лаборатории появляются, рискуют утратить или уже утратили свой биологический суверенитет, не понимая того, что происходит в этих лабораториях, подчеркнула Попова.По информации российских законодателей, сейчас в различных государствах действуют около 400 подконтрольных Вашингтону биологических лабораторий двойного назначения.Минобороны России выпустило презентацию, согласно которой США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, участвовавших в американской военно-биологической программе.Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Вашингтон переносит биолаборатории с Украины в Польшу и Прибалтику. Во время спецоперации российские военные обнаружили более 20 тысяч документов, подтверждающих нацеленность Пентагона на создание компонентов биологического оружия и их испытание на населении Украины и других государств по периметру границ России.Читайте полный текст интервью Анны Поповой >>

https://ria.ru/20230228/psikhotropy-1854755245.html

https://ria.ru/20230214/biolaboratorii-1851924462.html

сша

вашингтон (штат)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сша, вашингтон (штат), россия