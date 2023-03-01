https://ria.ru/20230301/vybory-1855034819.html

"Новые люди" пообещали выдвинуть своего кандидата на выборы президента

"Новые люди" пообещали выдвинуть своего кандидата на выборы президента - РИА Новости, 01.03.2023

"Новые люди" пообещали выдвинуть своего кандидата на выборы президента

"Новые люди" выдвинут своего кандидата на президентские выборы, которые пройдут в следующем году, заявил в интервью РИА Новости лидер партии Алексей Нечаев. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T10:20

2023-03-01T10:20

2023-03-01T10:34

политика

алексей нечаев (лидер партии "новые люди")

москва

россия

партия "новые люди"

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. "Новые люди" выдвинут своего кандидата на президентские выборы, которые пройдут в следующем году, заявил в интервью РИА Новости лидер партии Алексей Нечаев. Предвыборная конференция пройдет в Москве в среду в день трехлетия с момента создания партии. "Новые люди обязательно примут участие в выборах-2024. Но мы не партия одного человека. Итоговое решение будем принимать на съезде партии ближе к концу года", - рассказал Нечаев, отвечая на вопрос, планирует ли сам стать кандидатом в президенты от партии. При этом политик отметил, что сейчас партия фокусируется на региональных выборах. Говоря о кандидате, он добавил, что миссия партии - "дать людям вести нормальную мирную жизнь", и "Новые люди" выберут такого кандидата, который "наиболее эффективно сможет представлять этот запрос". Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20230227/kprf-1854525849.html

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Кирилл Волков

политика, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), москва, россия, партия "новые люди"