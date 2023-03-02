Рейтинг@Mail.ru
Четырех человек доставили в больницу после инцидента на "Авиастаре" - РИА Новости, 02.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:15 02.03.2023 (обновлено: 17:24 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/aviastar-1855437523.html
Четырех человек доставили в больницу после инцидента на "Авиастаре"
Четырех человек доставили в больницу после инцидента на "Авиастаре" - РИА Новости, 02.03.2023
Четырех человек доставили в больницу после инцидента на "Авиастаре"
Четыре человека были доставлены в больницу после инцидента с фюзеляжем самолета на "Авиастаре" в Ульяновске, троих госпитализировали в состоянии средней степени РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T17:15
2023-03-02T17:24
происшествия
ульяновск
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ил-76мд-90а
алексей русских
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575339808_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_3b362a9bc23da36a982bc4aacafbf3ea.jpg
САМАРА, 2 мар – РИА Новости. Четыре человека были доставлены в больницу после инцидента с фюзеляжем самолета на "Авиастаре" в Ульяновске, троих госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, сообщил губернатор региона Алексей Русских.Ранее в ОАК сообщили, что на "Авиастаре" в ходе испытаний фюзеляжа военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А в результате инцидента погиб один сотрудник, еще четверо пострадали. Там уточнили, что трагический случай произошел, когда при проверке герметичности фюзеляжа внутрь отсеков подавалось избыточное давление."Навестил сейчас в больнице пострадавших работников "Авиастара". Всего в ЦГКБ Ульяновска скорая доставила четырёх человек. После диагностического обследования одного из пострадавших отпустили домой на амбулаторное лечение. Еще троих госпитализировали в состоянии средней степени тяжести", - написал Русских в своем Telegram-канале.Он добавил, что у пациентов ушибы и резаные раны.Русских также поручил соцслужбам оказать необходимую помощь семье погибшего.
https://ria.ru/20230302/ispytaniya-1855379687.html
ульяновск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575339808_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_6f66ba1d983e9c47293b7a3bdb9e8b1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ульяновск, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ил-76мд-90а, алексей русских
Происшествия, Ульяновск, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ил-76МД-90А, Алексей Русских
Четырех человек доставили в больницу после инцидента на "Авиастаре"

Губернатор Русских: после инцидента на "Авиастаре" в больницу доставили четырех человек

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 2 мар – РИА Новости. Четыре человека были доставлены в больницу после инцидента с фюзеляжем самолета на "Авиастаре" в Ульяновске, троих госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, сообщил губернатор региона Алексей Русских.
Ранее в ОАК сообщили, что на "Авиастаре" в ходе испытаний фюзеляжа военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А в результате инцидента погиб один сотрудник, еще четверо пострадали. Там уточнили, что трагический случай произошел, когда при проверке герметичности фюзеляжа внутрь отсеков подавалось избыточное давление.
"Навестил сейчас в больнице пострадавших работников "Авиастара". Всего в ЦГКБ Ульяновска скорая доставила четырёх человек. После диагностического обследования одного из пострадавших отпустили домой на амбулаторное лечение. Еще троих госпитализировали в состоянии средней степени тяжести", - написал Русских в своем Telegram-канале.
Он добавил, что у пациентов ушибы и резаные раны.
Русских также поручил соцслужбам оказать необходимую помощь семье погибшего.
Транспортный самолет Ил-76МД-90А в цехе ЗАО Авиастар-СП в Ульяновске - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Сотрудник авиазавода в Ульяновске погиб при испытаниях фюзеляжа самолета
Вчера, 14:41
 
ПроисшествияУльяновскОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Ил-76МД-90ААлексей Русских
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала