https://ria.ru/20230302/aviastar-1855411450.html
Пострадавших на авиазаводе в Ульяновске госпитализировали
Пострадавших на авиазаводе в Ульяновске госпитализировали - РИА Новости, 02.03.2023
Пострадавших на авиазаводе в Ульяновске госпитализировали
Четверым пострадавшим в ходе инцидента с фюзеляжем самолета на предприятии "Авиастар" в Ульяновске оказывается медицинская помощь, все они госпитализированы,... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T16:16
2023-03-02T16:16
2023-03-02T16:45
происшествия
ульяновск
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ил-76мд-90а
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Четверым пострадавшим в ходе инцидента с фюзеляжем самолета на предприятии "Авиастар" в Ульяновске оказывается медицинская помощь, все они госпитализированы, сообщила пресс-служба ОАК. "Пострадавшим в ходе трагического инцидента на предприятии оказывается медицинская помощь. Все четверо были госпитализированы. Семьям погибшего и пострадавших сотрудников будет оказана вся необходимая поддержка и помощь со стороны предприятия", - отметили в корпорации. Руководство "Авиастара", "Ильюшина" и ОАК выражает искренние соболезнования семье нашего погибшего сотрудника, добавили в пресс-службе. Ранее в корпорации сообщили, что на "Авиастаре" в ходе испытаний фюзеляжа военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А в результате инцидента погиб один сотрудник. Там уточнили, что трагический случай произошел, когда при проверке герметичности фюзеляжа внутрь отсеков подавалось избыточное давление.
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происшествия, ульяновск, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ил-76мд-90а
Происшествия, Ульяновск, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ил-76МД-90А
Пострадавших на авиазаводе в Ульяновске госпитализировали
Четырех пострадавших на предприятии "Авиастар" в Ульяновске госпитализировали