https://ria.ru/20230302/bespilotniki-1855462586.html
В Воронежской области ввели указ о запрете использования беспилотников
В Воронежской области ввели указ о запрете использования беспилотников - РИА Новости, 02.03.2023
В Воронежской области ввели указ о запрете использования беспилотников
Полеты беспилотников гражданского назначения запретили в Воронежской области до отмены в регионе режима среднего уровня реагирования, сообщается в... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T18:31
2023-03-02T18:31
2023-03-02T18:51
общество
технологии
воронежская область
александр гусев (государственный служащий)
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ВОРОНЕЖ, 2 мар - РИА Новости. Полеты беспилотников гражданского назначения запретили в Воронежской области до отмены в регионе режима среднего уровня реагирования, сообщается в опубликованном в четверг указе губернатора Александра Гусева. "Решением заседания оперативного штаба Воронежской области... в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Воронежской области постановляю: ввести ограничения в виде запрета использования беспилотных гражданских воздушных судов на территории Воронежской области", - говорится в документе. Исключения, согласно документу, составят беспилотники, используемые органами власти, "предприятиями и организациями топливно-энергетической сферы и коммунального комплекса". Как отмечается в указе, ограничения будут действовать до отмены в области режима среднего уровня реагирования, введенного 19 октября 2022 года. Телеграм-канал Гусева 20 января этого года уже сообщал о решении "запретить полёты над территорией Воронежской области беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения". Также сообщалось, что использование беспилотников "будет позволено только отдельным органам власти, а также силовым структурам".
https://ria.ru/20230302/uklonenie-1855291111.html
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общество, технологии, воронежская область, александр гусев (государственный служащий)
Общество, Технологии, Воронежская область, Александр Гусев (государственный служащий)
В Воронежской области ввели указ о запрете использования беспилотников
Указ губернатора Воронежской области Гусева запретил использование беспилотников
ВОРОНЕЖ, 2 мар - РИА Новости.
Полеты беспилотников гражданского назначения запретили в Воронежской области до отмены в регионе режима среднего уровня реагирования, сообщается в опубликованном в четверг указе
губернатора Александра Гусева.
"Решением заседания оперативного штаба Воронежской области... в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Воронежской области постановляю: ввести ограничения в виде запрета использования беспилотных гражданских воздушных судов на территории Воронежской области", - говорится в документе.
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Исключения, согласно документу, составят беспилотники, используемые органами власти, "предприятиями и организациями топливно-энергетической сферы и коммунального комплекса".
Как отмечается в указе, ограничения будут действовать до отмены в области режима среднего уровня реагирования, введенного 19 октября 2022 года.
Телеграм-канал Гусева 20 января этого года уже сообщал о решении "запретить полёты над территорией Воронежской области беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения". Также сообщалось, что использование беспилотников "будет позволено только отдельным органам власти, а также силовым структурам".
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