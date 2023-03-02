https://ria.ru/20230302/bezopasnost-1855464339.html
В Ленинградской области усилят охрану правопорядка и важных объектов
В Ленинградской области усилят охрану правопорядка и важных объектов - РИА Новости, 02.03.2023
В Ленинградской области усилят охрану правопорядка и важных объектов
В Ленобласти усилят охрану правопорядка и жизненно важных объектов из-за событий в Брянской области, сообщили в пресс-службе администрации региона. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T18:37
2023-03-02T18:37
2023-03-02T18:37
происшествия
брянская область
ленинградская область
украина
александр дрозденко
владимир путин
александр богомаз
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783329835_0:135:3146:1906_1920x0_80_0_0_c3de9aa7c5a7494c21ee89f627885341.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. В Ленобласти усилят охрану правопорядка и жизненно важных объектов из-за событий в Брянской области, сообщили в пресс-службе администрации региона. "В связи с многочисленными провокациями украинских неонацистов и терактом, произошедшим в Брянской области, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в рамках оперативного штаба поручил силовым структурам, органам исполнительной власти, всем службам, ответственным за жизнедеятельность и безопасность на территории региона, усилить охрану правопорядка и жизненно важных объектов", - говорится в сообщении. Добавляется, что особое внимание должно быть уделено объектам образования, здравоохранения, энергетики и транспорта. Губернатор Брянской области Александр Богомаз утром в четверг сообщил, что с Украины на территорию Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, был ранен десятилетний ребенок. Позже власти сообщили, что число погибших возросло до двух человек - погиб мужчина 1966 года рождения. Президент РФ Владимир Путин назвал терактом произошедшую атаку. В ФСБ подтвердили, что российские силовики проводят в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших на территорию региона вооруженных украинских националистов.
https://ria.ru/20230302/pulya-1855463199.html
https://ria.ru/20230302/bespilotniki-1855462586.html
брянская область
ленинградская область
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783329835_165:95:2510:1854_1920x0_80_0_0_b1b7375e111b9d86a147e1e811219c7f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, ленинградская область, украина, александр дрозденко, владимир путин, александр богомаз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
Происшествия, Брянская область, Ленинградская область, Украина, Александр Дрозденко, Владимир Путин, Александр Богомаз, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия
В Ленинградской области усилят охрану правопорядка и важных объектов
В Ленобласти усилят охрану правопорядка и важных объектов из-за событий в Брянской области