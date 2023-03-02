Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области усилят охрану правопорядка и важных объектов - РИА Новости, 02.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:37 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/bezopasnost-1855464339.html
В Ленинградской области усилят охрану правопорядка и важных объектов
В Ленинградской области усилят охрану правопорядка и важных объектов - РИА Новости, 02.03.2023
В Ленинградской области усилят охрану правопорядка и важных объектов
В Ленобласти усилят охрану правопорядка и жизненно важных объектов из-за событий в Брянской области, сообщили в пресс-службе администрации региона. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T18:37
2023-03-02T18:37
происшествия
брянская область
ленинградская область
украина
александр дрозденко
владимир путин
александр богомаз
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783329835_0:135:3146:1906_1920x0_80_0_0_c3de9aa7c5a7494c21ee89f627885341.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. В Ленобласти усилят охрану правопорядка и жизненно важных объектов из-за событий в Брянской области, сообщили в пресс-службе администрации региона. "В связи с многочисленными провокациями украинских неонацистов и терактом, произошедшим в Брянской области, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в рамках оперативного штаба поручил силовым структурам, органам исполнительной власти, всем службам, ответственным за жизнедеятельность и безопасность на территории региона, усилить охрану правопорядка и жизненно важных объектов", - говорится в сообщении. Добавляется, что особое внимание должно быть уделено объектам образования, здравоохранения, энергетики и транспорта. Губернатор Брянской области Александр Богомаз утром в четверг сообщил, что с Украины на территорию Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, был ранен десятилетний ребенок. Позже власти сообщили, что число погибших возросло до двух человек - погиб мужчина 1966 года рождения. Президент РФ Владимир Путин назвал терактом произошедшую атаку. В ФСБ подтвердили, что российские силовики проводят в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших на территорию региона вооруженных украинских националистов.
https://ria.ru/20230302/pulya-1855463199.html
https://ria.ru/20230302/bespilotniki-1855462586.html
брянская область
ленинградская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783329835_165:95:2510:1854_1920x0_80_0_0_b1b7375e111b9d86a147e1e811219c7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, брянская область, ленинградская область, украина, александр дрозденко, владимир путин, александр богомаз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
Происшествия, Брянская область, Ленинградская область, Украина, Александр Дрозденко, Владимир Путин, Александр Богомаз, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия
В Ленинградской области усилят охрану правопорядка и важных объектов

В Ленобласти усилят охрану правопорядка и важных объектов из-за событий в Брянской области

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкСотрудник кинологической службы Росгвардии
Сотрудник кинологической службы Росгвардии - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Сотрудник кинологической службы Росгвардии. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. В Ленобласти усилят охрану правопорядка и жизненно важных объектов из-за событий в Брянской области, сообщили в пресс-службе администрации региона.
"В связи с многочисленными провокациями украинских неонацистов и терактом, произошедшим в Брянской области, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в рамках оперативного штаба поручил силовым структурам, органам исполнительной власти, всем службам, ответственным за жизнедеятельность и безопасность на территории региона, усилить охрану правопорядка и жизненно важных объектов", - говорится в сообщении.
Палата детской больницы - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
У пострадавшего от украинской ДРГ в Брянской области мальчика извлекли пулю
Вчера, 18:33
Добавляется, что особое внимание должно быть уделено объектам образования, здравоохранения, энергетики и транспорта.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз утром в четверг сообщил, что с Украины на территорию Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, был ранен десятилетний ребенок.
Позже власти сообщили, что число погибших возросло до двух человек - погиб мужчина 1966 года рождения. Президент РФ Владимир Путин назвал терактом произошедшую атаку. В ФСБ подтвердили, что российские силовики проводят в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших на территорию региона вооруженных украинских националистов.
Квадрокоптер - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
В Воронежской области ввели указ о запрете использования беспилотников
Вчера, 18:31
 
ПроисшествияБрянская областьЛенинградская областьУкраинаАлександр ДрозденкоВладимир ПутинАлександр БогомазФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала