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"Новые люди" пообещали выдвинуть своего кандидата на выборы президента - РИА Новости, 01.03.2023
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10:20 01.03.2023 (обновлено: 10:34 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/vybory-1855034819.html
"Новые люди" пообещали выдвинуть своего кандидата на выборы президента
"Новые люди" пообещали выдвинуть своего кандидата на выборы президента - РИА Новости, 01.03.2023
"Новые люди" пообещали выдвинуть своего кандидата на выборы президента
"Новые люди" выдвинут своего кандидата на президентские выборы, которые пройдут в следующем году, заявил в интервью РИА Новости лидер партии Алексей Нечаев. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T10:20
2023-03-01T10:34
политика
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
москва
россия
партия "новые люди"
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. "Новые люди" выдвинут своего кандидата на президентские выборы, которые пройдут в следующем году, заявил в интервью РИА Новости лидер партии Алексей Нечаев. Предвыборная конференция пройдет в Москве в среду в день трехлетия с момента создания партии. "Новые люди обязательно примут участие в выборах-2024. Но мы не партия одного человека. Итоговое решение будем принимать на съезде партии ближе к концу года", - рассказал Нечаев, отвечая на вопрос, планирует ли сам стать кандидатом в президенты от партии. При этом политик отметил, что сейчас партия фокусируется на региональных выборах. Говоря о кандидате, он добавил, что миссия партии - "дать людям вести нормальную мирную жизнь", и "Новые люди" выберут такого кандидата, который "наиболее эффективно сможет представлять этот запрос". Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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политика, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), москва, россия, партия "новые люди"
Политика, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Москва, Россия, Партия "Новые люди"
"Новые люди" пообещали выдвинуть своего кандидата на выборы президента

Лидер "Новых людей" Нечаев: партия выдвинет своего кандидата на выборы 2024 года

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОснователь партии, президент Faberlic Алексей Нечаев на съезде партии "Новые люди"
Основатель партии, президент Faberlic Алексей Нечаев на съезде партии Новые люди - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Основатель партии, президент Faberlic Алексей Нечаев на съезде партии "Новые люди". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. "Новые люди" выдвинут своего кандидата на президентские выборы, которые пройдут в следующем году, заявил в интервью РИА Новости лидер партии Алексей Нечаев.
Предвыборная конференция пройдет в Москве в среду в день трехлетия с момента создания партии.
"Новые люди обязательно примут участие в выборах-2024. Но мы не партия одного человека. Итоговое решение будем принимать на съезде партии ближе к концу года", - рассказал Нечаев, отвечая на вопрос, планирует ли сам стать кандидатом в президенты от партии. При этом политик отметил, что сейчас партия фокусируется на региональных выборах.
Говоря о кандидате, он добавил, что миссия партии - "дать людям вести нормальную мирную жизнь", и "Новые люди" выберут такого кандидата, который "наиболее эффективно сможет представлять этот запрос".
Читайте полный текст интервью >>
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