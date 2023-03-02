https://ria.ru/20230302/aviastar-1855437523.html
Четырех человек доставили в больницу после инцидента на "Авиастаре"
Четырех человек доставили в больницу после инцидента на "Авиастаре" - РИА Новости, 02.03.2023
Четырех человек доставили в больницу после инцидента на "Авиастаре"
Четыре человека были доставлены в больницу после инцидента с фюзеляжем самолета на "Авиастаре" в Ульяновске, троих госпитализировали в состоянии средней степени РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T17:15
2023-03-02T17:15
2023-03-02T17:24
происшествия
ульяновск
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ил-76мд-90а
алексей русских
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САМАРА, 2 мар – РИА Новости. Четыре человека были доставлены в больницу после инцидента с фюзеляжем самолета на "Авиастаре" в Ульяновске, троих госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, сообщил губернатор региона Алексей Русских.Ранее в ОАК сообщили, что на "Авиастаре" в ходе испытаний фюзеляжа военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А в результате инцидента погиб один сотрудник, еще четверо пострадали. Там уточнили, что трагический случай произошел, когда при проверке герметичности фюзеляжа внутрь отсеков подавалось избыточное давление."Навестил сейчас в больнице пострадавших работников "Авиастара". Всего в ЦГКБ Ульяновска скорая доставила четырёх человек. После диагностического обследования одного из пострадавших отпустили домой на амбулаторное лечение. Еще троих госпитализировали в состоянии средней степени тяжести", - написал Русских в своем Telegram-канале.Он добавил, что у пациентов ушибы и резаные раны.Русских также поручил соцслужбам оказать необходимую помощь семье погибшего.
https://ria.ru/20230302/ispytaniya-1855379687.html
ульяновск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ульяновск, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ил-76мд-90а, алексей русских
Происшествия, Ульяновск, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ил-76МД-90А, Алексей Русских
Четырех человек доставили в больницу после инцидента на "Авиастаре"
Губернатор Русских: после инцидента на "Авиастаре" в больницу доставили четырех человек