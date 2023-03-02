https://ria.ru/20230302/bespilotniki-1855462586.html

В Воронежской области ввели указ о запрете использования беспилотников

В Воронежской области ввели указ о запрете использования беспилотников - РИА Новости, 02.03.2023

В Воронежской области ввели указ о запрете использования беспилотников

Полеты беспилотников гражданского назначения запретили в Воронежской области до отмены в регионе режима среднего уровня реагирования, сообщается в... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T18:31

2023-03-02T18:31

2023-03-02T18:51

общество

технологии

воронежская область

александр гусев (государственный служащий)

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ВОРОНЕЖ, 2 мар - РИА Новости. Полеты беспилотников гражданского назначения запретили в Воронежской области до отмены в регионе режима среднего уровня реагирования, сообщается в опубликованном в четверг указе губернатора Александра Гусева. "Решением заседания оперативного штаба Воронежской области... в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Воронежской области постановляю: ввести ограничения в виде запрета использования беспилотных гражданских воздушных судов на территории Воронежской области", - говорится в документе. Исключения, согласно документу, составят беспилотники, используемые органами власти, "предприятиями и организациями топливно-энергетической сферы и коммунального комплекса". Как отмечается в указе, ограничения будут действовать до отмены в области режима среднего уровня реагирования, введенного 19 октября 2022 года. Телеграм-канал Гусева 20 января этого года уже сообщал о решении "запретить полёты над территорией Воронежской области беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения". Также сообщалось, что использование беспилотников "будет позволено только отдельным органам власти, а также силовым структурам".

https://ria.ru/20230302/uklonenie-1855291111.html

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воронежская область

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общество, технологии, воронежская область, александр гусев (государственный служащий)