Рейтинг@Mail.ru
Попова заявила о риске утечки патогенов из биолабораторий, спонсируемых США - РИА Новости, 02.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:20 02.03.2023 (обновлено: 12:21 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/biolaboratorii-1855257346.html
Попова заявила о риске утечки патогенов из биолабораторий, спонсируемых США
Попова заявила о риске утечки патогенов из биолабораторий, спонсируемых США - РИА Новости, 02.03.2023
Попова заявила о риске утечки патогенов из биолабораторий, спонсируемых США
Существует риск распространения новых патогенов из биолабораторий, финансируемых США, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T06:20
2023-03-02T12:21
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сша
вашингтон (штат)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153022/33/1530223329_0:175:2963:1842_1920x0_80_0_0_4a199d6254f0c835d995fce4bfcf762c.jpg
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Существует риск распространения новых патогенов из биолабораторий, финансируемых США, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.Попова отметила, что наличие таких лабораторий — это риск как для населения страны, в которой находится лаборатория, так и для жителей других государств.Страны, в которых такие лаборатории появляются, рискуют утратить или уже утратили свой биологический суверенитет, не понимая того, что происходит в этих лабораториях, подчеркнула Попова.По информации российских законодателей, сейчас в различных государствах действуют около 400 подконтрольных Вашингтону биологических лабораторий двойного назначения.Минобороны России выпустило презентацию, согласно которой США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, участвовавших в американской военно-биологической программе.Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Вашингтон переносит биолаборатории с Украины в Польшу и Прибалтику. Во время спецоперации российские военные обнаружили более 20 тысяч документов, подтверждающих нацеленность Пентагона на создание компонентов биологического оружия и их испытание на населении Украины и других государств по периметру границ России.Читайте полный текст интервью Анны Поповой &gt;&gt;
https://ria.ru/20230228/psikhotropy-1854755245.html
https://ria.ru/20230214/biolaboratorii-1851924462.html
сша
вашингтон (штат)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153022/33/1530223329_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_9e0e8cc045592eab522dab7038ecc8d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сша, вашингтон (штат), россия
Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), США, Вашингтон (штат), Россия
Попова заявила о риске утечки патогенов из биолабораторий, спонсируемых США

Попова: из-за биолабораторий США существуют риски распространения новых патогенов

© Sputnik / Денис Асланов | Перейти в медиабанкТабличка на двери лаборатории
Табличка на двери лаборатории - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© Sputnik / Денис Асланов
Перейти в медиабанк
Табличка на двери лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Существует риск распространения новых патогенов из биолабораторий, финансируемых США, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«

"Там, безусловно, есть риски распространения новых неизвестных, усиленных патогенов. Поражает еще и то, что появляются публикации, в которых не стесняясь заявляют о том, что занимаются изучением патогенов, усиливая их свойства. На мой взгляд, это явное нарушение конвенции", — сказала она.

Попова отметила, что наличие таких лабораторий — это риск как для населения страны, в которой находится лаборатория, так и для жителей других государств.
Страны, в которых такие лаборатории появляются, рискуют утратить или уже утратили свой биологический суверенитет, не понимая того, что происходит в этих лабораториях, подчеркнула Попова.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Минобороны: США попытаются провести провокации на Украине с психотропами
28 февраля, 08:08
По информации российских законодателей, сейчас в различных государствах действуют около 400 подконтрольных Вашингтону биологических лабораторий двойного назначения.
Минобороны России выпустило презентацию, согласно которой США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, участвовавших в американской военно-биологической программе.
Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Вашингтон переносит биолаборатории с Украины в Польшу и Прибалтику. Во время спецоперации российские военные обнаружили более 20 тысяч документов, подтверждающих нацеленность Пентагона на создание компонентов биологического оружия и их испытание на населении Украины и других государств по периметру границ России.
Читайте полный текст интервью Анны Поповой >>
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Госдума приняла проект обращения к парламентам мира о биолабораториях США
14 февраля, 13:31
 
Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)СШАВашингтон (штат)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала