https://ria.ru/20230302/bezopasnost-1855464339.html

В Ленинградской области усилят охрану правопорядка и важных объектов

В Ленинградской области усилят охрану правопорядка и важных объектов - РИА Новости, 02.03.2023

В Ленинградской области усилят охрану правопорядка и важных объектов

В Ленобласти усилят охрану правопорядка и жизненно важных объектов из-за событий в Брянской области, сообщили в пресс-службе администрации региона. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T18:37

2023-03-02T18:37

2023-03-02T18:37

происшествия

брянская область

ленинградская область

украина

александр дрозденко

владимир путин

александр богомаз

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. В Ленобласти усилят охрану правопорядка и жизненно важных объектов из-за событий в Брянской области, сообщили в пресс-службе администрации региона. "В связи с многочисленными провокациями украинских неонацистов и терактом, произошедшим в Брянской области, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в рамках оперативного штаба поручил силовым структурам, органам исполнительной власти, всем службам, ответственным за жизнедеятельность и безопасность на территории региона, усилить охрану правопорядка и жизненно важных объектов", - говорится в сообщении. Добавляется, что особое внимание должно быть уделено объектам образования, здравоохранения, энергетики и транспорта. Губернатор Брянской области Александр Богомаз утром в четверг сообщил, что с Украины на территорию Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, был ранен десятилетний ребенок. Позже власти сообщили, что число погибших возросло до двух человек - погиб мужчина 1966 года рождения. Президент РФ Владимир Путин назвал терактом произошедшую атаку. В ФСБ подтвердили, что российские силовики проводят в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших на территорию региона вооруженных украинских националистов.

https://ria.ru/20230302/pulya-1855463199.html

https://ria.ru/20230302/bespilotniki-1855462586.html

брянская область

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происшествия, брянская область, ленинградская область, украина, александр дрозденко, владимир путин, александр богомаз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия